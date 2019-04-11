Что ждет Украину до 2021 года: курс, инфляция, ВВП. Прогноз МВФ

Международный валютный фонд опубликовал обновленный отчет World Economic Outlook 2019. Эксперты фонда пересмотрели прогнозы развития экономики во всех странах.

Что ожидает экономику Украины и как Фонд оценивает наши перспективы на ближайшие пять лет?

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LIGA.net рассказывает о пяти прогнозах МВФ для Украины.



1. Рост экономики Украины отстает от мирового, к концу 2019 году он составит 2,7%. Прогноз украинского ВВП эксперты МВФ не изменяли с октября прошлого года, а вот прогноз роста мировой экономики ухудшили - с 3,7% снизили до 3,3%.

До показателя ВВП 3,3% Украина дойдет только через три года.

инфографика Liga.net

2. При пересчете ВВП из гривни в доллары за 2019 год эксперты МВФ использовали курс 28,7 грн за $1.

Курс гривни к доллару будет и дальше постепенно снижаться, следует из отчета. В 2020 году украинская валюта подешевеет до 30 грн/$1, а в 2024 году за один доллар придется отдать 31,94 грн.

3. Снижение валютного курса не повлияет на инфляцию, она будет постепенно замедляться. В МВФ рассчитывают, что в конце текущего года она упадет с 8% до 7%. А на конец 2020-го составит уже 5,6%.

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4. Улучшился показатель дефицита текущего счета платежного баланса Украины (показывает дефицит валюты в стране для оплаты импорта). МВФ рассчитывает, что в 2019-2021 годах он будет колебаться в пределах 2,4-2,6% ВВП.

Дефицит счета платежного баланса

5. Уровень безработицы в Украине останется стабильно высоким. По оценкам МВФ, в 2019 и 2020 гг. составит 8,5% и 8.1% соответственно. Это ниже прошлогоднего показателя на 0,1%.



Инфографика Liga.net Инфографика Liga.net





Диана Манучарян