Валютный межбанк вернулся к плавной девальвации гривни. Стоит ли ждать доллара "по 29"?

Гривня не смогла закрепить успехи первой полноценной недели октября: курс доллара в Украине снова начал расти. как это было в предыдущие два месяца.

В прошлую пятницу межбанк остановился в районе 28,40 грн/$, однако опрошенные LIGA.net банкиры не ожидают более серьезной девальвации гривни. Пока эта этот уровень устраивает, в том числе и Нацбанк, хотя нервозности валютному рынку добавляет тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом и риски нового карантина.

Что еще влияет на курс и сколько доллар будет стоить через неделю?

Детали – в курсовом обзоре LIGA.net.

Доллар отыгрывается. Что происходит с курсом

Неделя с 5 по 9 октября запомнилась первыми успехами гривни за два месяца: недельные торги на межбанке закончились ревальвацией, доллар подешевел почти на 20 копеек.

Позитивный тренд долго не продержался: по сравнению с пятницей, 9 октября, гривня потеряла за прошлую неделю 13 копеек. Курсовой итог по состоянию на середину октября: 28,35/28,37 грн/$ – на 1 копейку больше, чем 1 октября.

Утром понедельника, 19 октября, в банках можно было купить доллары по 28,40-28,55 грн/$, евро – по 33,20-33,60 грн/€.

"Черная пятница", скандал в НБУ, доллары Нафтогаза

На прошлой неделе на курс повлияли несколько фаторов:

Короткая неделя и скандал в НБУ

14 октября в Украине был официальный выходной – День защитника. Праздник выпал на среду, что разделило" торги межбанка на две части. В понедельник и вторник превалировал спрос на валюту – в основном со стороны импортеров, которым нужно было оперативно закрывать сделки.

В четверг рынок был максимально сбалансирован: разница между курсами покупки и продажи в некоторые моменты составляла четверть копейки. Пятница началась под знаком волнений вокруг возможного увольнения последних "старых" членов правления Нацбанка Катерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Отставка не состоялась и ситуация быстро успокоилась. Почему уход двух чиновников так важен, LIGA.net детально описывала здесь.

Импортеры готовятся к "черной пятнице" и Новому году, у экспорта пока не все гладко

Именно крупные импортеры были главными источниками спроса на валюту на этой неделе. Банкиры рассказывают, что их клиенты, в частности со стороны поставщиков электроники, уже начали подготовку к "высокому сезону" в торговле (ближайшие знаковые для ритейла даты: "день холостяка" 11 ноября и "черная пятница" 27 ноября).

Временами спрос импорта с запасом превышал предложение, даже с учетом валютной выручки, которая поступает в страну от аграриев, начавших продавать урожай 2020 года. На агросектор в этом смысле возлагались большие надежды. Но теперь банкиры допускают, что их ожидания не оправдаются из-за более слабого урожая: экспорт зерновых уже отстает от динамики 2019 на 14%.

Ситуацию "сглаживает" коронавирус: импорт в этом году упал в разы сильнее экспорта (импорт услуг, куда входит туризм, обвалился почти в два раза). Новый карантин, вероятно, помешает импортерам восстановиться к докризисным уровням в ближайшие месяцы. Сезонное давление на курс будет не таким сильным, как обычно бывает в конце года.

Карантин – дополнительная тревога

Новые карантинные ограничения в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом по всей Украине – снова в топе главных экономических новостей.

Кабмин уже запретил работу баров и ресторанов в ночное время (после 22:00), ряд крупных областных центров попали в "красную" зону – наиболее опасную по шкале Минздрава.

Пока ситуация прямо не влияет на курс, но добавляет валютному рынку нервозности. В целом банкиры не ожидают сейчас такой же сильной паники, которая в марте привела к девальвации с 25 до 28 грн/$.

Нацбанк "хочет" курс ниже 28,4 грн/$

Нацбанк отметился на прошлой неделе своеобразным рекордом: за неделю регулятор продал на рынке всего $1 млн – минимальный объем интервенций с начала публикации статистики (начало 2018).

Банкиры говорят, что НБУ несколько раз выходил на рынок с предложением валюты, пытаясь показать другим участникам актуальный курсовой максимум – 28,38 грн/$. Реальных сделок по такому курсу практически не было.

Опрошенные финансисты считают это признаком того, что Нацбанк пока не готов к росту курса до 28,5 грн/$ и выше.

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ОВГЗ и Нафтогаз – в списке курсовых факторов

Банкиры отмечают еще два примечательных момента.

Во-первых, вторую неделю подряд с продажами относительно крупных партий валюты выходит НАК Нафтогаз (его обслуживает Укргазбанк).

Во-вторых, плавный выход из украинских активов продолжают инвесторы-нерезиденты: на этой неделе их портфель сократился на 1 млрд грн (порядка $35 млн), но до конца месяца крупных погашений, а значит дополнительного давления на курс со стороны иностранцев, не предвидится.

Валютное затишье? Прогноз до 23 сентября

Опрошенные LIGA.net банкиры не исключают дальнейшего роста курса доллара, но причин для серьезной девальвации они не видят.

Прогнозный диапазон до 23 октября: 28,20 – 28,50 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк).

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