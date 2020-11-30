Кабмин может объявить тотальный локдаун уже на этой неделе. Почему это не самая плохая новость для национальной валюты?

Курсовой итог осени 2020 года - 28,5 грн/$. С начала сентября доллар подорожал на гривню, обновив за это время двухлетний максимум.

В первые дни декабря курс останется в этом же районе, но дальше – все будет зависеть от локдауна, который может сыграть в пользу гривни, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Как введение тотального карантина повлияет на курс доллара, способен ли он вызвать панику или это поможет гривне укрепиться? Детали – в еженедельном курсовом разборе.

Доллар отыгрался. Что происходило с курсом в ноябре

Последняя неделя ноября вернула курс выше отметки в 28,5 грн/$, хотя месяц начинался хорошо для гривни.

2 ноября был зафиксирован двухлетний антирекорд – 28,62 грн/$, в отдельные моменты курс достигал 28,66 грн/$, но затем гривня отыгралась и спустя две недели доллар подешевел до 28,12 грн.

Во второй половине ноября плавная девальвация вернулась: с 13 по 27 ноября курс вырос на 40 копеек.

Итог прошлой недели на межбанке: 28,51/28,54 грн/$.

Утром понедельника, 30 ноября, доллар в банках можно было купить по 28,55-28,70 грн/$, евро – по 33,95-34,40 грн/€.

Дыра в бюджете и локдаун. Что влияет на валютный рынок

Проблемы госбюджета могут укрепить гривню

Опрошенные финансисты выделают четыре основных фактора роста курса доллара в последнюю неделю ноября. Два из них связаны с госбюджетом.

Во-первых, период возмещений НДС экспортерам. В конце месяца у компаний, располагающих валютной выручкой, появилась на руках дополнительная гривня: продавать валюту в прежних объемах не требовалось. Отчасти влияние этого фактора сохранится и в первые дни декабря.

Во-вторых, в понедельник-среду Минфин выплачивал крупное погашение по старым гособлигациям (больше 14 млрд грн). Часть этих денег зашла в новые облигации, которые правительство разместило во вторник (всего привлекли почти 17 млрд грн, из них – 11,5 млрд грн через гривневые ОВГЗ), часть – ушла на валютный рынок, рассказывают банкиры.

Финансисты ожидают относительно крупное размещение и в следующий вторник, 1 декабря. Причина – рост ставок, на который был вынужден пойти Минфин, чтобы профинансировать дефицит госбюджета (нужно привлекать, как минимум, 10 млрд грн в неделю, но лучше – больше).

Для курса это значит, что спрос на гривневый ресурс увеличится, в том числе – среди инвесторов-нерезидентов. На прошлой неделе иностранные покупатели украинского госдолга впервые с марта увеличили свои инвестиции в гривневые ОВГЗ. Прирост пока скорее символический (около 320 млн грн), но участники рынка воспринимают это как позитивный знак. Это может добавить украинскому рынку предложения валюты и, как минимум, сдержать дальнейшее укрепление доллара.

В-третьих, банкиры рассказывают о росте продаж валюты на розничном рынке. Это можно объяснить "эффектом черной пятницы" – для того, чтобы воспользоваться скидками, часть украинцев обменивала свои валютные запасы на гривню. Тренд сохранится и в декабре – население, вероятно, продолжит продавать валюту перед новогодними праздниками. Нивелировать этот эффект может только локдаун (об этом – ниже).

В-четвертых, краткосрочный фактор, который будет влиять на курс в начале следующего месяца – покупка валюты под выплату дивидендов "дочками" иностранных компаний. Это минус для гривни.

Локдаун может укрепить гривню, помощь государства бизнесу – ослабить

Скорее всего, уже в ближайшие дни правительство примет решение о полноценном локадуне в Украине в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Участники валютного рынка говорят, что этот фактор уже влияет на валютный рынок: спрос на доллар со стороны импортеров снижается, поскольку предприниматели опасаются резкого ухудшения потребительских настроений, как было в марте-апреле.

С другой стороны, после весеннего карантина бизнес уже отчасти наладил работу в условиях ограничений, поэтому полного повторения мартовской ситуации, когда гривня в считанные дни обвалилась с 25 до 28 грн/$, банкиры не ожидают.

Наиболее вероятный сценарий – определенный ажиотажный всплеск курса сразу после того, как локдаун будет объявлен (по информации собеседников LIGA.net в Кабмине, Офисе президента и Верховной Раде, рассматривается три даты: 10, 20 и 25 декабря; решение может быть принято уже на следующей неделе). Дальше – откат и вероятное укрепление гривни из-за падения бизнес-активности.

В более длительной перспективе все зависит от государства и его попыток поддержать экономику. Если речь пойдет о серьезных вливаниях (пока заявлено о 10 млрд грн в месяц – относительно небольшая сумма), это может стать дополнительным фактором девальвации.

Нацбанк снова держится в стороне

НБУ уже третью неделю подряд никак не участвует в торгах на валютном рынке.

За месяц до конца года регулятор сохраняет позитивную разницу между покупкой и продажей валюты. С начала 2020-го НБУ пополнил резервы на $4,550 млрд, продав $3,800 млрд.

Что дальше. Прогноз до 4 декабря

Опрошенные банкиры не ожидают существенного движения курса в первую неделю декабря.

Прогнозный диапазон до ближайшей пятницы: 28,3 – 28,54 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс-Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр).

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