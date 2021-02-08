Доллар на межбанке близок к самому низкому показателю с августа 2020 года. Что происходит?

Курс доллара ожидаемо опустился ниже 28 грн/$. В феврале гривня продолжит укрепляться, новый ориентир для межбанка – 27,5 грн/$, прогнозируют опрошенные LIGA.net финансисты.

Рынок пока не видит серьезных причин для возобновления девальвации. Единственные, хоть и маловероятные, риски для гривни – провал переговоров с МВФ (они все еще продолжаются), и последствия энергетического кризиса, с которым этой зимой столкнулась Украина.

Что сейчас влияет на курс доллара и сколько валюта будет стоить через неделю? Детально о курсе – в традиционном обзоре LIGA.net.

Доллар – дешевле 28 грн/$. Что происходит с курсом

Переход курса в диапазон 27-28 грн/$ уже в начале февраля был ожидаемым. Это могло произойти еще в январе, но тогда рост гривни сдерживали "бюджетные" факторы: возмещения НДС и погашения ОВГЗ.

Сейчас препятствий не было: отметку в 28 грн/$ на межбанке доллар пересек уже 3 февраля, быстро достигнув уровня 27,75 грн/$ – самого низкого курса с начала сентября 2020 года. С начала 2021 гривня укрепилась на 70 копеек. К пятнице, 29 января, – на 40 копеек.

Вечером пятницы, 6 февраля, доллар в банках можно было купить по 27,85-28,15 грн/$, евро – по 33,35-33,65 грн/€.

Гривня близка к максимуму за полгода. Что влияет на доллар

Гривня будет укрепляться благодаря нерезидентам и ОВГЗ

Иностранные покупатели украинского госдолга продолжают укреплять гривню. На этой неделе они пополнили свой портфель гривневых ОВГЗ на 3 млрд грн.

Опрошенные финансисты ожидают, что спрос нерезидентов на ОВГЗ останется стабильным. Минфин не торопится снижать ставки по среднесрочным бумагам (1-3 года; по краткосрочным облигациям до года снижение есть), которые сейчас больше всего привлекают иностранцев.

С начала года нерезиденты вложили в гособлигации около 12 млрд грн (с момента возвращения в середине декабря – 22 млрд грн). Участники рынка ожидают, как минимум, таких же объемов (10-12 млрд грн), в феврале и, вероятно, в марте.

Препятствий для ревальвации больше нет

Укрепление гривни в январе сдерживали бюджетные факторы – выплата НДС в конце месяца и регулярные крупные погашения старых ОВГЗ. Второй фактор позволял инвесторам-нерезидентам, желающим заново вложиться в новые бумаги, обойтись без продаж дополнительной валюты за счет дополнительного гривневого ресурса.

В феврале этот фактор будут не таким влиятельным. В этом месяце у Минфина две крупных выплаты – 10 и 24 числа (4 и 10 млрд грн соответственно). В первом случае, сумма погашения, будет относительно небольшой, во втором – речь идет о выплате по бумагам выпущенным в разгар карантина в мае 2020 года: нерезидентов среди их держателей, с высокой долей вероятности, нет.

Ближайшее крупное погашение ОВГЗ, которое получат иностранцы, будет в конце марта – двухлетние бумаги на 10 млрд грн.

МВФ и энергетический кризис

Переговоры Украины с МВФ о дальнейшем формате сотрудничества (правительство получило только один транш по программе подписанной в мае прошлого года) пока не закончились. Опрошенные финансисты ожидают ясности на следующей неделе. От тона заявления сторон зависит и ситуация с инвестициями нерезидентов в ОВГЗ.

Если переговоры закончатся успешно, участники рынка ожидают расширения инвестиций иностранцев до $150-200 млн в неделю, что усилит давление на доллар. В случае отсутствия прогресса больших изменений не будет – нерезиденты сохранят прежние темпы. Сломать тренд на укрепление может разве что крайне негативный для Украины исход. Но финансисты считают такой вариант маловероятным.

Какое значение для курса имеет энергетический кризис с которым сейчас столкнулась Украина? Опрошенные финансисты пока затрудняются оценить его влияние, однако если ситуация усугубится (что также маловероятно, подробнее о кризисе и его причинах читайте здесь), нервозности на валютном рынке станет больше.

НБУ вернулся на межбанк

На этой неделе гривня могла укрепиться еще сильнее, но этому помешал НБУ, который купил на рынке $90 млн (инвестиции нерезидентов в ОВГЗ – около $100 млн).

Регулятор вышел на межбанк впервые после двухнедельной паузы. Участники рынка ожидают, что Нацбанк будет активно пополнять резервы и в дальнейшем – это притормозит темпы укрепления курса.

Что дальше. Прогноз до 12 февраля

Опрошенные LIGA.net финансисты ориентируются на дальнейшее укрепление гривни на следующей неделе: курс может опуститься до 27,5 грн/$. В таком случае рынок достигнет самого низкого курса с августа прошлого года.

Прогнозный диапазон до 12 февраля – 27,50-27,90 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк),аналитики компании ICU.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.