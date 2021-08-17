В Bloomberg говорят, что нашли реального создателя биткоина

Под псевдонимом Сатоши Накамото, которого считают "отцом" самой популярной в мире криптовалюты – биткойн, скорее всего скрывался программист из Калифорнии, который умер в 2014 году. Об этом пишет в Twitter старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Он предположил, что на самом деле им был программист Хэл Финни.

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Балчунас обнаружил сообщение на форуме, датированное январем 1993 года. В нем программист Хэл Финни описывает технологию работы криптовалютных торговых карт, которая похожа на принцип современных NFT.

I’m out of my element here but based on everything I’ve seen/read Hal = Satoshi. https://t.co/vc7mjZU1kR — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2021

"Немного поразмыслив над идеей покупки и продажи цифровых денег, я придумал, как ее представить. Мы покупаем и продаем "криптографические торговые карты". Поклонникам криптографии понравятся эти увлекательные примеры криптографического искусства…", – говорится в сообщении.

Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет из-за бокового амиотрофического склероза.

В 2018 году группа биткоин-энтузиастов из интернациональной группы сообщества Findsatoshi запустила на краудфандинговой платформе Boomstarter сбор средств на поиск создателя биткоина Сатоши Накамото. В середине апреля 2021 состояние Накамото, который по различным оценкам владеет от 750 000 до 1,1 млн BTC, превысило $61 млрд.

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Наталия Софиенко

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