Свириденко після невиконаного "маяка" щодо БЕБ запевнила МВФ у відданості зобов’язанням
Зліва направо: міністр фінансів Сергій Марченко, прем'єрка Юлія Свириденко, міністр економіки Олексій Соболев, уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца (Фото: Кабмін)

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко особисто запевнила директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву в тому, що уряд відданий взятим на себе зобов’язанням, повідомила пресслужба Кабміну.

Розмова відбулася ввечері 1 серпня, наступного дня після того, як уряд не виконав взяте на себе зобов'язання призначити обраного на відкритому конкурсі директора Бюро економічної безпеки.

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"Очікується, що місія МВФ прибуде до Києва наприкінці серпня. Попереду – кілька місяців інтенсивної роботи й переговорів. Український уряд розраховує на подальшу підтримку з боку фонду та підтверджує відданість взятим зобов’язанням", – йдеться в повідомленні.

Розмова стосувалася подальших кроків співпраці між Україною та МВФ у рамках чинної програми.

Перед урядом стоїть завдання розробити проєкт державного бюджету на 2026 рік і знайти рішення для забезпечення фінансової стабільності в умовах війни та продовження реформ.

За оцінками Національного банку, Україні у 2026 році потрібно $35 мільярдів міжнародної допомоги, яка є визначальним джерелом фінансування бюджетних потреб та підтримки валютної ліквідності.

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