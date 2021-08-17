За полтора года существования программа 5-7-9 прошла путь от одной из главных экономических идей президента Владимира Зеленского, который хотел мотивировать украинцев создавать собственный бизнес, до причины раскола в украинском банковском секторе.

Часть банкиров призывают правительство свернуть программу из-за несправедливости и неэффективного использования средств налогоплательщиков. Другие – говорят о важной роли 5-7-9 в поддержке украинского бизнеса во времена коронакризиса.

5-7-9 критикуют не впервые, но значит ли это, что ее действительно нужно сворачивать?

LIGA.net выяснила все плюсы и минусы программы. Аргументы есть у обеих сторон.

Кого и почему не устраивает 5-7-9

По состоянию на начало августа, у программы "Доступные кредиты 5-7-9" было более 21 000 компаний-участников, они привлекли 56,7 млрд грн кредитов. Проценты по этим займам вместо бизнеса платит государство: на это в госбюджете-2021 заложили 2 млрд грн.

Как работает 5-7-9. Программу запустило правительство Алексея Гончарука в феврале 2020 года. Суть проекта заложена в названии: украинские предприниматели могут взять в банке кредит на развитие под 5, 7 или 9% в зависимости от количества созданных за счет этих денег рабочих мест. Разницу в стоимости кредита банкам (сейчас в программе участвует 33 финучреждения) компенсирует государство при условии, что заявка компании-претендента будет соответствовать не только стандартным требованиям банков, но и пройдет утверждение в Фонде поддержки предпринимательства, который курирует программу. Вследствие коронакризиса в программе появилось еще две опции: рефинансирование старых долгов под 0% и пополнение оборотных средств под 3%. Также были расширены другие параметры: Кабмин убрал ограничение суммы кредита в 1,5 млн грн и расширил круг участников программы (максимальная выручка компании-претендента – €20 млн в год). Сумма кредита по 5-7-9 не ограничена, но правительство может компенсировать не более €400 000 процентов на одного заемщика. По данным ФРП, с момента запуска программы были подписаны 21 545 кредитных договоров, отклонены – 14 888 заявок.

Именно антикризисная часть стала драйвером 5-7-9: кредиты на инвестпроекты составляют только 6,9 млрд грн или 10% от общего портфеля программы, остальное – рефинансирование обязательств (20,5 млрд грн) и пополнение оборотных средств бизнеса (29,3 млрд).

Больше всего антикризисных кредитов выдал Райффайзен Банк – почти 10 млрд грн. Основная аудитория этой части 5-7-9 – здоровые заемщики, которые таким образом за счет госбюджета экономят на расходах, получая почти бесплатные деньги, рассказывал в интервью LIGA.net СЕО Райффайзен Банка Александр Писарук.

Возглавляемый им Форум ведущих международных финучреждений FLIFI (входит 12 банков) обратился к Кабмину и НБУ с предложением свернуть программу. С такой идеей согласны далеко не все: в защиту 5-7-9 публично выступили ПриватБанк, ПУМБ и министр финансов Сергей Марченко.

Почему некоторые банки против 5-7-9? Вероятная причина раскола в банковской среде – конкуренция. "Банки стали использовать 5-7-9 как способ борьбы за клиентов, опять же за счет государства", – говорил LIGA.net Писарук.

Как? Возможное объяснение – в подходах к оценке заемщика, считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

"Более 66% "инвестиционных кредитов" приходится на три госбанка, частные банки выдали большую часть антикризисных кредитов, – поясняет он. – Это указывает на различные подходы к управлению рисками: частные банки не снижали требования к заемщикам по льготной программе и могли исчерпать пул потенциальных получателей, которые соответствуют их требованиям".

Условия программы действительно могут способствовать перетеканию клиентов в госбанки, которые способны предложить более выгодные условия и меньше внимания обращают на риски кредитования, соглашается эксперт аналитического центра CASE Украина и экс-замглавы департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

"Госбанки знают, что в случае убытков государство докапитализирует их из бюджета,- поясняет он. – У частных банков такой роскоши, как безразмерная помощь от акционера, нет".

Плюсы и минусы 5-7-9

Правомерны ли претензии к программе? В ПриватБанке, который первым выступил в поддержку 5-7-9 заявили, что программа помогла многим небольшим бизнесам пережить пандемию, а сейчас – способствует восстановлению экономики. В Райффайзене с этим согласны, но считают, что государство не должно поддерживать здоровый бизнес в период экономического роста.

Кто прав?

5-7-9 действительно стала едва ли не единственным инструментом поддержки бизнеса в период локдаунов, отмечает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Благодаря этому, в 2020 году банковской системе удалось избежать 8-10 млрд дополнительных неработающих кредитов (+4% NPL), оценивает Дубогрыз.

Но есть и минусы. Опрошенные LIGA.net экономисты выделяют несколько проблем.

5-7-9 – не про инвестиции. Программа слабо выполнила свою первоначальную функцию – развитие новых бизнес-проектов.

В правительстве заявляли о планах выдать за год 50 000 кредитов, как минимум, на 2 млрд грн, но за три первых месяца 5-7-9 банки выдали только 462 кредита на 283,5 млн грн. Отказов было в три раза больше – 1241.

Одна из причин провала – несовпадение идеи и реальных практик украинских банков: большинство небольших компаний не соответствуют требованиям.

"Банки получали очень много заявок, которые находились просто на уровне идеи – о четком бизнес-плане часто речь вообще не шла. Поэтому заявок было много, а выдач – мало", – рассказывает топ-менеджер одного из банков-участников программы с украинским капиталом.

Текущая структура программы не стимулирует инвестиционную часть даже на уровне условий: для малого бизнеса, который планирует расширяться ставки выше, чем для тех, кто хочет воспользоваться антикризисной помощью: 0-3% против 5-9%, отмечает Дубогрыз из CASE.

Агробизнес – главный выгодополучатель. Каждый третий заемщик в 5-7-9 – агрокомпания. На сектор приходится 46% от общего кредитного портфеля программы или 25,8 млрд грн. Банки охотно согласовывают кредиты таким заемщикам – АПК находится хорошей форме уже не первый год, говорит Демкив из IСU.

Но это одновременно и проблема: помощь государства получают те, кто в ней не нуждается, говорит Дубогрыз из CASE.

Государство создает риски для банковской системы. 5-7-9 дала импульс новому кредитованию: объемы гривневых кредитов растут примерно на 1-1,5% в месяц последние 4 месяца (без учета конвертаций/реструкутризаций валютных кредитов), добавляет Дубогрыз.

"Это уже очень хороший показатель. Но если он будет расти, это скорее риски, чем органичный рост", – считает он.

5-7-9 остается. Что ждет программу?

Три собеседника LIGA.net в Верховной Раде, НБУ и собеседник близкий к Офису президента, отмечают, что изменения в 5-7-9 пока предметно не обсуждаются, программа продолжит работать в прежнем виде. О сворачивании речь вообще не идет.

"Программу стоит сохранить, включая антикризисные инструменты, как минимум, до конца карантина (адаптивный карантин в Украине действует до конца октября и может быть продлен, - Ред.), – считает глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев. – Дальше, целесообразно вернуться к изначальной задумке с фокусом на инвестициях".

Один из собеседников не исключает, что в будущем программу ограничат госбанками. Стоит ли небольшим бизнесам ожидать смягчения требований со стороны банков? Гетманцев уверен, что нет.

"Государство дало возможность бизнесу получать дешёвые деньги, – отмечает он. – Больше мы стимулировать не можем – вы должны быть качественным качественным и прозрачным заемщиком для банка.

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