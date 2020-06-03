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Разбор | "Черная весна" для экономики закончилась. Летом и осенью – спад и угроза второго карантина

Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото: Сергей Долженко/EPA)
03.06.2020, 08:22

Украинская экономика с большими потерями проходит первое полугодие 2020. Восстановление может занять два года

До конца второго квартала остался месяц. Уже сейчас можно сказать, что это точно будет самый плохой квартал для украинской экономики за последние пять лет.

ВВП в апреле-июне обвалится на 10-12%, ожидают опрошенные LIGA.net аналитики. Осенью будет лучше, но тоже плохо. Главное опасение – Украину может ждать вторая волна заболеваемости, а значит – еще один карантин.

Как украинская экономика пострадала в первой половине 2020 года и чего ждать от второго полугодия? Хроники падения – в разборе LIGA.net.

Очень плохой апрель. Как карантин обвалил украинскую экономику

"Неопределенность" – один из главных терминов из словаря украинских экономистов в 2020 году.

Но со снятием карантинных ограничений ясности стало больше. Пик падения мы уже прошли: в апреле обвалились почти все главные отрасли украинской экономики. Общее падение ВВП в этом месяце составит 12%, прогнозирют в инвесткомпании ICU.

Пострадали почти все секторы: по данным НБУ, падение индекса промпроизводства в апреле ускорилось до 16,4% с 6,3% в марте.

По статистике Госстата, в январе-апреле в два раза снизилось производство в добывающей отрасли, на треть - в некоторых военных предприятиях (оружие и патроны, судостроение), а также у виноделов. 25-30% производства потеряли компании, выпускающие строительные материалы: бетон, металлоконструкции, кирпич. Металлургия просела в среднем на 15%.

Единственные отрасли, которые смогли воспользоваться карантином и незначительно нарастить производство – агро, табак и медицина/фармацевтика.

Из-за карантина в апреле почти не работали пассажироперевозки: НБУ зафиксировал падение на 95,8% по сравнению с апрелем 2019-го. Грузовой транспорт также сильно просел (-23%): это, в том числе, следствие снижения экспорта и особенно импорта, которые упали на 6 и 23,5% соответственно.

В мае торговля начала восстанавливаться: уже в первой половине мая автоимпортеры, импортеры бытовой техники и продуктов питания купили в 1,5-2 раза больше валюты, чем в апреле, рассказывал в интервью LIGA.net замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Летом постепенно улучшится и ситуация с безработицей, считают в Нацбанке. По состоянию на конец апреля в Украине было около полумиллиона официальных безработных. По оценке НБУ, на пике безработица достигнет 12%, к третьему кварталу показатель снизится до 10% и вернется к докризисному уровню в конце 2020 - начале 2021 года.

Наиболее пострадавшие от карантина отрасли пытаются вернуться к жизни: если в марте-апреле количество новых вакансий в отельно-ресторанном бизнесе обвалилось почти на 60%, то в мае - на 40-50%. Похожая ситуация и в розничной торговле. Также восстанавливается спрос на рабочие специальности.

Из-за локдауна в апреле усугубились бюджетные проблемы: план по доходам от налогов и таможенных платежей не был выполнен на 26,1%. Похожая ситуация была в январе, но тогда Госналоговая служба выплатила в полтора раза больше возмещений НДС (погашали задолжености за октябрь-декабрь 2019), чем в апреле.

В мае ситуация значительно улучшилась – план даже перевыполнили (это период выплаты налога на прибыль за 1 квартал года).

Карантин имел и положительные побочные эффекты: "благодаря" остановке ряда сфер экономики (то есть фактического отсутствия импорта) в апреле и мае успокоилась ситуация на валютном рынке - спроса на валюту на рынке не было. После мартовского обвала с 25 до 28 грн/$, гривня укрепилась и стабилизировалась на отметке 27 грн/$. Опрошенные LIGA.net банкиры финансисты называют этот уровень ориентиром на ближайшие недели.

