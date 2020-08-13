Одним из первых коммуникационных решений Нацбанка после назначения нового главы Кирилла Шевченко стало активное продвижение новости о его встрече с представителями Международного валютного фонда. “Шевченко пообещал, что выполнит все обязательства, взятые Украиной в рамках меморандума с МВФ”, – говорилось в этом сообщении.

Это был первый серьезный месседж о политике нового руководителя Нацбанка. С тех пор прошел почти месяц: Шевченко был назначен 16 июля – через две недели после того, как его предшественник Яков Смолий ушел в отставку, заявив о “политическом давлении”.

Многие ждали от Шевченко прежде всего кадровой революции в руководстве НБУ, резких шагов по стимулированию кредитования и девальвацию гривни. Сбылось не все. Пока.

LIGA.net провела ревизию первого месяца работы Шевченко в должности главы Нацбанка и узнала о его ближайших планах.

Куда ведет центробанк Украины первый его руководитель, назначенный президентом Владимиром Зеленским?

Почему Шевченко пришел в НБУ и что требует Зеленский

“Важно продолжать эффективное сотрудничество с международными партнерами. Но не менее важно принимать системные решения, которые наконец-то обеспечат две долгожданные вещи: реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан", – говорил президент Зеленский, представляя коллективу НБУ Кирилла Шевченко через несколько дней после его назначения Верховной Радой.

Несмотря на то, что экс-главу государственного Укргазбанка сразу называли основным претендентом на место Смолия, Зеленский потратил на выбор “своего” руководителя Нацбанка две недели.

На столе у президента было около десяти кандидатур. Один из главных вопросов, который президент задавал претендентам: “что вы, как глава НБУ, можете сделать для ипотеки под 10% уже в этом году”, рассказывали собеседники LIGA.net среди участников отбора.

Кандидатов условно можно было разделить на две группы: независимых, которые, скорее всего, сохранили бы политику Смолия и более лояльных к стремлению Банковой подкорректировать политику НБУ в угоду политической целесообразности. Шевченко причисляли ко второй группе, впрочем, весомых поводов он для этого не давал.

Каких перемен добиваются политики от НБУ? Смолия критиковали за чрезмерно высокую учетную ставку, жесткие правила для банков при кредитовании реального сектора и валютную политику, которая в 2019 году позволила гривне слишком сильно укрепиться. (Некоторые политики призывали НБУ помочь госбюджету с финансированием рекордного дефицита и возобновить покупку облигаций внутреннего госзайма, что запрещено законом о Нацбанке).

В своем интервью Смолий, уже в статусе бывшего главы НБУ подтвердил, что эти вопросы и были причиной “систематического политического давления”

Пока преуспел только в кадрах. Четыре изменения в НБУ при Шевченко

За первый почти месяц работы нового главы НБУ, пока нельзя однозначно ответить на вопрос “каким будет Нацбанк” при Кирилле Шевченко.

Политика регулятора не претерпела больших перемен, но новые идеи у обновленного руководства есть, рассказывают, собеседники LIGA.net, знакомые с планами Шевченко.

Условно их можно разделить на четыре группы:

Ползучая кадровая революция

“С 2014 по 2020 год в НБУ поменялось около 80% персонала. Что в этом плохого?”, – так Кирилл Шевченко ответил на вопрос о кадровых переменах во время одной из непубличных первых встреч в статусе главы Нацбанка, рассказывают LIGA.net очевидцы разговора.

Едва ли не первым его решением в должности было увольнение одного из заместителей – многолетнего куратора валютного блока Олега Чурия (работал в НБУ с 2014 года), чей контракт с НБУ закончился в середине июля.

Шевченко долго не думал, стоит ли оставлять Чурия: на его место оперативно был назначен экс-замминистра финансов Юрий Гелетий. Две недели спустя в правлении произошла еще одна кадровая перестановка: вместо куратора платежного направления Сергея Холода, который ушел “по семейным обстоятельствам”, в руководство вошел Алексей Шабан – экс топ-менеджер ПриватБанка, который в начале этого года возглавил в НБУ департамент платежных систем.

Теперь в правлении Нацбанка три новых (Шевченко, Гелетий и Шабан) и три старых члена. Из “команды Смолия” кресла пока сохраняют первая замглавы Катерина Рожкова, которая курирует банковский рынок, Дмитрий Сологуб, ответственный за инфляцию и макроэкономику, и главный по административным вопросам Роман Борисенко.

Два собеседника LIGA.net в Нацбанке предположили, что именно Борисенко может стать следующим “кандидатом на выход” из правления НБУ. В Нацбанке уже несколько месяцев идет внутреннее расследование относительно админрасходов регулятора в 2019 году, писало агенство Українські новини. Собеседники LIGA.net в Нацбанке предполагают, что это может быть использовано для давления на Борисенко.

