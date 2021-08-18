До 23 августа Кабинет министров назначит директора Бюро экономической безопасности или БЭБ – новой государственной структуры. Она сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, которые раньше занимались преступлениями в сфере экономики и финансов.

Кабмин выбирает из троих финалистов, которых выбрала комиссия во главе с Тимофеем Миловановым. Двое из них – Вадим Мельник и Атилла Ковчи – многолетние сотрудники фискальных органов и Налоговой милиции. Третий – Василий Горбаль, известный банкир и экс-депутат от Партии Регионов.

Какой опыт за плечами у Мельника, Ковчи и Горбаля и кто из них считается фаворитом?

Конкурс со скандалом и драками. Как выбирали топ-кандидатов на БЭБ

Два месяца, пятьдесят кандидатов и скандал закончившийся дракой – конкурс на должность директора Бюро был коротким, но насыщенным событиями.

Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям. Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

Отбор начался 15 июня. В списке конкурсантов было достаточно известных имен: Данилюк, Горбаль, Мельник, экс-нардеп Николай Катеринчук, глава Ассоциации налогоплательщиков и экс-посол Грузии Григол Катамадзе, бывший глава Госфискальной службы Сергей Солодченко, действующая депутат Юлия Яцик.

Финалистов отбирала конкурсная комиссия из девяти человек, включая министра экономики Алексея Любченко, главу Минфина Сергея Марченко и замглавы Офиса президента Юлию Свириденко. Возглавляет группу советник главы Офиса президента и глава набсовета Укроборонпрома Тимофей Милованов.

Отбор состоял из четырех этапов (проверка документов, два блока тестирования и собеседование), уже на первом случился скандал: из конкурса выбыл один из фаворитов – Александр Данилюк. Его не допустили даже к первому тестированию. Формальная причина – диплом Университета Индианы Данилюка не был подтвержден украинским Министерством образования.

Экс-министр подал в суд (а перед этим – подрался с Миловановым на своем же дне рождения) и призвал президента Владимира Зеленского ветировать конкурс.

Пока – не вышло. Отбор завершился, комиссия положила на стол премьер-министру фамилии трех кандидатов: Вадима Мельника, Василия Горбаля и Атиллы Ковчи. "Это объективно наиболее сильные претенденты", – прокомментировал выбор Милованов.

Мельник, Горбаль и Ковчи. Кто они?

LIGA.net изучила биографии финалистов.

Вадим Мельник, 49 лет, глава Госфискальной службы: ветеран налоговой милиции

Возглавив в декабре 2020 года Государственную фискальную службу, Мельник фактически стал последним в истории начальником Налоговой милиции. После того, как ГФС разделили на Налоговую и Таможню (это было в конце 2019-го), в структуре службы остались только налоговые милиционеры. Как раз их и должно в первую очередь заменить Бюро экономической безопасности.

Четырехлетний период с 2016 по 2020 годы – единственное время в карьере Мельника, когда он не работал непосредственно в фискальных органах. Но был неподалеку. Тогда он преподавал в Университете ГФС и Сумском государственном университете.

С 2000 года Мельник успел поработать во всех инкарнациях налоговой милиции, которая всегда входила в структуру фискальных органов: от Государственной налоговой администрации при президентах Кучме и Ющенко (начинал старшим следователем в ДПА Киевской области) до Министерства доходов и сборов времен Клименко-Януковича и Госфискальной службы под руководством Романа Насирова.

В конце 2020 года он вернулся в ГФС, возглавив ее на время перед ликвидацией, которая произойдет сразу после запуска БЭБ.

Несмотря на статус почти ликвидированной структуры, при Мельнике ГФС активизировалась. За последние полгода структура участвовала в нескольких громких делах: в частности она проводила серию из десятков обысков на коммунальных предприятиях Киева и Киевгорадминистрации и останавливала работу сети АЗС Glusco.

Мельник знаком с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым со времен работы последнего в Главном следственном управлении МВД (2011-2014 годы). Во время собеседования Мельник заявил, что с Татаровым его объединяют только рабочие отношения.

Василий Горбаль, 50, член Совета НБУ, топ-банкир

Горбаль – знаковая фигура для украинского банковского сектора. Еще в начале 90-х он поработал в Транскредобанке и Киево-Печерском банке. Три созыва подряд, с 2002 по 2012 годы, был депутатом Верховной Рады, где входил в состав комитетов по вопросам бюджета (2002-2006) и банковской, налоговой и таможенной политики (2006-2012). С 2002-го был членом Партии Регионов (тогда называлась Регионы Украины).

Но главная история, с которой ассоциируется фамилия Горбаля, – Укргазбанк. В 1996 году он стал зампредправления предшественника Укргаза – Интергазбанка. Тогда им владел Игорь Бакай, народный депутат первых созывов, советник президента Кучмы, в конце 90-х – замминистра топливной и нефтяной промышленности и первый председатель НАК Нафтогаз Украина.

