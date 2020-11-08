Гривня на межбанке неожиданно укрепилась. Что происходит? Разбор

Доллар на межбанке резко подешевел: первая неделя ноября закончилась укреплением гривни до максимума за полтора месяца – 28,15 грн/$.

Еще недавно доллар дорожал 28,5, но сейчас у гривни есть реальный шанс закрепиться в районе 28 грн/$. Одна из главных причин – COVID-19, который, вероятно, снова ударит по украинскому бизнесу, в том числе, по импортерам.

Что сейчас влияет на курс и как на стоимость доллара может повлиять президентская гонка в США? Детали – в еженедельном обзоре LIGA.net.

Гривня отрыгралась после антирекорда. Что происходит с курсом

В понедельник, 2 ноября, курс доллара на межбанке обновил максимум за два года – 28,62 грн/$. До антирекорда за пять лет (28,9 грн/$) оставалось совсем немного, но уже во вторник рынок резко развернулся – гривня начала отыгрывать позиции.

В итоге к концу недели гривня на межбанке укрепилась в сравнении с пятницей, 30 октября, на 37 копеек до 27,13/28,15 грн/$. Впервые с середины сентября курс опустился ниже 28,2 грн/$.

Вечером пятницы, 6 ноября, доллар в банках можно было купить по 28,2-28,6 грн/$, евро – по 33,4-33,8 грн/€.

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Коронавирус, Трамп и Байден, запоздалый Нацбанк. Что влияет на доллар

Коронавирус бьет спекулянтов и политиков

Резкий рост курса и, как следствие, новый двухлетний максимум на торгах в понедельник, 2 ноября, опрошенные LIGA.net финансисты объясняют двумя факторами: политикой (новости о конституционном кризисе в Украине и неопределенность из-за выборов в США) и спекулятивными попытками на этом фоне раскачать гривню.

Из-за скандала вокруг "антикоррупционного" решения Конституционного суда, рынок в начале недели поддался ажиотажу: банки активно покупали валюту, а их клиенты-экспортеры старались продавать меньше доллара на ожиданиях дальнейшей девальвации.

Уже во вторник стало понятно, что эта тактика не сработала – на рынке не оказалось реального спроса на доллар. Продажи при этом выросли: банкиры рассказывают об экспортерах-металлургах, которым понадобилась гривня под выплату зарплат. Это быстро обвалило курс доллара.

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Главная причина слабого спроса – импортеры всерьез опасаются нового карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. В последние недели спрос на валюту с их стороны стабильно снижается после всплеска в сентябре.

Отчасти опасения могут реализоваться уже через неделю: в Минздраве заявили, что не исключают введения "карантина выходного дня" (работают только продуктовые магазины, аптеки и транспорт) по всей Украине уже с 14-15 ноября.

НБУ впервые за два месяца купил валюту

Регулятору на этой неделе пришлось дважды сбивать рыночные тренды интервенциями: в понедельник Нацбанк продавал валюту, чтобы перекрыть ажиотаж, во второй половине недели – наоборот, выкупал с рынка излишки валюты.

Во втором случае финансисты отмечают запоздалую реакцию НБУ, который вышел с покупками только во второй половине дня четверга, когда курс доллара уже стремительно шел вниз.

В итоге Нацбанк продал за неделю $70 млн и купил $41 млн. В последний раз регулятор пополнял резервы еще в начале осени. В остальном – приходилось только тратить.

Месяц квартальных налогов поддержит гривню

Вероятно, это не последняя возможность Нацбанка купить валюту в этом месяце. В ноябре украинский бизнес будет платить налог на прибыль за третий квартал. Финансово он вышел более удачным, чем провальный второй, поэтому экспортерам нужно будет больше гривни для расчетов с госбюджетом.

Для курса это значит определенную стабилизацию подальше от очередных антирекордов: банкиры не исключают, что курс может еще больше приблизиться к 28 грн/$.

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Трамп и Байден почти не влияют на курс в Украине

Главное политическое событие этой недели – выборы президента США – пока не особо взволновало украинский валютный межбанк (только один из пяти опрошенных банкиров указал на американские события, как на сущестенный фактор для курса). На мировых рынках доллар ослаб на фоне лидерства в гонке Джо Байдена, однако это не оказало решающего влияния на укрепление гривни к доллару в Украине, рассказывают банкиры.

Среднесрочно победа Байдена считается хорошим знаком для развивающихся стран и их валют. Однако полноценный эффект будет понятен уже в следующем году – после того, как возможный новый президент США официально сменит в Белом доме Дональда Трампа.

Что дальше. Прогноз до 13 ноября

Опрошенные LIGA.net банкиры не исключают дальнейшего укрепления гривни на следующей неделе. Прогнозный диапазон до 13 ноября: 28,05 – 28,4 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Артем Красовский (Правэкс Банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Ярослав Кабин (Идея банк).

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