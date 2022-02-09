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Власти США конфисковали $3,6 млрд в биткоинах, украденных у Bitfinex в 2016 году

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 11:53
Власти США конфисковали $3,6 млрд в биткоинах, украденных у Bitfinex в 2016 году - Фото
Фото: bitfinex.com

Правоохранительные органы США нашли и конфисковали более 94 000 биткоинов, которые в 2016 году украли у криптовалютной биржи Bitfinex. Это самая большая в истории США конфискация средств, сообщается на сайте Министерства юстиции.

В результате хакерской атаки на Bitfinex в 2016 году было украдено почти 120 000 биткоинов. Тогда их стоимость составляла около $72 млн, сейчас – $4,5 млрд.

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В течение следующих пяти лет взломавший Bitfinex хакер вывел около 25 000 биткоинов посредством сложной серии транзакций.

Часть этих денег оказалась на счетах 34-летнего Ильи Лихтенштейна (имеющего российское гражданство, по данным NYT) и его 31-летней жены Хизер Морган. Их задержали по подозрению в отмывании криптовалюты и мошенничестве 8 февраля в Нью-Йорке. Если обвинения докажут в суде, они могут провести за решеткой до 25 лет.

Остальные ворованные биткоины остались на электронном кошельке Лихтенштейна и были конфискованы. Их стоимость сегодня оценивается в $3,6 млрд.

По словам замгенпрокурора США Лизы Монако, эта рекордная конфискация свидетельствует о том, что криптовалюта больше не является безопасным инструментом для преступников.

  • Взлом Bitfinex до сих пор считается одним из величайших криптовалютных ограблений в истории. Но тогда компании удалось компенсировать убытки всем клиентам, потерявшим деньги, и продолжить работу.

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Андрей Водяный
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