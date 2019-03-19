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19.03.2019, 09:17

Visa создает криптовалютное подразделение

Visa создает криптовалютное подразделение

Платежная система набирает криптокоманду

Платежная система Visa готовится к открытию крипотовлютного подразделения.

Как сообщается на сайте Smartrecruiters.com, Visa открыла вакансию на должность менеджера, который будет отвечать за реализацию стратегии корпорации по развитию на рынке криптовалюты.

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Глава Visa Crypto Team будет наблюдать за передовыми технологиями, особонно за проектами с открытым кодом, а также на внедрении их в решения корпорации.

В октябре предыдущего года генеральный директор VISA Альфред Келли говорил, что компания начнет работать с криптовлютой, как только это станет мейнстримом.

По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе виртуальные валюты, как класс средств, не представляют угрозы VISA.

Для того чтобы криптовалюты начали конкурировать с традиционной финансовой системой, им нужно избавиться от статуса товаров и переквалифицироваться в платежные инструменты, считает он.

До этого финансовый директор Visa Васант Прахбу в интервью Financial Times называл криптовалюты "пузырем для неопытных инвесторов", а сам Келии заявлял, что такая криптовалюта как Bitcoin, на самом деле не валюта.

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Теги: криптовалюта, Visa, visa crypto team
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