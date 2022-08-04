Июльский дефицит госбюджета опустился почти до нуля — самого низкого показателя за месяцы полномасштабной войны. Министерству финансов удалось почти выровнять доходы и расходы бюджета.

"Спонсором" низкого дефицита, как бы этого не хотелось, стал рост не экономической активности. Значительные вливания международной помощи позволили украинскому бюджету ограничить потребность в новых долгах и печати денег.

LIGA.net объяснит, какие июльские доходы выросли, упали ли расходы и почему дефицит оказался около нуля.

Малый июльский дефицит

В июле расходы государственного бюджета почти сравнялись с доходами. Разница составила, как сообщило министерство, всего около 4 млрд грн.

Июльский результат — это хороший результат для военной экономики. К примеру, в июне дефицит госбюджета составлял 144 млрд грн, а средний дефицит за первые шесть месяцев года — 68 млрд грн.

Причиной падения дефицита стало комплексное изменение: доходы существенно выросли, а расходы сократились.

По сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 58%, а расходы упали на 27%. Если сравнивать со средними показателями за предыдущие шесть месяцев, доходы показали плюс 62%, а расходы — минус 6%.

В то же время основу для такого роста доходов создали не налоги или неналоговые поступления, то есть доход от восстановления экономики страны. Чуть ли не половину от месячного дохода нам предоставили другие страны.

Как выросли доходы

Основу для роста доходов в июле оказала значительная международная помощь — 80 млрд грн. Ранее украинский госбюджет получал в среднем около 13 млрд грн пособия в месяц, в июне — менее 40 млрд грн. Потому это серьезный рост.

Именно помощь и разрешила закрыть украинский госбюджет в июле с минимальным дефицитом. Например, при средней помощи дефицит составил бы 71 млрд грн, а без нее — 84 млрд грн.

Налоговые поступления в июле выросли до 86 млрд грн. В предыдущие месяцы в среднем от налогов бюджет получал 70 млрд грн в месяц. Потому тут тоже плюс.

В министерстве объясняли, что в конце июля — последнее время уплаты некоторых налогов и сборов, сбор которых был приостановлен. Также в плюс сыграла отмена в июле отдельных льгот:

вернули налогообложение товаров, ввозимых плательщиками единого налога;

отменили льготное растаможивание ввозимых гражданами транспортных средств.

Неналоговые доходы за июль составили всего 3 млрд грн — такую прибыль госбюджету дали госучреждения (в том числе НБУ) за прошлый месяц. Это самый маленький результат за этот год.

Ранее неналоговые доходы в среднем составляли около 20 млрд грн в месяц, минимум — 7–9 млрд грн.

Какие сейчас расходы

Расходы госбюджета за июль показали значительное падение к прошлому месяцу — минус 27%. К среднему показателю за шесть предыдущих месяцев не столь значительно — минус 6%.

Однако ожидать, что тренд по сокращению расходов в августе продолжится, пока не стоит. К примеру, в апреле также фиксировалось падение расходов (минус 12%), после чего они продолжили расти.

Распределения расходов по категориям за июль пока нет, он будет в сентябре. Этот отчет публикуется министерством с задержкой в месяц (в августе — за июнь). Поэтому увидеть, где Минфин начал экономить, можно будет в сентябре.

В случае, если не произошло существенного изменения распределения расходов, около трети всех новых расходов занимали расходы на оборону. Приблизительно 20% — социальная защита и обеспечение.

Около 15% составляли расходы на общественный порядок, безопасность и суды, 10% – на долги, 9% – на здравоохранение. В то же время местные бюджеты получают в среднем 8% от расходов. На образование тратится 3%, а на экономическую деятельность и общегосударственные функции – по 2%.

Остальные категории (духовное/физическое развитие, охрана природы и ЖКХ) занимают менее 1% в расходах бюджета.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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