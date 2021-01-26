Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Нацбанка Кирилл Шевченко, два экс-министра финансов и еще с десяток бывших и нынешних топ-чиновников. Такой высокопоставленный десант собрался, чтобы лично приветствовать сравнительно небольшую по мировым меркам сделку между государственным Укргазбанком и "дочкой" Всемирного банка IFC о пятилетнем кредите на €30 млн. Документ подписали 25 января.

"Это большой праздник", – заявил Зеленский, открывая мероприятие.

И действительно, это событие вполне могло бы претендовать на статус исторического для финансовой системы Украины. Если надежды Укргаза оправдаются и IFC обменяет кредит на акции, он станет первым крупным госбанком, которому удалось привлечь внешнего инвестора.

Ключевое слово в этой конструкции – "если". IFC не берет на себя никаких обязательств, но взамен получит от украинского госбанка довольно неплохие проценты по кредиту. Дальнейшие перспективы "исторического события" пока туманны.

Почему? Короткий ответ – даже "самый качественный госбанк" Укргаз пока чрезмерно сотрудничает с государством и заигрывает со специфическим бизнесом.

Что это значит для перспектив приватизации Укргаза? LIGA.net рассказывает о деталях сделки IFC.

Три года надежды. Кто такие IFC и что такое Укргазбанк

Продажа Укргазбанка – когда-то частного банка, национализированного во время кризиса 2008-09 годов – обсуждается украинскими властями, по меньшей мере, в течение пяти последних лет.

В ноябре 2017-го Минфин подписал с IFC – дочерней структурой ВБ – первый предметный документ на эту тему: меморандум о сотрудничестве. Уже в нем шла речь о том, что IFC в неопределенном будущем станет первым негосударственным инвестором, с которого может начаться полная приватизация Укргаза.

Во многом благодаря тем договоренностям, банк переориентировался на модель "эко-банкинга" (финансирование "зеленых" инвестпроектов и бизнесов: возобновляемая энергетика, переработка и т.п.) и стал активнее кредитовать МСБ. К 2021 году банк выдал эко-кредитов на миллиард долларов и стал пятым финучреждением в стране по кредитованию малого-среднего бизнеса, рассказал во время подписания сделки с IFC предправления Укргаза Андрей Кравец.

Справка Укгразбанк и IFC Государство стало собственником Укргазбанка в 2009 году – тогда банк оказался на грани банкротства из-за финансового кризиса и был национализирован. Прежний владелец банка Василий Горбаль – действующий член Совета Нацбанка. В собственности Министерства финансов – 94,94% акций банка. По состоянию на конец ноября 2020, Укргаз был четвертым банком Украины по размеру активов – 160,4 млрд грн. Доля рынка Украгазбанка, по данным Всемирного банка, – 9%. Чистая прибыль за 11 месяцев 2020 – 765,4 млн грн (11 результат в системе). До середины июля 2020 года Укргазбанком руководил нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко. IFC или Международная финансовая корпорация – одна из пяти дочерних структур Всемирного банка, которая специализируется на финансировании частного предпринимательства в развивающихся странах. В 2020 году IFC инвестировала около $22 млрд. Среди больших проектов IFC в Украине – финансирование компаний Сандора, Новая линия и банка Аваль.

В 2017 речь не шла о прямом вхождении IFC в капитал Укргазбанка – уже тогда участники переговоров говорили о "переходном" варианте с кредитной линией, которую можно конвертировать в акции.

Таких примеров в украинской практике хватает: подобная схема привела в число акционеров харьковского Мегабанка ЕБРР, IFC и германский KfW; в 2003 году IFC выдавала похожий по структуре кредит (субординированный долг) банку Аваль еще до его продажи австрийскому Raiffeisen.

Для вчерашней сделки понадобилось три года и пятьдесят раундов переговоров, отметил на пресс-брифинге министр финансов Сергей Марченко.

"Не все зависит от нас. Важно то, насколько сейчас удачный момент для вхождения инвестора в капитал банка и насколько он готов к этому", – сказал министр.

(Не)продажа. О чем договорились IFC и Укргаз. Три вопроса к сделке

К чему пришли IFC и Укргазбанк после длительных переговоров? Сделка вызывает три главных вопроса.

Укргаз продают? Спойлер: пока – нет.

Сделка состоит из трех основных позиций.

Первое, прежде всего это – кредит, за который нужно платить. Укргазбанк получит €30 млн на пять лет. Деньги пойдут на кредитование МСБ и климатические проекты, уточнила на брифинге и.о. исполнительного директора IFC Стефани фон Фридербург.

По информации высокопоставленного собеседника LIGA.net в финансовых госструктурах с украинской стороны, ставка заимствования будет рыночной – 5,5%+LIBOR (London Interbank Offered Rate – эталонный ориентир для краткосрочных процентных ставок на глобальном финансовом рынке, сейчас 12-месячная LIBOR составляет 0,499%).

По данным инвесткомпании Adamant Capital, сейчас еврооблигации других государственных компаний торгуются примерно на этом же уровне: бонды НАК Нафтогаз в евро с погашением в 2024 году котируются с доходностью 6%, долларовые бумаги Ощадбанка-2025 – 6%, долларовый Укрэксимбанк-2025 – 5,5%, Укрзалізниця-2024 в долларах – 6,6%, долги правительства Украина-2024 и 2027 в долларах – 4,5 и 5,6% годовых соответственно.

Второе, IFC пока не брала на себя никаких обязательств. Покупка 20% акций в счет погашения долга – ее право (на финансовом языке – оцпион), которое IFC может реализовать в любой момент в течение действия кредитного договора. Если это произойдет, IFC выкупит акции дополнительной эмиссии Укргазбанка, говорится в тексте договора, часть которого есть в распоряжении LIGA.net.

