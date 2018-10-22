В США конфискованные биткоины выставили на аукцион

Общая стоимость криптовалюты, которая "пойдет с молотка", составляет около $4,3 млн

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5 ноября Федеральная служба исполнения наказаний и судебных приставов США проведет торги, на которых будет продано 660 биткоинов, конфискованных правоохранителями, сообщает Forklog.

Текущая рыночная стоимость выставляемых на продажу монет составляет около $4,3 млн.

Криптовалюта были изъята в ходе федеральных уголовных, гражданских и административных расследований.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться не позднее 31 октября и внести депозит в размере $200 тыс.

Аукцион будет состоять из двух частей, во время которого будут продавать шесть блоков по 100 BTC и еще один на 60 BTC. Участники торгов не смогут просматривать чужие ставки или изменять собственные.

Два предыдущих крупных аукциона по продаже конфискованных биткоинов прошли в США в январе и марте этого года.