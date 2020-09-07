Гривня продолжает плавно дешеветь и это устраивает Нацбанк. Что дальше – в еженедельном разборе

Три недели подряд доллар в Украине дорожает: курс снова приближается к отметке 28 грн/$.

Девальвацию гривни сложно назвать резкой, но тренд выглядит отчетливым. Движение в сторону "доллара по 28" продолжится и во вторую неделю сентября, прогнозируют опрошенные LIGA.net банкиры.

Кроме рыночных причин есть подозрение и об одной "административной": НБУ не будет препятствовать плавной девальвации гривни, допускают финансисты.

Что это значит для курса и что еще влияет на доллар? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Три недели девальвации. Что происходит с курсом

Первая неделя сентября на межбанке прошла под знаком постоянного роста курса доллара. Гривня теряла в цене минимально (не более 3-8 копеек), но ежедневно.

Похожий тренд держится примерно с середины августа: за редкими исключениями межбанк уже третью неделю живет в режиме плавной девальвации. С 14 августа, когда закончился трехнедельный тренд на укрепление гривни, курс доллара вырос на 42 копейки.

Итог первой осенней недели: "минус" 25 копеек для гривни и 27,73/27,76 грн/$ по состоянию на пятницу, 4 сентября.

Утром понедельника, 7 сентября, в банках можно было купить доллар по 27,7-28 грн/$, евро – по 32,7-33,1 грн/€.

Экспортеры, дивиденды и тактика НБУ. Что влияет на курс

В последней декаде августа на валютном рынке совпало сразу несколько негативных для гривни факторов. Многие из них продолжают влиять на курс и в начале сентября.

Экпортеры придерживают валюту

Причина плавной девальвации – не только в росте спроса, но и в общем сокращении предложения валюты на рынке. Прежде всего, этому способствовало возмещение НДС: в конце каждого месяца государство выплачивает экспортерам большие объемы гривни (обычно – более 10 млрд).

В августе это имело двойной эффект. С одной стороны у экспорта (особенно агро) не было потребности в том, чтобы продавать валютную выручку. С другой – у многих экспортеров появился ресурс для покупки дополнительной валюты: девальвационные ожидания перед началом осени дают о себе знать.

Фактор НДС продолжал влиять на курс и в первые дни сентября. Дальше эффект "лишней гривни" ослабеет.

Иностранцы выводят валюту

Спрос на валюту в начале сентября повысили "дочки" иностранных компаний в Украине, которые как раз в это время (начало месяца) часто покупают доллары под выплату дивидендов.

Яркий пример из этой серии – Райффайзен Банк и Сити, которые совокупно планировали перечислить за рубеж более $200 млн. И это только два крупных примера. Покупки под дивиденды могут продолжиться и во вторую неделю сентября – в таком случае давление на гривню сохранится.

Нерезиденты – постоянный минус для гривни

19 августа Минфин выплатил 7,9 млрд грн погашений по ОВГЗ. Получателями денег были, в том числе нерезиденты, которые активно вкладывались в украинский госдолг в 2018 и особенно 2019 годах.

Далеко не вся эта гривня ушла на валютный рынок (портфель ОВГЗ у нерезидентов с середины августа сократился всего на 2,5 млрд грн до 85,8 млрд), но в отдельные моменты активность нерезидентов все равно добавляет спроса на валюту, отмечают банкиры.

В ближайшие недели у Минфина не будет крупных погашений ОВГЗ. Следующая дата – 30 сентября, сумма - 8,2 млрд грн .

НБУ не против девальвации

На прошлой неделе НБУ купил на межбанке $11,5 млн – абсолютный минимум 2020 года.

Еще в августе опрошенные LIGA.net финансисты отмечали, что Нацбанк несколько изменил тактику поведения на рынке: в некоторые моменты укрепления курса регулятор выкупал больше доллара, чем позволяли рыночные "излишки". В такие периоды реальным покупателям иногда даже не хватало валюты, что переворачивало тренд в сторону умеренной девальвации гривни.

Сейчас – в момент, когда доллар постоянно укрепляется – НБУ наоборот почти не вмешивается в происходящее на рынке. Это значит, что Нацбанк пока устраивает плавное движение курса в сторону “доллара по 28”, отмечает казначей одного из банков с иностранным капиталом.

"28" не будет. Пока

На следующей неделе курс, вероятно, не преодолеет отметку в 28 грн/$, но плавная девальвация гривни продолжится, считают опрошенные LIGA.net финансисты.

Прогнозный диапазон до 11 сентября: 27,6-27,9 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Игорь Якобчук (Пиреус Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики ОТП Банка и Альфа-Банка Украина.

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