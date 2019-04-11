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11.04.2019, 19:40

Что ждет Украину до 2021 года: курс, инфляция, ВВП. Прогноз МВФ

Что ждет Украину до 2021 года: курс, инфляция, ВВП. Прогноз МВФ

Какое будущее ждет украинскую экономику. Международный валютный фонд выпустил новый прогноз

Международный валютный фонд опубликовал обновленный отчет World Economic Outlook 2019. Эксперты фонда пересмотрели прогнозы развития экономики во всех странах. 

Что ожидает экономику Украины и как Фонд оценивает наши перспективы на ближайшие пять лет?

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LIGA.net рассказывает о пяти прогнозах МВФ для Украины.

1. Рост экономики Украины отстает от мирового, к концу 2019 году он составит 2,7%. Прогноз украинского ВВП эксперты МВФ не изменяли с октября прошлого года, а вот прогноз роста мировой экономики ухудшили - с 3,7% снизили до 3,3%.

До показателя ВВП 3,3% Украина дойдет только через три года.   

инфографика Liga.net

2. При пересчете ВВП из гривни в доллары за 2019 год эксперты МВФ использовали курс 28,7 грн за $1.

Курс гривни к доллару будет и дальше постепенно снижаться, следует из отчета.  В 2020 году украинская валюта подешевеет до 30 грн/$1, а в 2024 году за один доллар придется отдать 31,94 грн.

3. Снижение валютного курса не повлияет на инфляцию, она будет постепенно замедляться. В МВФ рассчитывают, что в конце текущего года она упадет с 8% до 7%. А на конец 2020-го составит уже 5,6%.

Инфографика Liga.net

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4. Улучшился показатель дефицита текущего счета платежного баланса Украины (показывает дефицит валюты в стране для оплаты импорта). МВФ рассчитывает, что в 2019-2021 годах он будет колебаться в пределах 2,4-2,6% ВВП.

Дефицит счета платежного баланса

5. Уровень безработицы в Украине останется стабильно высоким. По оценкам МВФ, в 2019 и 2020 гг. составит 8,5% и 8.1% соответственно. Это ниже прошлогоднего показателя на 0,1%.


Инфографика Liga.net


Диана Манучарян

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Теги: МВФ, ВВП, инфляция, безработица, валютный курс
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