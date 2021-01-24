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Разбор | Доллар – дороже 28 гривень. Но это ненадолго. Прогноз курса до конца января

24.01.2021, 12:00
Доллар – дороже 28 гривень. Но это ненадолго. Прогноз курса до конца января - Фото
Иллюстрация: Евгений Адаменков/LIGA.net

Курс доллара на межбанке не меняется почти месяц. В чем причина стабильности и когда ждать обещанного укрепления гривни?

Доллар на межбанке по-прежнему стоит дороже 28 грн/$. Вероятно, примерно на таком же уровне курс продержится до конца января, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Дальше у гривни все же появятся неплохие шансы вернуться в диапазон 27-28 грн/$. Что может этому помешать и сколько доллар будет стоить через неделю?

Детали – в курсовом обзоре LIGA.net.

Доллар пока по 28. Что происходит с курсом

Почти три недели доллар в Украине не выходит за пределы узкого диапазона 28,05-28,3 грн/$. Сейчас колебания сузились еще сильнее – с 18 по 22 января стоимость валюты, как росла, так и падала в пределах 28,16-28,26 грн/$.

В результате за неделю курс почти не изменился: 28,16/28,18 грн/$ или плюс две копейки для доллара по сравнению с пятницей, 16 января.

Вечером, 22 числа, доллар в банках можно было купить по 28,25-28,5 грн/$, евро – по 34,25-34,65 грн/€.

Фокус с ОВГЗ, неопределенность с НБУ и МВФ. Что влияет на доллар

ОВГЗ-интрига: почему доллар не обвалился

Ситуация с курсом пока соответствует ожиданиям опрашиваемых LIGA.net финансистов. В предыдущих обзорах они говорили о начале большого тренда на укрепление гривни в первом полугодии 2021, однако предупреждали, что в январе заметной ревальвации пока не будет.

Основную поддержку гривне в первой части года окажут два фактора: возвращение иностранных инвесторов, которые снова покупают украинский госдолг в гривне (так было в 2019-м, инвестиции в ОВГЗ укрепили гривню с 28 до 24 грн/$) и высокие цены на товары украинского экспорта.

Участники рынка уже несколько раз за последний месяц отмечали всплески интереса со стороны нерезидентов к ОВГЗ. Покупки были и в предпоследнюю неделю января, однако они не принесли межбанку дополнительных объемов валюты. Причина – в погашении облигаций 2018 года: 20 января Минфин выплатил кредиторам около 12 млрд грн.

Как отмечают опрошенные финансисты, эти деньги могли быть использованы иностранными инвесторами на покупку новых бумаг: 19 числа Минфин привлек 12,3 млрд грн, большую часть – с погашением в марте 2022 и феврале 2023 года. Учитывая наличие гривни от старого погашения, нерезидентам не пришлось обменивать доллар под очередной аукцион – привычного влияния на курс с их стороны не было.

На следующей неделе финансисты ожидают от иностранцев новых покупок – в этот раз продажи валюты с их стороны может быть больше. При этом Минфин снова проведет выплату по старым долгам – 6,3 млрд грн. Это также может уменьшить эффект от захода нерезидентов в ОВГЗ, хотя и банкиры не исключают укрепления гривни в дни "вокруг" аукциона, который состоится во вторник, 26 января.

Политика НБУ и МВФ волнуют инвесторов

Возможная причина, из-за которой нерезиденты минимально нарастили инвестиции в ОВГЗ (плюс 900 млн грн, неделей ранее было сразу 4,5 млрд) – решение НБУ об учетной ставке. В четверг регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 6%, однако накануне часть аналитиков не исключала повышения до 6,5%.

Для нерезидентов повышение давало бы шанс на рост ставок по ОВГЗ – вероятно, часть из них решила отложить покупку украинских бумаг, пока ситуация с политикой НБУ не прояснится.

Еще один фактор неопределенности – сотрудничество Украины с МВФ. На этой неделе онлайн-миссия Фонда закончила работу в Киеве: инвесторы пока сомневаются, что переговоры закончатся успехом в том числе из-за возобновления госрегулирования тарифов на газ.

Выплаты НДС: минус один риск для гривни

Возмещение налога на добавленную стоимость экспортерам (обычно выплачиваются Налоговой службой в конце каждого месяц), как правило, негативно влияют на курс гривни, поскольку позволяют компаниям придерживать валютную выручку.

Как будет в этот раз? Зависит от того, верит ли бизнес в укрепление гривни. Если банки и их клиенты действительно ориентируются на ревальвацию, чрезмерно долго хранить "лишнюю" валюту экспортерам не будет особого смысла – одним фактором давления на гривню станет меньше.

НБУ пока наблюдает

В первые недели 2021 года Нацбанк несколько раз выходил на рынок с интервенциями: регулятор как покупал, так и продавал валюту, но ограничивался небольшими суммами (купили $40 млн, продали $20 млн).

Во второй половине января Нацбанк пока не выходит на рынок – банкиры предполагают, что регулятор надеется на "саморегулирование" со стороны межбанка. Но ожидают, что НБУ все же будет сдерживать слишком сильное укрепление гривни.

Консенсус-прогноз курса на конец первого полугодия – 27,65 грн/$. Большую часть времени курс будет колебаться в районе 27-28 грн/$, в отдельные момент возможен выход в диапазон 26-27, ожидают аналитики, опрошенные LIGA.net.

Что дальше. Прогноз до 29 января

Последняя неделя января не принесет серьезных изменений валютному рынку: курс (возможно, в последний раз в этом полугодии) продолжит держаться на уровне выше 28 грн/$.

Прогнозный диапазон до 29 января: 27,98-28,35 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль и компании ICU.

Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
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ОВГЗ курс гривни доллар на межбанке

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