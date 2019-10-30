Закрытый из-за санкций завод Дерипаски будет майнить криптовалюту

Russian Mining Company (RMC) разместит оборудование для майнинга криптовалют на нефункционирующем Надвоицком алюминиевом заводе в Карелии, который принадлежит компании Rusal российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом пишет российское агентство РБК.

Завод был законсервирован в августе 2018 года, поскольку лишился возможности поставлять свою продукцию в США после введения санкций.

Представитель Русала подтвердил изданию, что RMC арендует помещения на территории предприятия.

RMC заинтересована в создании на базе завода Дерипаски цифрового хаба, который займется продажей вычислительных мощностей за рубеж.

"Сейчас завод для Русала убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять IТ-услугу", – сказал агентству глава RMC Дмитрий Мариничев.

По словам бизнесмена, подобная услуга могла бы быть интересна, например, тем, кто хотел бы заниматься майнингом криптовалют, развитием нейросетей и искусственного интеллекта.

По информации РБК, оборудование для майнинга на Надвоицком алюминиевом заводе также размещает компания Cryptouniverse. Ее гендиректор Михаил Квасников подтвердил, что с начала года она поставила оборудование на эту площадку.

США ввели санкции против Олега Дерипаски, его бизнес-партнера Виктора Вексельберга и их компаний в апреле 2018 года. В конце января 2019-го санкции против компаний Дерипаски - En+, UC Rusal и Евросибэнерго - были отменены.

Из-за санкций состояние бизнесмена сократилось, по словам его адвоката, на $7,5 млрд, или на 81%. Это значит, что состояние Дерипаски сократилось более чем в пять раз и составляет лишь $1,8 млрд - в два раза меньше, чем оценивает Forbes.

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