К началу нулевых Интергазбанк купил несколько небольших финучреждений и переименовался в Укргаз. После создания НАК Нафтогаз в 1998-м, банк сконцентрировался на обслуживании госкорпорации, других клиентов у него не было.

В начале 2000-х Бакай передал Укргаз в полное управление Горбалю – как утверждал в одном из интервью сам банкир, он получил акции банка в качестве бонуса за работу, став его собственником, когда Бакай потерял интерес к банковскому бизнесу.

Позже – когда банкир уже стал депутатом – его совладельцем по Укргазбанку стал Алексей Омельяненко, топ-менеджер самого банка и других бизнесов Горбаля середины нулевых: Трест Киевгорстрой-1 им Завгороднего и СК Украинская страховая группа. Также в группу Горбаля входил небольшой Иппобанк.

В 2007 году Горбаль продал УСГ Vienna Insurance Group, а после кризиса 2008 года потерял банковские активы: Укргазбанк спасся от банкротства благодаря национализации (Кабмин Юлии Тимошенко купил 94,94% акций), Иппобанк был ликвидирован в 2010-м. Вместе с Укргазбанком из сферы бизнес-интересов Горбаля вышли и некоторые крупные строительные объекты, в частности ЖК премиум-класса Diamond Hill (сейчас им владеет девелопер Вагиф Алиев) – высотка в центре Киева, которую видно на панораме правого берега Днепра.

Одна из последних серьезных политических позиций Горбаля – работа главой Львовской ОГА в 2010 году. В 2012 он не попал в список Партии Регионов на выборах в Верховную Раду и позже объявил о выходе из партии. В 2013-начале 2014 был советником секретаря СНБОУ Андрея Клюева. В 2016-м – помощником главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Также Горбаль дружит с настоятелем Киево-Печерской Лавры Петром Лебедем (владыка Павел).

В 2019-20 годах Горбаль работал замгендиректора корпорации Укриннмаш.

16 сентября 2020 года Горбаль назначен членом Совета НБУ по квоте Верховной Рады. Согласно декларации, он до сих пор владеет миноритарными пакетами в Укргазбанке и Трест Киевгорстрой-1.

Атилла Ковчи, 50, прокурор Офиса Генпрокурора: специалист по растениям и налоговый милиционер

Ковчи – один из наименее известных кандидатов на должность директора БЭБ. С середины 2020 года он работает в Генпрокуратуре. До этого четыре года занимался защитой интеллектуальных прав в Украинском институте экспертизы сортов растений (входит в структуру Минагрополитики).

Большая часть карьеры Ковчи прошла в силовых органах в Тернопольской области: с 1995-го по 2011 год он был сначала оперуполномоченным областного МВД, затем – дослужился до замначальника местного управления Налоговой милиции.

В 2011-16 годах Ковчи работал в частном секторе – на директорских должностях в компаниях Світанок и Укрспецтепло, которые опосредовано связаны с группой компаний Укртепло. Холдингом владеет киевский бизнесмен Иван Надеин – собственник ФК "Верес" (Ровно), экс-член партии УДАР, в 2010-х у него был общий бизнес с людьми из окружения бывшего нардепа от фракций УДАР и Блок Петра Порошенко Артура Палатного.

Бизнес уже боится

Что в бизнес-кругах думают о конкурсе? Главное опасение – Бюро станет наследником Налоговой милиции.

Результаты отбора косвенно подтверждают эти опасения. Причин несколько.

Первое, еще в конце июля, когда в конкурсе было около 50 участников, собеседники LIGA.net в политических и бизнес-кругах называли Вадима Мельника главным претендентом на победу.

Главный недостаток кандидатов – выходцев из силовых органов – в том, что они специализируются именно на уголовной стороне проблемы. "Органу будут доверять, если его возглавит человек из бизнеса, у которого нет опыта выполнения указаний власти – этой либо предыдущей, – считает Татьяна Острикова, экс-депутат от фракции Самопомощь и автор законопроекта о финансовой полиции – аналоге БЭБ. – Он должен знать, как работает международная логистика, финансы, цепочки поставки товаров, таможенное дело. Разбираться в уголовном праве могут и заместители".

Второе, в законопроекте о БЭБ отсутствует норма об ограничении количества сотрудников налоговой милиции и других экономических силовых органов, напоминает Острикова. Одна из озвучиваемых ранее идей – установить для них квоту в 30%.

"БЭБ задумывался как аналитический орган, – отмечает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Скороход. – Если в нем будут работать старые кадры, ситуация кардинально не изменится".

Третье, к процедуре отбора из-за того, что конкурсная комиссия сформирована из представителей Верховной Рады, Кабмина и Офиса президента. "Это само по себе создает условия к политической ангажированности конкурса, – говорит Острикова. – Мы предлагали, чтобы в конкурсную комиссию входили представители бизнеса, адвокатуры, международные эксперты. Сейчас ничего этого не было".

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