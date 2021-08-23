Кабинет министров назначил директора Бюро экономической безопасности - главного органа по борьбе с экономической преступностью. Им ожидаемо стал 49-летний Вадим Мельник – глава Государственной фискальной службы и многолетний сотрудник Налоговой милиции.

Мельник должен запустить БЭБ до 25 сентября.

Кто он и изменятся ли под его руководством отношения "экономических" силовиков и бизнеса?

Как и кого победил Мельник

Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года. Создание Бюро – многолетняя просьба бизнеса. БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям.

Конкурс на должность директора стартовал 15 июня. В середине августа конкурсная комиссия (состояла из девяти человек, включая советника главы Офиса президента Тимофея Милованова, министра экономики Алексея Любченко, главу Минфина Сергея Марченко и замглавы Офиса президента Юлию Свириденко) представила трех финалистов из которых выбирал Кабмин: Вадима Мельника, известного банкира Василия Горбаля и сотрудника Офиса Генпрокурора Атиллу Ковчи.

О победе Мельника Кабмин объявил в пятницу вечером, 20 августа. У него было достаточно конкурентов с известными именами: экс-министр финансов Александр Данилюк (выбыл еще до начала конкурса из-за того, что комиссия не признала его диплом Университета Индианы), экс-нардеп Николай Катеринчук, глава Ассоциации налогоплательщиков и экс-посол Грузии Григол Катамадзе, бывший глава ГФС Сергей Солодченко, действующая депутат Юлия Яцик.

Ветеран Налоговой милиции

Возглавив ГФС в декабре 2020 года, Мельник фактически стал последним в истории начальником Налоговой милиции.

После того, как в конце 2019 года ГФС разделили на Налоговую и Таможню, в структуре службы остались только налоговые милиционеры. Как раз их и в первую очередь заменит Бюро экономической безопасности, однако в законе о БЕБ нет ограничений относительно работы в нем "старых кадров".

С 2000 года Мельник успел поработать во всех инкарнациях налоговой милиции, которая всегда входила в структуру фискальных органов: от Государственной налоговой администрации при президентах Кучме и Ющенко (начинал старшим следователем в ДПА Киевской области) до Министерства доходов и сборов времен Клименко-Януковича и Госфискальной службы под руководством Романа Насирова.

Четырехлетний период с 2016 по 2020 годы – единственное время в карьере Мельника, когда он не работал непосредственно в фискальных органах (преподавал в Университете ГФС и Сумском государственном университете).

В конце 2020 года вернулся в ГФС, возглавив ее на время перед ликвидацией. При Мельнике служба активизировалась. За последние полгода она участвовала в нескольких громких делах. В частности, она продолжает серию обысков на коммунальных предприятиях Киева и Киевгорадминистрации и останавливала работу сети АЗС Glusco.

Мельник также давно знаком с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым - со времен работы последнего в Главном следственном управлении МВД (2011-2014 годы).

Скандалы, связи и идеи

Мельник отрицает какие-то особые связи с Татаровым. "Мы познакомились во время подготовки нового Уголовно-процессуального" кодекса Украины, который был принят в 2012 году, – сказал он во время собеседования. – Я знаю его как большого специалиста в уголовном праве. У нас чисто деловые отношения, вне службы не контактируем, семьями не дружим. Сейчас пересекаемся только на совещаниях".

Почва для подозрений о сотрудничестве Мельника с ОП возникла после массовых обысков ГФС на коммунальных предприятиях Киева и Киевгорадминистрации. О политической подоплеке (Офис президента и мэр Киева Виталий Кличко находятся в конфликте) активности подопечных Мельника в Киеве на собеседовании спрашивал и Милованов.

"У нас в работе не только КГГА, а еще три горадминистрации, – пояснил Мельник, – В КГГА мы исследовали операции со скрутчиками НДС, есть даже приговоры судов".

Другие громкие ситуации, в которые попадал Мельник – операция по поимке шпиона в ГФС и махинации с изъятыми во время обысков ценностями.

Шпионом был подполковник Налоговой милиции Эдуард Устинов, которого СБУ задержала в феврале 2021 года по подозрению по передаче информации террористам из "ДНР".

"Этого шпиона я даже не знаю в лицо. Но я участвовал в разработке операции по его задержанию, – заявил на собеседовании Мельник. – Я подписывал некоторые документы в целях задержания. Но это были макеты".

Махинации с вещдоками описаны по итогам внутренней проверки в ГФС в августе 2016 года (Службой тогда руководил Роман Насиров). Согласно документам, опубликованным главредом издания Цензор Юрием Бутусовым, Мельник, который тогда возглавлял в ГФС Главное управление финансовых расследований, и его подопечные могли нарушать правила хранения изъятых денег и ценностей. В некоторых случаях уполномоченный банк не получил десятки миллионов гривень и несколько миллионов долларов.

В 2016 году Мельник ушел из ГФС, развития в виде уголовных дел эта история не получила.

Бизнес был обеспокоен возможным назначением Мельника еще до финального решения Кабмина.

"От руководителя БЭБ будет зависеть качество нового органа, – говорится в заявлении Украинского совета бизнеса. – Любая кандидатура из уже существующих органов способна свести на нет все усилия по созданию нового независимого органа по расследованию экономических преступлений".

Опасения реинкарнации Налоговой милиции под новой вывеской связаны с тем, что БЭБ может стать очень серьезным инструментом давления на прозрачный бизнес, говорила в комментарии LIGA.net исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Что о своей роли в Бюро думает сам Мельник?

"Главная цель БЭБ – обеспечение стабильности национальной экономики, цель – снизить риски. Если мы сократим теневой сектор на 10%, это уже 200 млрд грн дополнительных доходов госбюджета, – сказал он на собеседовании. – В экономике происходят криминальные процессы, их нужно локализировать и ликвидировать – иногда правоохранительными методами, а также – предотвратить подобное в будущем".

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