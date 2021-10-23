Walmart тестирует продажу биткоинов в своих магазинах
Крупнейший американский ритейлер Walmart Inc запустил пилотную программу, в рамках которой покупатели могут покупать биткоины в киосках Coinstar в некоторых из его магазинов в США, сообщает Bloomberg.
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В компании сообщили, что пилот стартовал в этом месяце и пока включает 200 киосков в магазинах Walmart.
Walmart запустил проект совместно с компанией Coinstar. Она известна тем, что устанавливает в торговых точках терминалы, позволяющие клиентам обменивать монеты на ваучеры, которые потом могут быть использованы в этих же торговых точках. Coinstar объединилась с криптобиржей Coinme, в их планах установка более 8000 подобных киосков.
Издание Coindesk протестировала новий сервис. Клиенты, покупающие биткоины, вставляют бумажные купюры в автомат Coinstar, а затем получают ваучер. Они также должны создать учетную запись Coinme и пройти проверку, прежде чем купон можно будет погасить. В Coindesk сообщили, что за операцию обмена взимается комиссия в размере 4% за биткойн и 7% комиссии за обмен наличными.
"Это дорогой способ купить биткойн, но он снижает входные барьеры для тех, кто впервые покупает криптовалюту", — отмечает Сэм Доктор, директор по стратегии в криптоброкерской компании BitOoda.
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