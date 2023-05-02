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В Украине нашли сервера сомнительных криптообменников. Операцию координировала ФБР

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 12:59
В Украине нашли сервера сомнительных криптообменников. Операцию координировала ФБР - Фото
Фото: depositphotos.com

Федеральное бюро расследований США с помощью украинской полиции закрыло девять криптообменников, которые, по данным американского следствия, оказывали услуги киберпреступникам. Об этом сообщается на сайте ФБР.

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Речь идет о сайтах 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold. По данным Офиса генпрокурора Украины, они ежемесячно обменивали десятки миллионов долларов.

Все они предоставляли анонимные услуги, нарушая законодательство США по борьбе с отмыванием денег. Их реклама размещалась на закрытых хакерских форумах.

"Обменники сознательно поддерживают преступную деятельность своих клиентов и становятся соучастниками преступных схем", – заявили в ФБР.

По результатам операции правоохранительные органы заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и в Украине.

Доменные имена изъяты, а на сайтах разместили заглушку с сообщением о конфискации домена ФБР.

Украинская полиция ведет собственное расследование по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей и незаконных действий с платежными карточками, электронными деньгами (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса).

Задержанных и подозреваемых пока нет.

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Андрій Водяний
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