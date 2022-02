Власти США конфисковали $3,6 млрд в биткоинах, украденных у Bitfinex в 2016 году

Правоохранительные органы США нашли и конфисковали более 94 000 биткоинов, которые в 2016 году украли у криптовалютной биржи Bitfinex. Это самая большая в истории США конфискация средств, сообщается на сайте Министерства юстиции.

В результате хакерской атаки на Bitfinex в 2016 году было украдено почти 120 000 биткоинов. Тогда их стоимость составляла около $72 млн, сейчас – $4,5 млрд.

В течение следующих пяти лет взломавший Bitfinex хакер вывел около 25 000 биткоинов посредством сложной серии транзакций.

Часть этих денег оказалась на счетах 34-летнего Ильи Лихтенштейна (имеющего российское гражданство, по данным NYT) и его 31-летней жены Хизер Морган. Их задержали по подозрению в отмывании криптовалюты и мошенничестве 8 февраля в Нью-Йорке. Если обвинения докажут в суде, они могут провести за решеткой до 25 лет.

Остальные ворованные биткоины остались на электронном кошельке Лихтенштейна и были конфискованы. Их стоимость сегодня оценивается в $3,6 млрд.

По словам замгенпрокурора США Лизы Монако, эта рекордная конфискация свидетельствует о том, что криптовалюта больше не является безопасным инструментом для преступников.

Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency



Government Seized $3.6 Billion in Stolen Cryptocurrency Directly Linked to 2016 Hack of Virtual Currency Exchangehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/cwMJyTuQfI