Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.07.2019, 08:01

Бюджетный рывок. Десять главных изменений в сфере образования

Бюджетный рывок. Десять главных изменений в сфере образования

Аналитический центр CEDOS опубликовал анализ бюджета образования и науки в 2019 году. Результаты

Независимый некоммерческий аналитический центр CEDOS опубликовал анализ бюджета сферы образования и науки за 2019 год по сравнению с периодом 2013-2018 годами. Анализ построен на четырех приоритетных направлениях: развитие "Новой украинской школы", модернизация профессионально-технического образования и улучшение качества высшего, а также формирования новой системы управления науки. 

Результаты говорят о росте финансирования и образования и науки. Самый большой рывок – в бюджете профильного министерства, которое получило на 6,7 млрд больше, чем в предыдущем году. Финансирование учреждений, которые занимаются подготовкой кадров и повышением квалификации, увеличилось с 24 до 30,6 млрд грн. Расходы, связанные с наукой также выросли – на 1,5 млрд. Незначительно увеличилось финансирование ведомственной науки, аспирантуры и докторантуры, примерно на 0,3 млрд.

Детальнее - на графиках ниже. 

LIGA.net проанализировала отчет и выбрала 10 ключевых изменений, которые касаются наибольшей части украинцев, задействованных в сфере образования.

  1. Образовательная субвенция местным бюджетам увеличилась на 13%. По данным Ассоциации городов Украины, это связано с улучшением системы распределения финансирования между местными бюджетами.

  2. Расходы на реформу "Новой украинской школы" включены в отдельную субвенцию. Она предусматривает покупку мебели, мультимедийного оборудования и повышения квалификации педагогов. Несмотря на это, расходы уменьшились на 11% по сравнению с предыдущим годом.

  3. Из нововведений: субвенция на открытие и ремонт спортивных комплексов при учебных заведениях (150 млн грн), а также на реализацию мероприятий для повышения качества образования (1,5 млрд грн). Сюда входит покупка школьных автобусов с оборудованием для детей с инвалидностью, компьютеров и подключение учебных заведений к Интернету.

4. В 2019 году Украинский центр оценивания качества образования впервые разработал тест для проверки компетентностей учителей начальной школы. На пилотную версию проекта выделили почти 1,5 млн грн. 

5. В Госбюджете предусмотрели открытие Службы образовательного омбудсмена. В обязанности чиновника входит обеспечение условий для реализации прав учеников и педагогов, внедрение инклюзивного образования, а также рассмотрение заявлений о случаях булинга в учебных заведениях. Бюджет – 2,3 млн грн.

6. На 43 млн грн увеличатся расходы на подготовку студентов в профтех училищах. В планах – открытие научно-практических центров при техникумах и колледжах. Отдельная субвенция выделена для покупки оборудования и материалов.

7. Расходы на проведение ЗНО по английскому языку при поступлении на магистратуру увеличились на 6%, в связи с пополнением списка специальностей, которым необходимо сдавать экзамен.

8. На сферу науки в Госбюджете выделено 9,8 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2018. Главная цель – создание новой системы управления и финансирования науки. Несмотря на это, сфера все равно остается на уровне 0,23% ВВП, хотя по закону должно быть не меньше 1,7%.

9. В конце 2018 года был основан Фонд президента Украины для поддержки образовательных и научных молодежных программ. Проект предусматривает помощь молодежи в обучении на магистратуре и PhD-программах как в Украине, так и рубежом, а также привлечение иностранных преподавателей для работы в украинских университетах. Статья расходов на фонд – 1 млрд грн. Остается загадкой распределение этой суммы.

10. Впервые в этом году свою страницу расходов (509 000 грн) получил Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий при Кабмине. Главная цель учреждения – подготовка рекомендаций по объемам финансирования науки с госбюджета.

Инфографика - CEDOS 

Алена Низовец 

Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, образование, cedos, бюджет образования
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 