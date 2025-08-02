Свириденко після невиконаного "маяка" щодо БЕБ запевнила МВФ у відданості зобов’язанням

Зліва направо: міністр фінансів Сергій Марченко, прем'єрка Юлія Свириденко, міністр економіки Олексій Соболев, уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца (Фото: Кабмін)

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко особисто запевнила директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву в тому, що уряд відданий взятим на себе зобов’язанням, повідомила пресслужба Кабміну.

Розмова відбулася ввечері 1 серпня, наступного дня після того, як уряд не виконав взяте на себе зобов'язання призначити обраного на відкритому конкурсі директора Бюро економічної безпеки.

"Очікується, що місія МВФ прибуде до Києва наприкінці серпня. Попереду – кілька місяців інтенсивної роботи й переговорів. Український уряд розраховує на подальшу підтримку з боку фонду та підтверджує відданість взятим зобов’язанням", – йдеться в повідомленні.

Розмова стосувалася подальших кроків співпраці між Україною та МВФ у рамках чинної програми.

Перед урядом стоїть завдання розробити проєкт державного бюджету на 2026 рік і знайти рішення для забезпечення фінансової стабільності в умовах війни та продовження реформ.

За оцінками Національного банку, Україні у 2026 році потрібно $35 мільярдів міжнародної допомоги, яка є визначальним джерелом фінансування бюджетних потреб та підтримки валютної ліквідності.