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История | Без Фирташа и Коломойского. Как Суркисы искали нового спонсора Динамо, но вышли на себя

Без Фирташа и Коломойского. Как Суркисы искали нового спонсора Динамо, но вышли на себя - Фото
Григорий и Игорь Суркисы (Коллаж: LIGA.net)
19.02.2021, 09:19

Впервые за шесть лет Динамо Киев нашло титульного спонсора, но сделку с А-Банком семьи Суркисов тяжело назвать рыночной. Были варианты?

Последние шесть лет у киевского Динамо было не так много побед на футбольном поле, но одним клуб все же выделялся – все это время у него не было титульного спонсора. Немыслимая ситуация для известного европейского клуба.

Прежние спонсорские контракты Динамо также удивляли – почти никогда клуб не играл в форме с логотипом бизнеса своих владельцев – семьи Суркисов. Хотя это норма для украинского футбола. 

В феврале 2021 года все стало на свои места: на футболках Динамо появился логотип А-Банка – среднего украинского финучреждения, которое принадлежит Игорю и Григорию Суркисам.

До 2015 года клуб уже находил "статусных" партнеров – Надра Банк Дмитрия Фирташа, ПриватБанк Игоря Коломойского, Проминвестбанк Владимироа Матвиенко.

Почему Суркисы приняли решение о личном спонсорстве? 

Золотые времена. Десять спонсоров Динамо Киев

Несмотря на долгое отсутствие титульного спонсора, Динамо в последние годы не отказывалось от рекламы. Клуб сотрудничает с букмекерской компанией FavBet, сетью АЗС KLO, медклиникой Добробут, автодилером Winner, сетью бутиков Arber.

А-Банк Суркисов станет десятым титульным спонсором Динамо в "коммерческой" истории клуба, чей логотип будет красоваться на футболках игроков. Хотя эта история началась больше тридцати лет назад.

Еще в 1987 году Динамо первым из чемпионата СССР стал наносить на экипировку для международных матчей логотип титульного спонсора – американской Commodore. До 1994 года на форме Динамо также появлялись итальянские OCRIM и Fisac Como-Italy, немецкая Lufthansa.

Дальше – только украинские или "околоукраинские" спонсоры. Кто это был и сколько такое партнерство приносило Динамо? 

1996-2004: Проминестбанк. Собственник на тот момент – первый глава НБУ Владимир Матвиенко. В те времена – участник списка самых богатых украинцев по версии журнала Корреспондент. В 2018-м его состояние оценивалось в $1,4 млрд (в этом же рейтинге Игорь Суркис был в конце пятого десятка с состоянием в $309 млн).

До финансового кризиса 2008-09 годов ПИБ был одним из крупнейших украинских банков. Контракт Динамо с финучреждением составлял около $1 млн в год, писало в 2007 году издание football.ua.

2004-2006: EnergoHolding. Самый таинственный спонсор Динамо. В открытых источниках информации об этой компании почти нет. СМИ озвучивали две версии. Первая – холдинг объединял энергетические активы "киевской ФПГ", которую возглавляли Виктор Медведчук и Григорий Сукрис (в середине нулевых группа контролировала восемь облэнерго). Вторая – под этой структурой скрывались украинские активы российского Газпрома.

Также в этот период в течение нескольких месяцев Динамо играло в форме с эмблемой государственного Укртелекома. Сумма обоих контрактов неизвестна.

2006-2013: ПриватБанк. Собственники – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Благодаря им спонсорское партнерство в Динамо вышло на новый уровень. "Приват платил нам сначала $5 млн в год, потом $3 млн, потом был контракт на три года на $10 млн", – рассказывал Игорь Суркис в недавнем интервью Вацко Live.

Появление ПриватБанка на футболках киевского клуба неудивительно. В середине нулевых у Суркисов и Коломойского и без того были тесные бизнес-контакты: партнеры пересекались в таких предприятиях как Запорожский завод ферросплавов, Днепроспецсталь, ряде облэнерго. Они до сих пор сотрудничают в энергетике, металлургии и медиабизнесе – группе 1+1.

2013-2015: Надра Банк. Собственник – Дмитрий Фирташ. В сезонах 2012/13 и 2013/14 Динамо потратило на трансферы €86 млн. Деньги у клуба появились благодаря Фирташу, который фактически стал соинвестором клуба, рассказывал в интервью Игорь Суркис.

Суркис утверждает, что партнерство с Надра Банком приносило Динамо $15 млн в сезон, тогда как обычный контракт для команды, которая стабильно играет в Европе, составлял тогда в районе $3-5 млн, писал украинский Forbes со ссылкой на топ-менеджера донецкого Шахтера.

Вложения Фирташа позволили расширить бюджет клуба с обычных $30-40 млн в год до $60 млн в 2013 году, говорит Суркис. Возможно, не все дополнительные деньги проходили официально: как рассказал LIGA.net бывший высокопоставленный сотрудник Надра Банка, сумма документально оформленных спонсорских контрактов с Динамо составляла $1-2 млн в год.