Третье, вхождение IFC в капитал Укргаза – это промежуточный этап приватизации. "Пока мы говорим о кредите, но надеюсь, что в скором времени мы познакомим вас с новым стратегическим инвестором Укргазбанка", – сказал во время брифинга региональный представитель IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Палмер.

Новый дедлайн для полного перехода Укргаза в частную собственность – 2025 год.

Сколько стоит Укргазбанк?

В 2017 году на тот момент предправления Укргазбанка Кирилл Шевченко говорил в интервью LIGA.net, что банк можно продать "как минимум по номиналу" (номинальная стоимость капитала).

Исходя из параметров нынешней сделки, можно предположить, что IFC оценивает 20% Укргазбанка в €30 млн. Это значит, что весь банк стоит $150 млн или 5,1 млрд грн по текущему курсу – почти в два раза меньше уставного капитала на конец 2020 года (около 9 млрд грн).

Справедлива ли такая цена за банк из топ-5 крупнейших в Украине? В целом – да. "Банки сейчас не в "фаворе": мир живет в эпоху низких ставок, к тому же Украина имеет свои страновые риски", – говорит на правах анонимности собеседник LIGA.net в одной из крупнейших украинских инвесткомпаний.

По данным Bloomberg, похожий с Укргазбанком коэффициент соотношения рыночной стоимости к капиталу имеют многие банки из развивающихся стран.

По оценке экс-заместителя директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгения Дубогрыза, срок окупаемости инвестиции IFC в Укргазбанк составит 4-5 лет.

"Я на стороне тех, кто считает цену в €150 млн за 100% нынешнего Укргаза не то чтобы справедливой, а даже завышенной, с учетом всех нюансов банка и рынка, – отмечает он. – Логика этой инвестиции только в том, чтобы подрихтовать и почистить банк, и продать стратегическому инвестору дороже".

Почему продажу Укргазбанка постоянно переносят?

Необходимость "чистить" банк – одна из причин его относительно невысокой стоимости и постоянного переноса хотя бы частичной приватизации. Несмотря на статус самого качественного госбанка, баланс Укргаза до сих пор отягощают три обстоятельства.

Во-первых, госкомпании. По состоянию на конец третьего квартала 2020 года доля кредитов госпредприятиям в портфеле Укргазбанка составляла 26% (плюс 0,7 процентных пункта к 2019-му). О том, что банку нужно избавляться от крупных госклиентов (в частности, от традиционного заемщика – Энергоатома), речь шла еще во время подписания меморандума с IFC в 2017 году, однако Укргаз до сих пор этого не сделал, рассказывает высокопоставленный собеседник LIGA.net в финансовых госструткурах.

Проблема далека от решения и даже усугубляется. В конце 2020 года Укргаз был также одним из кредиторов госкомпании Укрэнерго, которая привлекла у него 1,25 млрд грн на погашение долгов перед предприятиями электрогенерации.

Во-вторых, концентрация кредитов. 41,7% кредитного портфеля занимают компании из двух отраслей – "зеленая" энергетика и транспортировка газа.

Кроме того, что такая концентрация сама по себе создает риски для банка, обе отрасли уже сейчас испытывают внутренние проблемы: "зеленка" страдает из-за споров с государством по зеленому тарифу (общий кредитный портфель "зеленых" энергетиков в госбанках оценивается в €1,5 млрд), а трубопроводный транспорт считает убытки из-за падения транзита российского газа через Украину в 2020 почти на 40%.

В-третьих, долги правительства. В 2020 году Укргазбанк удвоил вложения в ОВГЗ. Портфель банка вырос с 20,7 до 45,9 млрд грн.

Позитив с оговорками. Три вывода сделки

Опрошенные LIGA.net финансисты в целом позитивно оценивают сделку Укргазбанка и IFC, но вместе с тем параметры сотрудничества оказались более скромными, чем можно было ожидать.

По итогам соглашения можно сделать три вывода:

Украинские госбанки стоят меньше их капитала. Оценка Укргазбанка с коэффициентом в 0,55 капитала даст ориентир по цене, которую учтут при подобных сделках для других госбанков, говорит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Ближайший на очереди к продаже – Ощадбанк, который еще в 2017 подписал меморандум о потенциальном участии в приватизации со стороны ЕБРР. Переговоры пока продолжаются, отметил на пресс-конференции по Укргазу министр финансов Марченко.

Украина – это риски. Сделка IFC и Укргаза – позитивный момент для имиджа украинского госбанка, однако она также свидетельствует о неготовности внешних инвесторов пока серьезно погружаться в риски, связанные с украинским бизнесом.

"Точно судить можно будет, когда получим документы с условиями конвертации, но пока ситуация выглядит так, что IFC, как кредитора, устраивает кредитный риск госбанка, в отличие от прямой инвестиции в акции", – полагает заместительница исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Приватизация госбанков затянулась на десятилетия. Украина пока плохо справляется с достижением озвученной Минфином цели по сокращению госдоли в банковском секторе до 25% к 2024 году. Неоднозначный прогресс в отношениях Укргазбанка и IFC усиливает риски того, что планы по приватизации госбанков снова придется переписывать.

"Как для сделки, которая готовилась три года, параметры довольно скромные. Шансы Укргазбанка быть полностью приватизированным будут зависеть от решения IFC войти в капитал банка – пока перспективы такого шага непонятны, – отмечает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. – И похоже, что остальным банкам в ближайшие годы даже частичная приватизация совсем не светит".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.