Большой обвал 2020-го. Что будет с экономикой во втором полугодии

Опрошенные LIGA.net экономисты крупнейших украинских инвесткомпаний и банков ожидают, что во втором квартале-2020 украинская экономика обвалится на 10-12%. Среднее значение по результатам опроса пяти аналитиков – "минус" 11%.

В минусе пройдет и весь 2020 год. По оценке главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, в третьем квартале ВВП упадет на 8%, в четвертом – на 6% к аналогичным периодам 2019-го. Глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук ожидает соответственно "минус" 9% и 4%.

Экономисты указывают на несколько сложностей, которые будут мешать быстрому восстановлению Украины после кризиса.

Источников роста нет. Карантин нанес удар практически по всем секторам экономики, о чем свидетельствует одновременное падение как внешней, так и внутренней торговли. Секторы, которые работают на внутреннем рынке будут зависеть от поведения потребителей, а их доходы могут сильно просесть, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. "Те бизнесы, которые ориентируются на внешний рынок, будут зависеть от того, как быстро будут восстанавливаться экономики торговых партнеров Украины", – добавляет она.

Даже до кризиса – в первом квартале 2020 года – было зафиксировано падение всех трех сегментов реального сектора: промышленность (-5,1%), строительство (-5,5%) и агросектор (-1,8%), напоминает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Ситуация в реальном секторе только ухудшится во втором квартале, в дополнение резко снизятся темпы розничной торговли, которая в первом квартале еще была в плюсе, – прогнозирует он. – Также существенно упадут переводы заробитчан".

Мир обвалится сильнее, чем Украина. Восстановление международной торговли также не будет быстрым, считает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко. Это – большая проблема для Украины, поскольку доля экспорта в нашем ВВП составляет около 45%.

Самые тревожные сигналы подает Евросоюз – важнейший торговый партнер Украины и главный источник переводов от заробитчан, указывает Приходько из банка Кредит Днепр. "По оценкам ЕЦБ, европейская экономика начнет восстанавливаться только в 2021 году, – уточняет он. – ВВП Еврозоны в 2020-м может сократиться на 5-12%".

Вторая волна пандемии. Трое из шести опрошенных LIGA.net экономистов прямо указали, что вторая волна пандемии и соответственно карантинных ограничений в 2020 году – один из вероятных сценариев, который они учитывают в своих прогнозах.

"Вторая волна пандемии во втором полугодии обсуждается как неизбежность, – отмечает Ахтырко из Capital. – Многое будет зависеть от того, какие уроки извлекут правительства из первой волны в плане эффективности карантинных мер".

Смягчить негативный эффект в таком случае может модель адаптивного карантина, к которой Украина перешла в конце мая, считает Репко из ЦЭС. "Если бизнесы выйдут из карантина без соблюдения санитарных норм и распространение вируса ускорится, карантин могут опять ужесточить, – полагает она. – Благодаря стратегии адаптивного карантина это произойдет уже не по всей стране, а в отдельных областях, но тем не менее станет негативом".  

Коронавирус "украл" у экономики два года.Что дальше 

Коронакризис и возможная вторая волна пандемии (пусть и с более мягким карантином) отберет у украинской экономики два года жизни: возвращения ВВП на докризисный уровень можно ожидать только в 2022 году, говорит Белан из Dragon Capital.

"Наиболее подходящая аналогия для посткризисной динамики – зеркально отображенный квадратный корень, – отмечает она. – Из-за социального дистанцирования, некоторые секторы еще долго не смогут восстановиться. К ним относятся рестораны, отели, пассажирские перевозки, развлечения и т.п.".

По оценке Dragon Capital, в 2020 году украинская экономика упадет на 7,2%, в ICU ожидают 6-8% падения, в Альфа-Банке Украина – "минус" 3,1%, в Concorde Capital – "минус" 4,5%. Если больших форс-мажоров не случится, в 2021-м ВВП может вырасти на 4-5%, полагают аналитики.

"Украина точно не будет восстанавливаться опережающими темпами по сравнению с другими европейскими странами, – говорит Приходько из банка Кредит Днепр. – Тем более, что мы располагаем куда более скромными возможностями по поддержке своей экономики".

 

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