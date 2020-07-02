Первый день июля 2020 года начинался неплохо для экономики: Украина почти закончила размещение рекордно длинных еврооблигаций, в Госказне накопилась рекордная для последних лет сумма, а курс доллара продолжал плавать в районе 26,5-27 грн/$.

"Политическая" отставка главы НБУ Якова Смолия перечеркнула буквально все: и курсовую стабильность, которая сохранялась почти три месяца, и сделку Минфина, который почти привлек $1,75 млрд. Но главное – скандал с главой Нацбанка может на годы уничтожить репутацию Украины и поставить крест на сотрудничестве с любыми иностранными инвесторами.

Дело не в самом Смолие. Все опрошенные LIGA.net экономисты и инвестбанкиры пока не берутся прогнозировать, что будет с курсом, инфляцией и непосредственно с экономикой. Слишком многое зависит от того, как сильно в ближайшее время изменится руководство НБУ, а значит и его политика.

Что и сколько Украина уже потеряла из-за скандальной отставки главы НБУ– в разборе LIGA.net.

Потери первого дня. Во что Украине обошелся уход главы НБУ

Яков Смолий объявил о своем уходе из НБУ вечером, 1 июля. Он прямо сказал о "систематическом политическом давлении" на Нацбанк - это гарантировало украинской экономике большую турбулентность уже на утро.

Апокалиптичные прогнозы не заставили себя долго ждать: от резкой девальвации гривни до дефолта. Пока негативные ожидания реализовались лишь отчасти.

Курс: доллар впервые за два месяца стоит дороже 27 грн

Уже утром, 2 числа, Нацбанку пришлось гасить серьезную панику на межбанке: в первые полчаса торгов регулятор продал $100 млн. Таких крупных продаж от НБУ не было с первых дней карантина в марте.

Только благодаря активности Нацбанка курс доллара остановился в районе 27,2 грн/$: плюс 45 копеек к пятнице, 26 июня – крупнейший недельный скачок с момента мартовской девальвации.

Евробонды: Минфину пришлось спасать репутацию

Дополнительный негатив принес и Минфин: министерство подтвердило информацию об отмене выпуска еврооблигаций. Сделка уже была завершена, покупатели готовились перечислить $1,75 млрд, но Украина сама отозвала свое предложение – именно из-за отставки Смолия.

"Время для заявления Смолия было выбрано крайне неудачно. Иначе мы бы говорили сейчас об успешном размещении еврооблигаций", – заявил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

Министерству пришлось выбирать: "кинуть" инвесторов ради краткосрочного привлечения денег или сохранить их доверие вместе с репутацией страны как заемщика, говорит финанлитик ICU Михаил Демкив. Как уточняет его коллега Тарас Котович, вероятно, это не был полностью добровольный жест Минфина, а скорее реакция на обратную связь от инвесторов.

Смолий слабее карантина: деньги для Украины подорожали, но незначительно

Котович уточняет, что несмотря на скандальную отставку Смолия и демарш Минфина, драматичного падения стоимости украинского госдолга не было. Сейчас котировки вернулись к уровню в 7,8% – примерно с него Минфин начинал торговаться с инвесторами во вторник, когда начинал размещение.

Похожая ситуация и с более короткими бумагами: по евробондам 2020 года доходность выросла с 5,1% до 5,9%, рассказывает начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Это значительно ниже, чем было во время карантина в марте: 15% по этим же активам, отмечает он.

Бюджет: платить по долгам будет сложнее, но пока без дефолта

По словам Марченко, из-за заявления Смолия Минфин упустил хороший момент для того, чтобы обеспечить "спокойное окончание 2020 года, учитывая дефицит госбюджета в 7,5% ВВП".

В планах было привлечение $1,75 млрд на 12 лет под 7,3% годовых. Часть этих денег министерство хотело направить на выкуп еврооблигаций с погашением в 2021-22 годах на $750 млн, что позволило бы снизить долговую нагрузку на посткризисные годы (теперь не позволит). Но основная часть ($1 млрд) должна была пойти в госбюджет.

До конца года правительству нужно погасить около 6,4 млрд грн долгов в валюте (как внешние выплаты, так и погашение по валютным ОВГЗ). Самый сложный месяц – сентябрь: $2,4 млрд внешних платежей.

Пока деньги у Минфина есть: на казначейском счету сейчас 75 млрд грн и $2 млрд, рассказал Марченко.

НБУ - точно без Смолия. Главный вопрос – с кем

Президент Владимир Зеленский быстро и без лишних объяснений принял отставку Смолия. Скорее всего, финальное голосование в Раде состоится в пятницу, 3 июля. После вероятной отставки главы временно руководить Нацбанком будет Катерина Рожкова.

Дальше все зависит от Зеленского. Кого он предложит парламенту в качестве нового главы НБУ – ключевая интрига, от которой зависит будущее украинской экономики, указывают опрошенные банкиры и экономисты. Если новый глава НБУ будет предсказуем и понятен международным инвесторам, паника быстро пройдет, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

От этого зависят и финансовые возможности Украины в этом году: если Нацбанк останется независимым, у правительства останутся шансы на второй и третий транш от МВФ (по $675 млн в сентябре и декабре). В противном случае о внешнем финансировании можно забыть.

В СМИ фигурировалb несколько фамилий, которые якобы обсуждаются в Офисе президента в контексте нового главы НБУ. Среди них глава Укргазбанка Кирилл Шевченко, экс-министр экономики Тимофей Милованов, экс-глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук, нынешний глава Совета НБУ Богдан Данилишин и член Совета Наталия Щербакова.

Украина отпугивает инвесторов. Не всех



Пока реакция на отставку Смолия стабильно негативная: рынки выжидают, говорит главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

В целом это очень плохой знак для инвестиций в Украину. Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала накануне заявил о приостановке инвестиций в украинские активы – все из-за политики властей последних месяцев.

Аналогичную позицию на правах анонимности озвучил LIGA.net и еще один крупный финансовый инвестор.

Как отметил в комментарии LIGA.net глава Concorde Capital Игорь Мазепа, в компании пока надеются, что ситуация со Смолием подействует на власть отрезвляюще. "Поэтому мы пока не паникуем и не сворачиваем свои инвестиционные проекты", – сказал он.

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