День рождения "Новой таможни". Нефьодов о контрабанде, увольнениях и таможенном блокчейне

8 декабря в Украине официально заработала "новая таможня": функции главного таможенника перешли от Государственной фискальной службы к Государственной таможенной службе во главе с Максимом Нефьодовым.

Новое старое ведомство представили на масштабной презентации в киевском КВЦ Парковый. В презентации Нефьодов рассказал о своих достижениях за три месяца работы и показал планы реформирования таможенной службы на ближайший год.

LIGA.net коротко приводит ключевые месседжи выступления.

Что происходит на границе: героин, контрабанда, брошенные грузы

В конце ноября ужгородские таможенники задержали авто с 374 кг героина: наркотики везли в Европу, партия стала рекордом украинской таможни за последние несколько лет. Всего с начала года открыто 28 000 дел о нарушениях на таможнях, что показывает масштабы злоупотреблений на границе, говорит Нефьодов.

Еще одна характерная деталь: на складах таможни скопилось товаров на 1,5 млрд грн. Из них 671 млн – это грузы, брошенные собственниками. "В таких случаях становится понятно: владельцы этих партий просто не смогли "порешать" на таможне", – говорит глава ГТС.

Таможня при Нефьодове работает лучше?

В сентябре-ноябре таможенные поступления принесли бюджету $3,87 млрд – на $35 млн больше, чем осенью 2018 года. В ноябре таможня даже перевыполнила план, перечислив в бюджет 30,3 млрд грн. При этом из-за педния цен на энергетический импорт и укрепление гривни, долларовая стоимость товаров, которые проходят через украинскую таможню, сократилась на 7%, по сравнению с тем, что было год назад.

Рост поступлений в таких условиях означает, что таможня работает эффективнее: это результат борьбы с контрабандой и занижением таможенной стоимости товаров, считает Нефьодов. В среднем $1 растамаживаемой продукции приносит бюджету 27 центов налогов, год назад было 26 центов.

В целом таможня генерирует около 35% доходов госбюджета: около 360 млрд грн в год.

Данные - ГТС Данные - ГТС

Контрабанду криминализируют

Нефьодов надеется, что уже концу следующего года в украинском законодательстве появится норма об уголовном наказании за контрабанду - изменения должна принять Верховная Рада. Еще одно важное ожидание от депутатов – закон о едином юрлице для таможни. Нефьодов хочет, чтобы он был принят до конца года.

По словам замминистра финансов Павла Ходаковского, присутствовавшего на презентации, подготовка обновленной таможни с учетом последних законодательных новшеств займет около года.

Таможня в смартфоне и перевозки на блокчейн

К октябрю 2020 Нефьодов планирует запустить мобильное приложение e-borders, которое позволит получать часть таможенных сервисов через смартфон.

На осень следующего года также запланирован запуск системы обмена информацией с международными линиями контейнерных перевозок на базе технологии блокчейн (это позволит эффективнее бороться с контрабандой).

Дорожная карта IT. Данные - ГТС Дорожная карта IT. Данные - ГТС

Таможенные пункты реконструируют

Таможенная служба получила отдельный бюджет на ремонт и перезапуск 12 пунктов пропуска в следующем году. "Обещаю, что истории, когда где-то не работают сканеры, отсутствуют дороги или нет бытовых вещей, вроде кондиционеров или туалетов, в следующем году отойдут в прошлое", - сказал Нефьодов.

Среди приоритетов – сокращение времени прохода через границу. Наибольшая проблема с этим – на Западе. Уже сейчас в некоторых местах заметен серьезный прогресс: например, Волынская таможня стала пропускать в полтора раза больше машин, отмечает глава ГТС.

Время прохождения границы. Данные - ГТС Время прохождения границы. Данные - ГТС

Недовольных и непрофессионалов уволят

Кадровый состав таможни – 11 000 человек. В марте 2020 года Нефьодов планирует провести масштабную "проверку знаний" среди всех сотрудников. В июне 2020 Нефьодов презентует обновленную систему KPI для всех таможенников.

Пока кадровые изменения касаются в основном руководящих должностей: 70% таможенников топ-уровня в центральном аппарате заменят новыми людьми, уже уволили 40% руководителей таможенных постов. Около 500 одиозных руководителей из регионов в обновленной Таможенной службе (ГТС) работать не будут: по словам Нефьодова, это люди, которые были явно замешаны в контрабанде.

В декабре стартовал конкурс на освободившиеся позиции в центральном аппарате ГТС, в феврале 2020-го начнется отбор на топ-должности в региональных таможнях. Их количество сократили с 26 до 16.

Бренд и жалобы

В январе "Новой таможне" обновят символику, таможенники получат форму в новом дизайне. В марте таможня представит "концепцию бренда" ГТС.

Зачем это нужно? Это часть плана по повышению престижа Таможенной службы, оъясняет глава ГТС. Здесь же – обучение сотрудников и рыночные зарплаты таможенникам.

По словам главы ГТС, на базе таможни специально сделали систему централизованного приема жалоб, чтобы предпринимателям не приходилось "жаловаться тем же людям, работой которых они недовольны". "Я мыслю айтишными категориями, жалоба – это подарок. Поэтому обращаюсь к бизнесу – жалуйтесь нам как можно чаще, я лично буду обрабатывать все обращения", – сказал Нефьодов.