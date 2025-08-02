Свириденко после невыполненного "маяка" по БЭБ заверила МВФ в преданности обязательствам

Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в конце августа

Слева направо: министр финансов Сергей Марченко, премьер Юлия Свириденко, министр экономики Алексей Соболев, уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца (Фото: Кабмин)

Премьер-министр Юлия Свириденко лично заверила директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву в том, что правительство предано взятым на себя обязательствам, сообщила пресс-служба Кабмина.

Разговор состоялся вечером 1 августа, на следующий день после того, как правительство не выполнило взятое на себя обязательство назначить избранного на открытом конкурсе директора Бюро экономической безопасности.

"Ожидается, что миссия МВФ прибудет в Киев в конце августа. Впереди – несколько месяцев интенсивной работы и переговоров. Украинское правительство рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны фонда и подтверждает приверженность взятым обязательствам", – говорится в сообщении.

Разговор касался дальнейших шагов сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках действующей программы.

Перед правительством стоит задача разработать проект государственного бюджета на 2026 год и найти решение для обеспечения финансовой стабильности в условиях войны и продолжения реформ.

По оценкам Национального банка, Украине в 2026 году нужно $35 миллиардов международной помощи, которая является ключевым источником финансирования бюджетных потребностей и поддержки валютной ликвидности.