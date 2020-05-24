Курс доллара в Украине вырос впервые за полтора месяца. Что дальше? Еженедельный обзор LIGA.net

Впервые за полтора месяца в Украину вернулась девальвация гривни. Доллар стоит уже почти 27 грн/$. Всего несколько дней назад межбанк едва не перешагнул отметку в 26,5 грн/$.

Почему доллар дорожает? Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что валюты на рынке стало меньше: аграрии постепенно завершают сезон продажи урожая. Такой поддержки у гривни, как было в апреле и мае, вероятно, уже не будет: вместе с ослаблением карантина на украинский валютный рынок возвращаются и курсовые колебания в разные стороны.

Что влияет на курс и сколько доллар будет стоит через неделю? Об этом – в регулярном валютном обзоре LIGA.net.

"Доллар по 27" вернулся. Что происходит с курсом

В начале недели казалось, что привычный для последних двух месяцев тренд на постепенное укрепление гривни продолжается. В понедельник и вторник доллар снова подешевел: до отметки в 26,5 грн/$ (новый локальный минимум с начала карантина в середине марта) оставалось всего 7 копеек.

Но уже в среду рынок развернулся. Итог недели на межбанке – 26,86/26,9 грн/$. По сравнению с пятницей, 15 мая, доллар подорожал на 27 копеек. Это худшая неделя для курса с периода 23-27 марта.

Вечером 22 мая, в кассах банков и уличных обменниках наличный доллар можно было купить по 26,85-27,1 грн/$, евро – по 29,2-29,6 грн/€.

Почему доллар снова дорожает. Четыре причины

Несмотря на то, что после мартовского обвала гривня укреплялась семь недель подряд, финансисты осторожно оценивали вероятность дальнейшей ревальвации во второй половине мая.

Прогнозный диапазон, на который указывали банкиры на период с 15 по 22 мая, составлял 26,5-26,9 грн/$: возврат доллара ближе к 27 грн/$ был одним из вероятных сценариев. Причин несколько.

Агроэкспорт закончился

Одна из главных – сезонный фактор: именно во второй половине мая украинские агроэкспортеры заканчивают продавать урожай прошлого года, соответственно, снижаются и продажи валютной выручки.

Другая причина – именно в мае компании платят налоги за первый квартал, потребность в гривневом ресурсе у тех же экспортеров (а значит и продажи валюты) временно увеличилась. В число активных продавцов последних недель входил и НАК Нафтогаз (госкомпании еще нужно выплатить дивиденды, серьезные продажи с ее стороны еще будут).

В 2020 году эти факторы были особенно заметными: валюта экспортеров доминировала на рынке, поскольку большая часть импорта не генерировала спрос на доллар в привычных объемах из-за карантина (многие компании просто не работали).

Такая структура спроса и предложения стала одной из главных причин укрепления гривни в апреле и мае. С ослаблением роли агроэкспорта и фактора выплаты налогов поддержки у гривни теперь будет меньше.

Это значит, что рынок может стать более волатильным и курс снова начнет двигаться в разные стороны.

Выплаты НДС

На этой неделе у экспортеров была дополнительная мотивация повременить с продажами валюты: компании ожидают больших выплат возмещений НДС, которые обычно происходят в конце месяца.

Основную часть денег экспортеры получат на следующей неделе. Для них это – дополнительный гривневый ресурс, желающих продавать валютную выручку станет меньше (для желающих купить доллар подешевле это плохие новости).

Вялый выход из карантина

После частичного ослабления карантина 11 мая и более серьезного снятия ограничений с 22 числа валютный рынок готовился к частичному восстановлению спроса на доллар со стороны импортеров.

Пока значительного увеличения объемов межбанка не наблюдается, говорят банкиры. Причина – торговцы импортными товарами пока работают со складскими запасами, которые не удалось реализовать из-за карантина. Вероятно, потребности в новых крупных партиях импорта пока не будет: потребительский спрос упал, чтобы продать запасы торговцам понадобится время.

Валютный рынок пока с опаской наблюдает за выходом из карантина. Новый всплеск заболеваемости COVID-19 вскоре после послаблений вполне может привести к еще одной волне девальвации.

НБУ не стал помогать гривне

На этой неделе Нацбанк пополнил резервы на $228 млн (лучший результат с середины апреля). Примечательно, что регулятор выкупал валюту, когда гривня укреплялась, сдерживая еще большую ревальвацию, но не стал мешать росту курса доллара – продаж со стороны НБУ на этой неделе не было.

Что будет с курсом через неделю

Опрошенные LIGA.net банкиры не исключают, что девальвация продолжится и в последнюю неделю мая.

Доллар имеет все шансы превысить уровень 27 грн/$.

Прогнозный диапазон курса до 29 мая: 26,7 – 27,15 грн/$.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.