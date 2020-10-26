Гривня на межбанке минимально укрепилась, но рынок ставит на девальвацию. Что происходит с курсом – в еженедельном обзоре

Украинский валютный рынок не смог поддержать тренд на укрепление гривни. Несмотря на позитивное для нацвалюты стечение обстоятельств, доллар на прошлой неделе почти ничего не потерял в цене и остался выше 28,3 грн/$.

Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают подорожания доллара в конце октября и продолжения плавной девальвации в ноябре и декабре. С другой стороны, гривне может помочь новый локдаун в связи с эпидемией коронавируса.

Что сейчас влияет на курс, и сколько доллар будет стоить через неделю? Детали – в обзоре.

Позитив на два дня. Что происходит с гривней

На прошлой неделе у гривни были все шансы укрепиться гораздо сильнее, чем итоговые "плюс" четыре копейки (по сравнению с пятницей, 16 октября) до 28,31/28,33 грн/$.

Если в понедельник доллар немного подорожал, то за вторник-среду гривня отыграла сразу 13 копеек. Однако уже в четверг и пятницу доллар снова начал дорожать. В итоге курс вернулся в привычный для октября диапазон 28,3-28,4 грн/$.

Утром в понедельник, 26 октября, доллар в банках можно было купить по 28,4-28,6 грн/$, евро – по 33,5-33,8 грн/€.

От долларов Нафтогаза до карантина. Что влияет на курс

Налоги и Нафтогаз помогли гривне

20 число каждого месяца – ориентир для валютного рынка, поскольку к этой дате компании обычно платят налоги. Банкиры отмечают, что этот фактор сыграл и в этот раз: на рынке было достаточно продавцов валюты, которым нужна была гривня под налоговые платежи.

Вероятно, среди них был и НАК Нафтогаз: о присутствии госкомпании на рынке LIGA.net рассказали два банкира. Один из них отметил, что НАК вышел с продажей сразу $50 млн во второй половине дня в среду, что существенно обвалило котировки: за день гривня укрепилась сразу на 10 копеек.

Но влияние этого фактора не было долгосрочным: уже в четверг, 22 октября, обычное соотношение спроса и предложения восстановилось, и доллар вернулся к плавному росту.

На следующей неделе налоговая сфера, напротив, будет способствовать девальвации гривни: в конце месяца начинается выплата возмещений НДС экспортерам. Гривни в системе станет больше, продаж экспортной выручки – меньше.

Аграрии остановили девальвацию, но у них тоже все сложно

Одно из главных объяснений стабильности курса в октябре – начало продаж урожая 2020 года украинскими аграриями. Как раз сейчас проходит пик поступления валютной выручки от агросектора, влияние этого фактора будет заметным до конца года, говорят финансисты.

Валюта агроэкспортеров смогла остановить девальвацию гривни, которая набирала обороты в августе и сентябре, но для разворота тренда в сторону укрепления гривни этого оказалось недостаточно (хотя и этого ожидали даже в Нацбанке, рассказывал в интервью LIGA.net замглавы НБУ и куратор валютного блока Юрий Гелетий).

Причина – урожай зерновых оказался меньше ожидаемого. Минэкономики ухудшило прогноз – с 72 до 68 млн тонн. Это значительно ниже прошлогоднего показателя (75 млн т), но примерно соответствует уровням 2018-го.

Для курса это значит меньшие объемы валютной выручки, чем в 2019: возможностей компенсировать фактор негативных девальвационных ожиданий у рынка теперь меньше.

Хорошая новость – конъюнктура на мировых рынках остается благоприятной для украинской агропродукции. В частности, цены на кукурузу (Украина – один из мировых лидеров этого рынка) на 16% выше, чем год назад.

Банкиры верят в девальвацию

Практически все опрошенные LIGA.net финансисты отмечают: валютный рынок настроен на плавную девальвацию гривни в среднесрочной перспективе. Об ухудшении девальвационных ожиданий говорили на прошлой неделе и в НБУ.

Причин много. Первая из них – возможный повторный локдаун из-за эпидемии коронавируса. Нервозности добавляют пауза в сотрудничестве с МВФ (денег в этом году точно не будет, это серьезный вызов для госфинансов) и непонятная ситуация с госбюджетами этого и следующего годов (в этом году Минфин пока не профинансировал все расходы, в следущем опять планируется большой дефицит).

Карантин пугает всех, но это плюс для гривни

Риски карантина влияют на курс двояко.

С одной стороны, участники рынка боятся паники (хотя и не такой сильной, как было во время первого карантина в марте). С другой – импортеры, которые с началом осени нарастили покупки валюты, опасаются падения потребительского спроса из-за карантина по аналогии с весной.

Но если локдаун все же случится, у гривни будет шанс немного укрепиться за счет уже второго за год провала в бизнес-цикле импортеров, отмечают опрошенные финансисты.

НБУ не выходил на рынок. Для 2020 года это редкость

Нацбанк на прошлой неделе не выходил на рынок с валютными интервенциями. Это второй случай полной пассивности регулятора за год (предыдущий был в середине июля). В остальном НБУ всегда либо покупал, либо продавал валюту.

Банкиры предполагают, что НБУ не хотел вмешиваться, чтобы не рушить тренд на укрепление гривни, сформировавшийся в начале недели. Почему? Причин может быть две: выборы 25 октября и негативное влияние на курс со стороны возмещений НДС в последние дни октября, предполагают финансисты.

Месяц закончится девальвацией. Прогноз до 30 октября

Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают возвращения плавной девальвации в последнюю неделю месяца. Прогнозный диапазон до конца октября: 28,25 – 28,50 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк).

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