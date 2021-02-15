Гривня сдает позиции на межбанке. Дело в МВФ или Нацбанке? Еженедельный прогноз курса

Укрепление гривни прервалось: вторая неделя февраля закончилась возвращением курса доллара в район 28 грн/$.

Такой разворот валютного рынка противоречит прежним прогнозам опрошенных LIGA.net финансистов – накануне они не исключали ревальвации до 27,5 грн/$ уже к середине месяца.

Что произошло? Среди причин участники рынка указывают НБУ, который активнее, чем раньше, стал покупать валюту на межбанке и необычную активность госбанков.

Что будет влиять на курс дальше и насколько на это повлияет безрезультатное завершение миссии МВФ в Украине? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Доллар опять дорожает. Что происходит на межбанке

3 февраля доллар впервые за полтора месяца опустился ниже 28 грн/$. Уже через несколько межбанковских дней курс дошел до самого низкого значения с сентября – 26,65 грн/$, но на этом ревальвация остановилась.

С 8 по 10 февраля доллар подорожал сразу на 25 копеек. Попытки гривни вернуться к росту в четверг не увенчались успехом – в пятницу курс быстро вернулся к прежнему уровню в 27,9 грн/$.

Утром понедельника, 15 февраля, доллар в банках можно было купить по 28-28,20 грн/$, евро – 33,70-34.10 грн/€.

Намеки от НБУ и провал с МВФ. Что влияет на курс

НБУ снова влияет на курс

Сразу несколько опрошенных LIGA.net участников рынка назвали участие НБУ ключевой причиной усиления доллара.

На прошлой неделе Нацбанк купил на рынке $110 млн – крупнейшие интервенции с середины декабря. Финансисты отмечают, что этим регулятор показал рынку: пока прогнозы об укреплении гривни до 27,5 грн/$ преждевременны.

Выход НБУ повлиял на поведение части участников рынка: экспортеры, которые на ожиданиях дальнейшей ревальвации в основном продавали валюту, чтобы "поймать" высокий курс, стали придерживать доллар, понимая, что девальвация может вернуться.

Общий вывод опрошенных финансистов – движение рынка в сторону 27-27,5 грн/$ в конце февраля-начале марта продолжится, но этот процесс будут сопровождать коррекции.

Налоги помогут гривне

Важный курсовой фактор, который поможет гривне укрепляться, – уплата квартальных налогов (за четвертый квартал 2020). В этот раз период расчетов бизнеса с госбюджетом растянется на несколько недель: со второй половины февраля до первых чисел марта.

Что это значит для курса? Вместе с инвестициями нерезидентов в ОВГЗ и подготовкой агроэкспортеров к новой посевной это будет весомым фактором в помощь гривне.

Провал с МВФ – плохо, но пока не смертельно

Как на интерес иностранных инвесторов к украинским гособлигациям повлияет безрезультатное окончание переговоров Украины с МВФ? Это важно, потому что иностранцы покупают бумаги в гривне, продавая для этого $100-150 млн в неделю.

О фактическом провале переговоров стало известно еще в начале прошлой недели. Причины, если коротко – ограничение тарифов на газ и проблемы с "антикоррупцией" (подробнее – читайте здесь).

Несмотря на то, что правительство не смогло получить второй транш в рамках программы Stand-by на $5 млрд (рассчитана до конца 2021 года, второй транш в $750 млн должен был поступить еще в сентябре 2020), опрошенные LIGA.net аналитики пока не ожидают сокращения инвестиций нерезидентов в ОВГЗ. Причина – высокие ставки, которые теперь придется поддерживать Минфину для финансирования дефицита госбюджета.

Следующий раунд переговоров с Фондом, вероятно, состоится в мае (критично деньги нужны к сентябрю). Это значит, что инвестиции иностранцев в гривневый госдолг и весной будут поддерживать гривню.

Что дальше. Прогноз до 19 февраля

Укрепление доллара не изменило настроений рынка: опрошенные финансисты по-прежнему ориентируются на то, что укрепление гривни продолжится.

Прогноз курса на период до 19 февраля: 27,53 – 27,97 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль и компании ICU.

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