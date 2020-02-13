Власть цифровых денег: как валюта Facebook меняет мир

Если пост в Facebook пишет его основатель Марк Цукерберг, да еще и анонсирует новую мировую валюту, он просто не может не взорвать интернет. Но 18 июня 2019 года произошло нечто большее. Сообщение о создании валюты Libra на основании технологии блокчейн и объяснение ее философии, поставило на уши все мировое финансовое сообщество.

23 октября 2019 года, Цукерберг шесть часов выступал перед американским комитетом по финансовым услугам и, разумеется, реакция была негативной.

Месяцем ранее столь же холодно встретили руководителя проекта Libra Дэвида Маркуса в Банке международных расчетов в Базеле, куда он летал, чтобы встретиться с представителями ведущих центробанков и финансовых регуляторов.

Если резюмировать все заявления политиков и финансистов, то хуже всего на инициативу Цукерберга отреагировали в США – мол, Libra подрывает влияние доллара. Эти опасения не такие уж и беспочвенные, если учесть, что валюта Facebook претендует на, как минимум, две функции классических денег: средство платежа и средство накопления.

Первая функция станет возможной благодаря так называемому консенсусному алгоритму LibraBFT, который якобы способен быстро и эффективно обрабатывать большое количество транзакций.

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Вторую функцию обеспечит стабильность валюты, которую обещают поддерживать благодаря привязке к резервным активам (на первом этапе они будут состоять из вкладов учредителей). В отличие от волатильного (неустойчивого. - Ред.) биткоина, Libra анонсируется как “stablecoin”.

Понятно, что ни одна страна юридически не признает фейсбучную валюту как деньги. Но, как объяснили аналитики шведского центробанка Riksbank, если Libra получит широкое распространение, она сможет влиять на монетарные политики.

И все потому, что, если центробанки опустят процентные ставки ниже нуля, домохозяйства переключатся на Libra. В специальном отчете рабочей группы G7 говорится, что больше всего Libra ослабит монетарную политику в странах с нестабильными национальными валютами. Кроме этого, есть опасения, связанные с противодействием отмыванию денег.

После волны неодобрения, часть заявленных участников проекта, таких как Visa, Mastercard, eBay PayPal, поставили на паузу сотрудничество с созданной Facebook ассоциацией.

Означает ли это, что планы Марка либо откладываются в долгий ящик, либо вообще остаются несбыточной мечтой?

В Riksbank не стали недооценивать потенциал Libra, хоть и отметили, что отношение государственных органов будет иметь значительное влияние. По мнению аналитиков шведского центробанка, Libra может взлететь, если объединить усилия Facebook с его 2,4 млрд пользователей и мессенджерами, а также систем Visa и Mastercard, которые хорошо знакомы с рынком платежей и его регулированием.

Но в начале февраля CEO Mastercard в интервью Financial Times критически высказался о проекте Libra, отметив, что с благими намерениями финансовой инклюзии, на практике не все однозначно. Настроения других «отказников» пока менее понятны.

Идеолог Libra Дэвида Маркус не сдается. В Давосе он согласился, что правильные регуляции нужны и акцентировал на идее дешевых сервисов для тех, кто не охвачен банками.

Тем временем, благодаря анонсу Libra, очень сильно активизировались центробанки. Все понимают, что технологическая трансформация финансовой системы неизбежна, и не хотят остаться за ее бортом. Поэтому популярность обрела такая тема, как цифровые валюты центральных банков (central bank digital currencies, CBDCs).

Riksbank реанимировал начатый еще в 2017 году проект e-krona. Впереди всей планеты Китай, где в начале этого года вступил в силу специальный закон о криптографии. И центральный банк страны еще в прошлом году объявил, что его пятилетний проект по подготовке к выпуску CBDC-на финишной прямой.

В январе Банк международных расчетов опубликовал результаты опроса 66 центробанков о планах на счет CBDC. 80% респондентов ведут какие-то работы в этом направлении, 40% перешли от концептуальных исследований к экспериментам.

В числе скептиков CBDC - Федеральная резервная система США.

Из общего у CBDC и Libra - использование технологии блокчейн и наличие множества неразрешенных до сих пор технических вопросов. Например, CBDC может быть привязанной к счетам или по сути напоминать цифровой вариант анонимной налички.

У проекта Facebook есть не только критики, но и сторонники, которые считают, что он поспособствует созданию аналога Бреттон-Вудской системы с ее фиксированными курсами.

В том бесконечном потоке мнений, который сопровождает проект с начала его анонса, сложно различить эмоции и аргументированные прогнозы. Но как по мне, в любом случае парадигма финансовой системы уже меняется независимо от желания центробанков.