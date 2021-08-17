UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Bloomberg говорят, что нашли реального создателя биткоина

17.08.2021, 15:15
В Bloomberg говорят, что нашли реального создателя биткоина - Фото
Фото: depositphotos.com

Под псевдонимом Сатоши Накамото, которого считают "отцом" самой популярной в мире криптовалюты – биткойн, скорее всего скрывался программист из Калифорнии, который умер в 2014 году. Об этом пишет в Twitter старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Он предположил, что на самом деле им был программист Хэл Финни.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Балчунас обнаружил сообщение на форуме, датированное январем 1993 года. В нем программист Хэл Финни описывает технологию работы криптовалютных торговых карт, которая похожа на принцип современных NFT.

"Немного поразмыслив над идеей покупки и продажи цифровых денег, я придумал, как ее представить.  Мы покупаем и продаем "криптографические торговые карты".  Поклонникам криптографии понравятся эти увлекательные примеры криптографического искусства…", – говорится в  сообщении.

Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет из-за бокового амиотрофического склероза. 

  • В 2018 году группа биткоин-энтузиастов из интернациональной группы сообщества Findsatoshi запустила на краудфандинговой платформе Boomstarter сбор средств на поиск создателя биткоина Сатоши Накамото. В середине апреля 2021 состояние Накамото, который по различным оценкам владеет от 750 000 до 1,1 млн BTC, превысило $61 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Bitcoin криптоэкономика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 