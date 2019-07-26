Бюджетный рывок. Десять главных изменений в сфере образования

Независимый некоммерческий аналитический центр CEDOS опубликовал анализ бюджета сферы образования и науки за 2019 год по сравнению с периодом 2013-2018 годами. Анализ построен на четырех приоритетных направлениях: развитие "Новой украинской школы", модернизация профессионально-технического образования и улучшение качества высшего, а также формирования новой системы управления науки.

Результаты говорят о росте финансирования и образования и науки. Самый большой рывок – в бюджете профильного министерства, которое получило на 6,7 млрд больше, чем в предыдущем году. Финансирование учреждений, которые занимаются подготовкой кадров и повышением квалификации, увеличилось с 24 до 30,6 млрд грн. Расходы, связанные с наукой также выросли – на 1,5 млрд. Незначительно увеличилось финансирование ведомственной науки, аспирантуры и докторантуры, примерно на 0,3 млрд.

Детальнее - на графиках ниже.

LIGA.net проанализировала отчет и выбрала 10 ключевых изменений, которые касаются наибольшей части украинцев, задействованных в сфере образования.

Образовательная субвенция местным бюджетам увеличилась на 13%. По данным Ассоциации городов Украины, это связано с улучшением системы распределения финансирования между местными бюджетами.



Расходы на реформу "Новой украинской школы" включены в отдельную субвенцию. Она предусматривает покупку мебели, мультимедийного оборудования и повышения квалификации педагогов. Несмотря на это, расходы уменьшились на 11% по сравнению с предыдущим годом.



Из нововведений: субвенция на открытие и ремонт спортивных комплексов при учебных заведениях (150 млн грн), а также на реализацию мероприятий для повышения качества образования (1,5 млрд грн). Сюда входит покупка школьных автобусов с оборудованием для детей с инвалидностью, компьютеров и подключение учебных заведений к Интернету.

4. В 2019 году Украинский центр оценивания качества образования впервые разработал тест для проверки компетентностей учителей начальной школы. На пилотную версию проекта выделили почти 1,5 млн грн.

5. В Госбюджете предусмотрели открытие Службы образовательного омбудсмена. В обязанности чиновника входит обеспечение условий для реализации прав учеников и педагогов, внедрение инклюзивного образования, а также рассмотрение заявлений о случаях булинга в учебных заведениях. Бюджет – 2,3 млн грн.

6. На 43 млн грн увеличатся расходы на подготовку студентов в профтех училищах. В планах – открытие научно-практических центров при техникумах и колледжах. Отдельная субвенция выделена для покупки оборудования и материалов.

7. Расходы на проведение ЗНО по английскому языку при поступлении на магистратуру увеличились на 6%, в связи с пополнением списка специальностей, которым необходимо сдавать экзамен.

8. На сферу науки в Госбюджете выделено 9,8 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2018. Главная цель – создание новой системы управления и финансирования науки. Несмотря на это, сфера все равно остается на уровне 0,23% ВВП, хотя по закону должно быть не меньше 1,7%.

9. В конце 2018 года был основан Фонд президента Украины для поддержки образовательных и научных молодежных программ. Проект предусматривает помощь молодежи в обучении на магистратуре и PhD-программах как в Украине, так и рубежом, а также привлечение иностранных преподавателей для работы в украинских университетах. Статья расходов на фонд – 1 млрд грн. Остается загадкой распределение этой суммы.

10. Впервые в этом году свою страницу расходов (509 000 грн) получил Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий при Кабмине. Главная цель учреждения – подготовка рекомендаций по объемам финансирования науки с госбюджета.

Инфографика - CEDOS

Алена Низовец