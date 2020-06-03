До конца второго квартала остался месяц. Уже сейчас можно сказать, что это точно будет самый плохой квартал для украинской экономики за последние пять лет.

ВВП в апреле-июне обвалится на 10-12%, ожидают опрошенные LIGA.net аналитики. Осенью будет лучше, но тоже плохо. Главное опасение – Украину может ждать вторая волна заболеваемости, а значит – еще один карантин.

Как украинская экономика пострадала в первой половине 2020 года и чего ждать от второго полугодия? Хроники падения – в разборе LIGA.net.

Очень плохой апрель. Как карантин обвалил украинскую экономику

"Неопределенность" – один из главных терминов из словаря украинских экономистов в 2020 году.

Но со снятием карантинных ограничений ясности стало больше. Пик падения мы уже прошли: в апреле обвалились почти все главные отрасли украинской экономики. Общее падение ВВП в этом месяце составит 12%, прогнозирют в инвесткомпании ICU.

Пострадали почти все секторы: по данным НБУ, падение индекса промпроизводства в апреле ускорилось до 16,4% с 6,3% в марте.

По статистике Госстата, в январе-апреле в два раза снизилось производство в добывающей отрасли, на треть - в некоторых военных предприятиях (оружие и патроны, судостроение), а также у виноделов. 25-30% производства потеряли компании, выпускающие строительные материалы: бетон, металлоконструкции, кирпич. Металлургия просела в среднем на 15%.

Единственные отрасли, которые смогли воспользоваться карантином и незначительно нарастить производство – агро, табак и медицина/фармацевтика.

Из-за карантина в апреле почти не работали пассажироперевозки: НБУ зафиксировал падение на 95,8% по сравнению с апрелем 2019-го. Грузовой транспорт также сильно просел (-23%): это, в том числе, следствие снижения экспорта и особенно импорта, которые упали на 6 и 23,5% соответственно.

В мае торговля начала восстанавливаться: уже в первой половине мая автоимпортеры, импортеры бытовой техники и продуктов питания купили в 1,5-2 раза больше валюты, чем в апреле, рассказывал в интервью LIGA.net замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Летом постепенно улучшится и ситуация с безработицей, считают в Нацбанке. По состоянию на конец апреля в Украине было около полумиллиона официальных безработных. По оценке НБУ, на пике безработица достигнет 12%, к третьему кварталу показатель снизится до 10% и вернется к докризисному уровню в конце 2020 - начале 2021 года.

Наиболее пострадавшие от карантина отрасли пытаются вернуться к жизни: если в марте-апреле количество новых вакансий в отельно-ресторанном бизнесе обвалилось почти на 60%, то в мае - на 40-50%. Похожая ситуация и в розничной торговле. Также восстанавливается спрос на рабочие специальности.

Из-за локдауна в апреле усугубились бюджетные проблемы: план по доходам от налогов и таможенных платежей не был выполнен на 26,1%. Похожая ситуация была в январе, но тогда Госналоговая служба выплатила в полтора раза больше возмещений НДС (погашали задолжености за октябрь-декабрь 2019), чем в апреле.

В мае ситуация значительно улучшилась – план даже перевыполнили (это период выплаты налога на прибыль за 1 квартал года).

Карантин имел и положительные побочные эффекты: "благодаря" остановке ряда сфер экономики (то есть фактического отсутствия импорта) в апреле и мае успокоилась ситуация на валютном рынке - спроса на валюту на рынке не было. После мартовского обвала с 25 до 28 грн/$, гривня укрепилась и стабилизировалась на отметке 27 грн/$. Опрошенные LIGA.net банкиры финансисты называют этот уровень ориентиром на ближайшие недели.

Большой обвал 2020-го. Что будет с экономикой во втором полугодии

Опрошенные LIGA.net экономисты крупнейших украинских инвесткомпаний и банков ожидают, что во втором квартале-2020 украинская экономика обвалится на 10-12%. Среднее значение по результатам опроса пяти аналитиков – "минус" 11%.

