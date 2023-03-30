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Новости компаний
30.03.2023, 16:30

Какие известные компании выпускают собственную криптовалюту?

Цей матеріал також доступний українською
Какие известные компании выпускают собственную криптовалюту? - Фото

Влиятельные организации разных стран объединяются в консорциумы и выпускают собственную крипту

В эпоху цифровых технологий следовало ожидать следующий этап развития финансовой системы – возникновение криптовалюты. Самая первая и самая известная из них – биткоин. Нынешний курс биткоина достаточно высок: на начало 2023 года он превышает 20000 долларов.

Успех биткоина привел к возникновению и других видов цифровых денег. Часто влиятельные организации разных стран объединяются в консорциумы и выпускают собственную крипту. 

Интерес известных компаний к выпуску собственной крипты

Одной из первых компаний, заинтересовавшейся выпуском собственной крипты, стала Кодак. Это очень известный в мире производитель фототехники, которая пользуется спросом в последние полвека. Кодак выпускает крипту специально для фотографов. Сразу после выхода на биржевую торговлю акции компании подорожали на 120%.

Конечно, Kodak Coin не может создать конкуренцию биткоину, но собственная крипта позволила увеличить лояльность пользователей, а уровень продаж заметно повысился. С помощью Kodak Coin можно оплачивать платные сервисы компании.

Заинтересовались идеей выпуска собственной криптовалюты и другие компании. Например, недавно компания Телеграм заявила, что планирует провести первичное размещение токенов для будущего запуска собственной криптовалюты.

Интерес к крипте со стороны государств

Самые большие перспективы – у криптовалют, которые выпускают консорциумы. Например, недавно десятка крупнейших банков объединилась в такой консорциум для выпуска цифровых средств, которые будут использоваться между участниками. Среди этих банков следующие названия:

  • Credit Suisse;
  • Barclay;
  • HSBC;
  • Canadian Imperial Bank of Commerce.

Это очень известные организации из разных стран. Похожим образом дела движутся и в Японии. Крупнейшие коммерческие организации страны под кураторством национального банка выпустят свою крипту. Среди участников консорциума – 70 крупнейших организаций страны. Минимальный курс новой криптовалюты составляет 1 японскую иену.

В некоторых странах гораздо выгоднее пользоваться криптовалютой и хранить сбережения в ней. Например, в Венесуэле, где ежедневно национальная валюта обесценивается. В Венесуэле крипта используется параллельно с обычными деньгами.

Некоторые страны более кардинально подходят к ситуации. Например, Китай или Индия. Руководство стран выпускает собственную криптовалюту, а любые другие цифровые активы в стране запрещены.

Всего в мире существует около 11000 разнообразных видов крипты. Выпускаются и довольно экстравагантные варианты. Например, OneGramCoin, который предназначен специально для мусульман, или Bitcoen, которым пользуются иудеи. Кроме того, собственные криптомонеты выпускают некоторые сети заведений общественного питания, сети фитнес-клубов и т.д.

Конечно, не все из существующих 11 тысяч вариантов представляют интерес для вкладчиков или подходят для хранения сбережений. Наибольшей популярностью пользуется 20-30 криптовалют. Но основа уже положена: криптовалютные сбережения – неотъемлемая часть существования современной финансовой системы. Она имеет ряд преимуществ над обычными фиатными деньгами, что связано с особенностями блокчейна. 

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Теги: криптовалюта
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