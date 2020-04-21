Бороться с кризисом или продолжать реформы. Как усидеть на двух стульях? Zoom-дискуссия

Большую приватизацию уже остановили. А как быть с реформами? Выясняют Дмитрий Сенниченко, Алексей Мовчан, Андрей Бойцун и Сергей Фурса

Київська школа економіки з 13 квітня запровадила онлайн-марафон публічних zoom-конференцій "Економічний тиждень". В прямому ефірі з ТОП-спікери дискутують про економіку в умовах карантину.

На п'ятій зустрічі модератор дискусії Тимофій Милованов, екс-міністр економіки і президент Київської школи економіки, поставив учасникам три запитання:

- Які реформи Україні варто продовжувати під час кризи?

- Чи правильно зараз зупиняти приватизацію?

- Коли відновиться привабливість України для інвесторів?

Для текстової публікації LIGA.net обрала найцікавіше з першого ефіру.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України

Фонду державного майна скоротили бюджет з 12 млрд гривень до 500 млн гривень, зупинили велику приватизацію. Я вже питав міністра фінансів, чому скорочують фінансування, якщо ми декларуємо реформу приватизації. Міністр обіцяв попрацювати над цим питанням, подивимося.

Чи треба під час коронавірусу продовжувати приватизацію? Важко сказати. Відповіді на це запитання шукали на конференції Асоціації правників України. Більша частина аудиторії підтримала проводити і велику, і малу приватизацію, незважаючи на ціну під час кризи. Оскільки важливо, щоб об’єкти державної власності отримали ефективного власника.

Зараз разом із фахівцями Світового банку працюємо над реформою оцінщиків приватизації. Влітку плануємо внести відповідний законопроект. Сподіваємося передати більше повноважень на саморегулівні організації - створити дворівневу систему і міжнародні стандарти оціночної діяльності, щоб оцінка нерухомості, майна і бізнесу була більш справедлива.



Ми вже здійснили перший етап реформи в оцінці нерухомості - прибрали прокладки-майданчики, розробили безкоштовний електронний сервіс. Наступний етап - створення електронної системи на базі Big Data, яка буде в автоматичному режимі визначати оцінку нерухомості. Плануємо створити систему до осені, і для цього залучити фінансову допомогу донорів, у держави нема на це грошей.

Андрій Бойцун, радник з приватизації та реформи держпідприємств Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR)

Всі фундаментальні реформи, про які говорили ще у 2014 році, актуальні сьогодні. Це реформа судової системи, державної власності та інших. Є ризики, що фундаментальні реформи будуть розвернуті. Вже скасували бюджет на підготовку підприємств для приватизації — для залучення юристів, інвестбанкірів, аудиторів, т.д.

Інший приклад — реформа державної власності. Зараз ми чуємо заклики до прямого ручного управління в стилі Радянського Союзу, заклики суттєво зменшити винагороди членів наглядових рад державних підприємств. Це приблизно зекономить кожному українцю 1 гривню. І може привести до ситуації 2013 року, коли ми побачимо Нафтогаз із мільярдними збитками, неефективну Укрпошту та інші державні підприємства.

Зараз ніхто не запустить Фонд національного добробуту, оскільки запропонований бюджет у 250 млн гривень був скасований у зв’язку з переформатуванням бюджету під час пандемії коронавірусу. Але зараз найбільш доречний час для початку підготовчих робіт, у такому разі Фонд вдасться запустити за 6-12 місяців.

Сергій Фурса - інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital.

Криза - це стимул для проведення реформ. Оскільки в кризу Україна потрапляє в "залежність" від західних кредиторів, а вони, у свою чергу, вимагають робити реформи.

Найближчі декілька років вікно можливостей для України буде закрито, бо під час кризи в країну не буде находити багато інвестицій. Тому слід активізувати реформи, насамперед, судову, бо інвесторів цікавить безпека вкладень.

Олексій Мовчан, народний депутат від СН, голова підкомітету з ефективного управління державним і комунальним майном



Через коронавірус заблокована велика приватизація на 2020 рік. Очікувалося, що від продажу великих об'єктів бюджет отримує 6 млрд гривень надходжень, а насправді буде - нуль. Фонду державного майна (ФДМ) не залишається нічого, окрім як використати карантинний час на підготовку великих об'єктів до приватизації.

Мала приватизація, навпаки, - точка для економічного зростання в умовах карантину. ФДМ має скористатися цією ситуацією та підготувати до приватизації близько 500 підприємств малої приватизації - розкрити інформацію про них та знайти інвесторів.

Актуальною залишається проблема судової реформи - немає чіткого плану її проведення та лідера.

Реформа децентралізації – це довгий еволюційний процес, і реальна частина буде проходити близько 5 років.