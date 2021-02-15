UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | Доллар опять дорожает (но это временно). Что происходит к курсом? Прогноз до 19 февраля

15.02.2021, 08:46
Доллар опять дорожает (но это временно). Что происходит к курсом? Прогноз до 19 февраля - Фото
Коллаж: LIGA.net

Гривня сдает позиции на межбанке. Дело в МВФ или Нацбанке? Еженедельный прогноз курса

Укрепление гривни прервалось: вторая неделя февраля закончилась возвращением курса доллара в район 28 грн/$.

Такой разворот валютного рынка противоречит прежним прогнозам опрошенных LIGA.net финансистов – накануне они не исключали ревальвации до 27,5 грн/$ уже к середине месяца.

Что произошло? Среди причин участники рынка указывают НБУ, который активнее, чем раньше, стал покупать валюту на межбанке и необычную активность госбанков.

Что будет влиять на курс дальше и насколько на это повлияет безрезультатное завершение миссии МВФ в Украине? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Доллар опять дорожает. Что происходит на межбанке

3 февраля доллар впервые за полтора месяца опустился ниже 28 грн/$. Уже через несколько межбанковских дней курс дошел до самого низкого значения с сентября – 26,65 грн/$, но на этом ревальвация остановилась.

С 8 по 10 февраля доллар подорожал сразу на 25 копеек. Попытки гривни вернуться к росту в четверг не увенчались успехом – в пятницу курс быстро вернулся к прежнему уровню в 27,9 грн/$.

Утром понедельника, 15 февраля, доллар в банках можно было купить по 28-28,20 грн/$, евро – 33,70-34.10 грн/€.

Намеки от НБУ и провал с МВФ. Что влияет на курс

НБУ снова влияет на курс

Сразу несколько опрошенных LIGA.net участников рынка назвали участие НБУ ключевой причиной усиления доллара.

На прошлой неделе Нацбанк купил на рынке $110 млн – крупнейшие интервенции с середины декабря. Финансисты отмечают, что этим регулятор показал рынку: пока прогнозы об укреплении гривни до 27,5 грн/$ преждевременны.

Выход НБУ повлиял на поведение части участников рынка: экспортеры, которые на ожиданиях дальнейшей ревальвации в основном продавали валюту, чтобы "поймать" высокий курс, стали придерживать доллар, понимая, что девальвация может вернуться.

Общий вывод опрошенных финансистов – движение рынка в сторону 27-27,5 грн/$ в конце февраля-начале марта продолжится, но этот процесс будут сопровождать коррекции.

Налоги помогут гривне

Важный курсовой фактор, который поможет гривне укрепляться, – уплата квартальных налогов (за четвертый квартал 2020). В этот раз период расчетов бизнеса с госбюджетом растянется на несколько недель: со второй половины февраля до первых чисел марта.

Что это значит для курса? Вместе с инвестициями нерезидентов в ОВГЗ и подготовкой агроэкспортеров к новой посевной это будет весомым фактором в помощь гривне.

Провал с МВФ – плохо, но пока не смертельно

Как на интерес иностранных инвесторов к украинским гособлигациям повлияет безрезультатное окончание переговоров Украины с МВФ? Это важно, потому что иностранцы покупают бумаги в гривне, продавая для этого $100-150 млн в неделю.

О фактическом провале переговоров стало известно еще в начале прошлой недели. Причины, если коротко – ограничение тарифов на газ и проблемы с "антикоррупцией" (подробнее – читайте здесь).

Несмотря на то, что правительство не смогло получить второй транш в рамках программы Stand-by на $5 млрд (рассчитана до конца 2021 года, второй транш в $750 млн должен был поступить еще в сентябре 2020), опрошенные LIGA.net аналитики пока не ожидают сокращения инвестиций нерезидентов в ОВГЗ. Причина – высокие ставки, которые теперь придется поддерживать Минфину для финансирования дефицита госбюджета.

Следующий раунд переговоров с Фондом, вероятно, состоится в мае (критично деньги нужны к сентябрю). Это значит, что инвестиции иностранцев в гривневый госдолг и весной будут поддерживать гривню.

Что дальше. Прогноз до 19 февраля

Укрепление доллара не изменило настроений рынка: опрошенные финансисты по-прежнему ориентируются на то, что укрепление гривни продолжится.

Прогноз курса на период до 19 февраля: 27,53 – 27,97 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль и компании ICU.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс гривни доллар на межбанке
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 