Правда, у клуба с Фирташем было еще одно рекламное соглашение: на форме Динамо также был логотип химическо-газового холдинга бизнесмена – Ostchem.

Впрочем, после ареста Фирташа в Австрии в 2014 году Игорь Суркис заявлял, что это никак не отобразится на финансах его клуба, поскольку речь идет "не о таких уж огромных деньгах".

С 2021 – А-Банк. Собственник – семья Суркисов. Бизнесмены купили банк в 2015 году у ПриватБанка Коломойского-Боголюбова: таким образом финучреждение вернулось к первоначальным владельцам после десятилетнего перерыва.

Немного истории. До 2007 года А-Банк (или Акцент-Банк) имел другое название – Украинский кредитный банк. Это финучреждение входило в неформальную ФПГ "киевская семерка", им руководил один из партнеров Медведчука и Суркисов по этой группе Юрий Лях (погиб при странных обстоятельствах в 2004 году), главой набсовета был Валентин Згурский – "мэр" Киева времен СССР и один из сооснователей "семерки".

В 2005-м УКБ попал на санацию в ПриватБанк Коломойского и Боголюбова. Под крылом Привата А-Банк перенял многие его "фишки" – у финучреждений был совместный документооборот и очень похожее мобильное приложение, рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве уже национализированного ПриватБанка.

На футболках Динамо изображен логотип мобильного банкинга финучреждения Суркисов – АБанк24.

По итогам 2020 года А-Банк занимал 22 место по размеру активов среди 73 действующих банков и шестое – по размеру филиальной сети (232 офиса). Год закончил с прибылью в 333 млн грн (порядка $12 млн, в 2019 было 254 млн грн). На рекламу и маркетинг банк потратил 15,7 млн грн в 2020 году и 1,1 млн грн – в 2019-м (около $580 000 и $42 000 соответственно).

Сколько стоит лого на футболке?

После банкротства Надра Банка в феврале 2015 года, Динамо шесть лет не могло найти титульного спонсора. Почему так долго? Игорь Суркис объяснял все заботой об имидже клуба.

"Те суммы, которые предлагают, – это значит на долгие годы понизить планку своего бренда, – говорил он в интервью Вацко Live в середине 2019-го.

Контракты спонсоров с логотипом на игровой форме действительно приносят клубам Украинской премьер-лиги не такие большие деньги. О контрактах, которые были у Динамо с Приватом, Надрами и ПИБ, сейчас можно только мечтать.

Расценки в украинском футболе стартуют от $20 000/сезон: в эту сумму включены не только лого на футболках/шортах, но и банеры вокруг поля, реклама в соцсетях и на сайте, рассказал LIGA.net топ-менеджер клуба УПЛ, который входит в топ-6 текущего чемпионата.

Цена зависит от статуса клуба. Сделка с титульным спонсором может принести командам Высшей лиги (кроме Динамо и Шахтера – их запросы выше) до $200 000 в год, говорит менеджер клуба, донедавна выступавшего в УПЛ.

На сумму ближе к верхнму переделу могут претендовать команды со значительной фан-базой, добавляет он. В Украине УПЛ таких не очень много: среди известных брендов, которые представляли крупные города, в чемпионате остались только Динамо и Шахтер.

Сейчас на места в верхней части таблицы претендуют клубы из городов с населением не более 300 000 человек: Полтава, Чернигов, Александрия. Три из 14 участников УПЛ и вовсе представляют малые населенные пункты: Колос (село Коваливка Киевской области), Минай (одноименное село, Закарпатская область), Ингулец (смт Петрово Кировоградской области).

 "Бюджеты клубов УПЛ стартуют от $2 млн в год. При этом на рынке рекламодателей по большому счету есть только букмекеры – клубам приходится брать столько, сколько дают", – рассказывает менеджер экс-клуба УПЛ.

Ахметов, Геллер и Козловский. Культура спонсорства в УПЛ

Динамо стало шестым из 14 клубов УПЛ, титульными спонсорами которых выступают компании их владельцев. Остальные заключили спонсорские контракты с букмекерами – Parimatch и FavBet.

До 2019 года в этой же компании был и главный конкурент Динамо – донецкий Шахтер, однако клуб впервые за 13 лет сменил титульного спонсора.

Вместо холдинга Рината Ахметова SCM им стал букмекер Parimatch. Вместе с другими партнерами – SkyUp, Rexona, Pepsi, Herbalife Nutrition – спонсорские контракты приносят клубу $7 млн за сезон, рассказывал в середине 2020-го в интервью Интерфакс-Украина гендиректор Шахтера Сергей Палкин.

Может ли Динамо на правах гранда украинского футбола найти рыночного титульного спонсора, который смог бы хотя бы частично покрыть ежегодные дотации семьи Суркисов в $15-20 млн?

Игорь Суркис ждет достойных предложений. "Мы не ищем никого и не стоим с протянутой рукой, – говорил он в недавнем интервью. – Будет интересный вариант – мы его рассмотрим".

Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
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шахтер динамо киев Parimatch
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