В минусе пройдет и весь 2020 год. По оценке главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, в третьем квартале ВВП упадет на 8%, в четвертом – на 6% к аналогичным периодам 2019-го. Глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук ожидает соответственно "минус" 9% и 4%.

Экономисты указывают на несколько сложностей, которые будут мешать быстрому восстановлению Украины после кризиса.

Источников роста нет. Карантин нанес удар практически по всем секторам экономики, о чем свидетельствует одновременное падение как внешней, так и внутренней торговли. Секторы, которые работают на внутреннем рынке будут зависеть от поведения потребителей, а их доходы могут сильно просесть, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. "Те бизнесы, которые ориентируются на внешний рынок, будут зависеть от того, как быстро будут восстанавливаться экономики торговых партнеров Украины", – добавляет она.

Даже до кризиса – в первом квартале 2020 года – было зафиксировано падение всех трех сегментов реального сектора: промышленность (-5,1%), строительство (-5,5%) и агросектор (-1,8%), напоминает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Ситуация в реальном секторе только ухудшится во втором квартале, в дополнение резко снизятся темпы розничной торговли, которая в первом квартале еще была в плюсе, – прогнозирует он. – Также существенно упадут переводы заробитчан".

Мир обвалится сильнее, чем Украина. Восстановление международной торговли также не будет быстрым, считает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко. Это – большая проблема для Украины, поскольку доля экспорта в нашем ВВП составляет около 45%.

Самые тревожные сигналы подает Евросоюз – важнейший торговый партнер Украины и главный источник переводов от заробитчан, указывает Приходько из банка Кредит Днепр. "По оценкам ЕЦБ, европейская экономика начнет восстанавливаться только в 2021 году, – уточняет он. – ВВП Еврозоны в 2020-м может сократиться на 5-12%".

Вторая волна пандемии. Трое из шести опрошенных LIGA.net экономистов прямо указали, что вторая волна пандемии и соответственно карантинных ограничений в 2020 году – один из вероятных сценариев, который они учитывают в своих прогнозах.

"Вторая волна пандемии во втором полугодии обсуждается как неизбежность, – отмечает Ахтырко из Capital. – Многое будет зависеть от того, какие уроки извлекут правительства из первой волны в плане эффективности карантинных мер".

Смягчить негативный эффект в таком случае может модель адаптивного карантина, к которой Украина перешла в конце мая, считает Репко из ЦЭС. "Если бизнесы выйдут из карантина без соблюдения санитарных норм и распространение вируса ускорится, карантин могут опять ужесточить, – полагает она. – Благодаря стратегии адаптивного карантина это произойдет уже не по всей стране, а в отдельных областях, но тем не менее станет негативом".

Коронавирус "украл" у экономики два года.Что дальше

Коронакризис и возможная вторая волна пандемии (пусть и с более мягким карантином) отберет у украинской экономики два года жизни: возвращения ВВП на докризисный уровень можно ожидать только в 2022 году, говорит Белан из Dragon Capital.

"Наиболее подходящая аналогия для посткризисной динамики – зеркально отображенный квадратный корень, – отмечает она. – Из-за социального дистанцирования, некоторые секторы еще долго не смогут восстановиться. К ним относятся рестораны, отели, пассажирские перевозки, развлечения и т.п.".

По оценке Dragon Capital, в 2020 году украинская экономика упадет на 7,2%, в ICU ожидают 6-8% падения, в Альфа-Банке Украина – "минус" 3,1%, в Concorde Capital – "минус" 4,5%. Если больших форс-мажоров не случится, в 2021-м ВВП может вырасти на 4-5%, полагают аналитики.

"Украина точно не будет восстанавливаться опережающими темпами по сравнению с другими европейскими странами, – говорит Приходько из банка Кредит Днепр. – Тем более, что мы располагаем куда более скромными возможностями по поддержке своей экономики".

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