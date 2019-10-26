Что с курсом? Доллар выше 25, НБУ жертвует гривней. Обзор LIGA.net

Курс доллара постепенно закрепляется выше отметки в 25 грн/$. В пятницу, 25 октярбря торги на межбанке закрылись на уровне 25,14/25,17 грн/$. В кассах банков доллары стабильно продают по 25,1-25,35 грн.

Что происходило с курсом на прошлой неделе и чего ждать на следующей – в обзоре LIGA.net.

На межбанке 25+, на наличном рынке без спекуляций

В прошлую пятницу, 18 октября, доллар впервые за полтора месяца пробил отметку в 25 грн/$. Опрошенные LIGA.net финансисты ожидали дальнейшей девальвации, но эта неделя началась с укрепления гривни: в понедельник и вторник доллар ненадолго подешевел, самый низкий курс недели был во вторник – 24,84/24,87 грн/$.

Но рынок очень быстро вернулся к исходному состоянию: к концу пятницы, 25 октября, банки продавали друг-другу доллары по 27,17 грн/$. В разгар торгов на межбанке были и более высокие курсы вплоть до 25,22/25,26 грн/$.

Официальный курс НБУ на ближайший понедельник – 25,11 грн/$.

В банковских обменниках вечером пятницы можно было купить доллары за 25,10-25,35 грн/$ (при этом желающие сдать американскую валюту вполне могут увидеть курс ниже 25 грн), евро – по 27,75-28,25 грн/€.

Фунт стерлингов банки продают с гораздо большим разбросом – 31,95-34,51/£.

Почему доллар дорожает

На этой неделе на валютный рынок повлияло несколько ключевых факторов:

Валюты от экспортеров было мало. Конец месяца – традиционный период, когда украинские экспортеры получают от налоговой службы миллиардные суммы возмещений уплаченного ранее налога на добавленную стоимость (государство компенсирует производителям налог, поскольку товары продаются не в Украине).

Гривневые поступления позволили части компаний не продавать поступившую валютную выручку – предложение доллара на рынке серьезно сократилось. На следующей неделе выплата возмещений продолжится.

Иностранцы помогли, но ненадолго. Во вторник Минфин проводил очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма. Участники рынка ожидали нового притока валюты от иностранных инвесторов, которые в последнее время активно вкладываются в украинский госдолг, особенно на длинные сроки.

Ожидания оправдались частично: Минфин действительно продал относительно крупный пакет ОВГЗ со сроком погашения через три года на сумму 1,9 млрд грн (покупатели смогли зафиксировать доходность в 15,06%), но по информации собеседников LIGA.net на финансовом рынке, иностранцы вложили в них только $20 млн.

В следующий вторник Минфин будет снова продавать ОВГЗ, максимальный срок обращения – два года. Как показала практика прошлых аукционов, иностранные инвесторы не особо интересуются такими сроками. На следующей неделе банкиры не ожидают значительного притока валюты от нерезидентов.

Еще одна причина – в четверг НБУ снизил учетную ставку (от нее зависят и доходности по ОВГЗ) сразу на 1 процентный пункт до 15,5%. Ставки по ОВГЗ также снизятся: для курса гривни это, скорее, плохие новости.

Валюту покупали импортеры и госбанки. Основной спрос на этой неделе генерировали ритейлеры и поставщики топлива. Нестандартный покупатель этой недели – Укрэксимбанк, которому нужно было погасить $128 млн по старому долгу перед внешними кредиторами.

С покупкой в начале недели выходил и Нацбанк, который 21 и 22 октября НБУ суммарно купил $90 млн.

Спрос от ритейлеров и импортеров энергоносителей останется высоким и на следующей неделе, ожидают опрошенные финансисты.

Что дальше?

Опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты ориентируются на диапазон в 24,98 – 25,36 грн/$ до конца следующей недели.

В составлении обзора LIGA.net помогали директор департамента казначейства ОТП Банка Антон Коваленко, Казначей Forward Bank Наталья Шишацкая, директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, аналитики Идея Банка, инвесткомпании ICU.