В Bloomberg говорят, что нашли реального создателя биткоина

Под псевдонимом Сатоши Накамото, которого считают "отцом" самой популярной в мире криптовалюты – биткойн, скорее всего скрывался программист из Калифорнии, который умер в 2014 году. Об этом пишет в Twitter старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Он предположил, что на самом деле им был программист Хэл Финни.

Балчунас обнаружил сообщение на форуме, датированное январем 1993 года. В нем программист Хэл Финни описывает технологию работы криптовалютных торговых карт, которая похожа на принцип современных NFT.

I’m out of my element here but based on everything I’ve seen/read Hal = Satoshi. https://t.co/vc7mjZU1kR