Значимые кадровые перестановки при Шевченко происходили не только в правлении. После его назначения ушли главы трех департаментов: юридического (Олег Заморский), HR (Ольга Прохоренко) и коммуникаций (Наталия Бондаренко). Официально вместо них пока никто не назначен. Два собеседника LIGA.net в Нацбанке рассказали, что основным претендентом на должность главы департамент коммуникаций является экс-журналистка Экономической правды Галина Калачова.

Монетарную политику не меняет: Шевченко голосовал против снижения учетной ставки

На одном из своих первых выступлений в новом статусе Шевченко заявил, что при нем НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки (с осени 2019 года Нацбанк снизил ставку с 16,5 до 6%).

Уже через несколько дней после назначения нового главы, правление Нацбанка должно было принимать ежеквартальное решение по учетной ставке. И Шевченко лично зачитал решение НБУ – оставить ставку неизменной, 6%. Один из членов правления рассказал LIGA.net, что Шевченко был среди тех, кто голосовал за то, чтобы не снижать ставку.

В этот же день глава Нацбанка представил обновленный прогноз по учетной ставке – на таком же уровне она останется до конца 2022 года.

Такой месседж мог разочаровать тех, кто ждал от Шевченко быстрых решений для активизации кредитования. Участников рынка это также удивило: опрошенные LIGA.net финансисты предполагали, что регулятор мог снизить ставку до 5%.

Шевченко пока не спешит реформировать монетарную политику НБУ. Изменения в режиме инфляционного таргетирования, который предусматривает, что среднесрочная инфляция в Украине должна находиться в диапазоне 4-6%, не входят в его ближайшие планы, говорит один из высокопоставленных собеседников LIGA.net, знакомый с позицией Шевченко.

Кредитованию помогут: НБУ готовит снижение требований к резервам

Официально новый глава НБУ пока не уточнял, как именно он собирается стимулировать кредитование в Украине, что было одной из его главных задач.

Ответ появится уже скоро: до конца августа регулятор представит наработки по изменениям в 351 Постановление Нацбанка, которое устанавливает требования к риск-менеджменту банков при выдаче кредитов, рассказал LIGA.net собеседник, задействованный в наработке изменений.

Одна из главных позиций документа – правила начисления резервов при кредитовании юрлиц. Ранее Шевченко заявлял, что ему не нравится ситуация, при которой правила дают преимущества потребительскому кредитованию перед финансированием реального сектора.

Как уточнил LIGA.net банкир, знакомый с новой концепцией, речь, вероятно, идет о применении “портфельного” подхода к оценке кредитного риска заемщиков-юрлиц.

“В потребкредитовании банк может оценивать риски новых заемщиков на основании данных по портфелю кредитов, которые были выданы ранее. Чем выше уровень невозвратов, тем выше риск новых выдач, – поясняет собеседник. – С юрлицами нужно оценивать каждого отдельного заемщика исходя из ситуации в отрасли и экономики. Он может быть первоклассным, но если у нас падает ВВП, риски дефолта повышаются, резервов нужно больше”.

Финансирование бюджета: НБУ не собирается покупать ОВГЗ

В Нацбанке пока не поднимался вопрос покупки ОВГЗ на вторичном рынке, говорит высокопоставленный собеседник LIGA.net в НБУ. Напомним, что на этом настаивал, в частности, глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Вместе с тем регулятор планирует добавить в перечень залогов, под которые может быть выдано долгосрочное рефинансирование банкам, облигации местных органов самоуправления (пока это допустимо только, если у таких облигаций есть высокий кредитный рейтинг).

“Пока исходим из такой позиции. Это наш вариант количественного смягчения”, – говорит собеседник.

НБУ не мешает гривне укрепляться

Шевченко неоднократно повторял, что валютная политика НБУ останется прежней: регулятор и дальше будет выходить на рынок только при чрезмерных колебаниях курса.

Пока этот тезис скорее подтверждается: в последние недели Нацбанк, если и пополняет резервы, то небольшими суммами - до $40 млн в неделю. Это говорит о том, что регулятор действительно выкупает на рынке только излишки валюты (в силу сезона активность торгов на межбанке пока остается низкой) и не мешает гривне укрепляться: с начала августа доллар подешевел с 27,86 до 27,5 грн$.

Глав НБУ по осени считают. МВФ – первое испытание для Шевченко

Довольны ли новым главой НБУ Зеленский и депутаты правящей партии?

Сам президент пока не комментировал результаты работы НБУ при Шевченко. Депутаты Слуги народа тоже не многословны, возможно, из-за сезона отпусков.

“У меня вопросов нет. Нормальный вменяемый человек без резких движений, излишнего романтизма или шапкозакидательства”, – отметил в разговоре с LIGA.net глава финкомитета Рады от СН Даниил Гетманцев.

Вероятно, достижения Шевченко в руководстве страны будут считать уже “по осени”. В сентябре нового главу НБУ вместе с Кабмином и Офисом президента ждет первое серьезное испытание: переговоры с МВФ о выдаче второго транша финансирования.

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