Разбор | Гривня растет: курс доллара возвращается в "лето 2020". Прогноз курса до 12 февраля
Доллар на межбанке близок к самому низкому показателю с августа 2020 года. Что происходит?
Курс доллара ожидаемо опустился ниже 28 грн/$. В феврале гривня продолжит укрепляться, новый ориентир для межбанка – 27,5 грн/$, прогнозируют опрошенные LIGA.net финансисты.
Рынок пока не видит серьезных причин для возобновления девальвации. Единственные, хоть и маловероятные, риски для гривни – провал переговоров с МВФ (они все еще продолжаются), и последствия энергетического кризиса, с которым этой зимой столкнулась Украина.
Что сейчас влияет на курс доллара и сколько валюта будет стоить через неделю? Детально о курсе – в традиционном обзоре LIGA.net.
Доллар – дешевле 28 грн/$. Что происходит с курсом
Переход курса в диапазон 27-28 грн/$ уже в начале февраля был ожидаемым. Это могло произойти еще в январе, но тогда рост гривни сдерживали "бюджетные" факторы: возмещения НДС и погашения ОВГЗ.
Сейчас препятствий не было: отметку в 28 грн/$ на межбанке доллар пересек уже 3 февраля, быстро достигнув уровня 27,75 грн/$ – самого низкого курса с начала сентября 2020 года. С начала 2021 гривня укрепилась на 70 копеек. К пятнице, 29 января, – на 40 копеек.
Вечером пятницы, 6 февраля, доллар в банках можно было купить по 27,85-28,15 грн/$, евро – по 33,35-33,65 грн/€.
Гривня близка к максимуму за полгода. Что влияет на доллар
Гривня будет укрепляться благодаря нерезидентам и ОВГЗ
Иностранные покупатели украинского госдолга продолжают укреплять гривню. На этой неделе они пополнили свой портфель гривневых ОВГЗ на 3 млрд грн.
Опрошенные финансисты ожидают, что спрос нерезидентов на ОВГЗ останется стабильным. Минфин не торопится снижать ставки по среднесрочным бумагам (1-3 года; по краткосрочным облигациям до года снижение есть), которые сейчас больше всего привлекают иностранцев.
С начала года нерезиденты вложили в гособлигации около 12 млрд грн (с момента возвращения в середине декабря – 22 млрд грн). Участники рынка ожидают, как минимум, таких же объемов (10-12 млрд грн), в феврале и, вероятно, в марте.
Препятствий для ревальвации больше нет
Укрепление гривни в январе сдерживали бюджетные факторы – выплата НДС в конце месяца и регулярные крупные погашения старых ОВГЗ. Второй фактор позволял инвесторам-нерезидентам, желающим заново вложиться в новые бумаги, обойтись без продаж дополнительной валюты за счет дополнительного гривневого ресурса.
В феврале этот фактор будут не таким влиятельным. В этом месяце у Минфина две крупных выплаты – 10 и 24 числа (4 и 10 млрд грн соответственно). В первом случае, сумма погашения, будет относительно небольшой, во втором – речь идет о выплате по бумагам выпущенным в разгар карантина в мае 2020 года: нерезидентов среди их держателей, с высокой долей вероятности, нет.
Ближайшее крупное погашение ОВГЗ, которое получат иностранцы, будет в конце марта – двухлетние бумаги на 10 млрд грн.
МВФ и энергетический кризис
Переговоры Украины с МВФ о дальнейшем формате сотрудничества (правительство получило только один транш по программе подписанной в мае прошлого года) пока не закончились. Опрошенные финансисты ожидают ясности на следующей неделе. От тона заявления сторон зависит и ситуация с инвестициями нерезидентов в ОВГЗ.
Если переговоры закончатся успешно, участники рынка ожидают расширения инвестиций иностранцев до $150-200 млн в неделю, что усилит давление на доллар. В случае отсутствия прогресса больших изменений не будет – нерезиденты сохранят прежние темпы. Сломать тренд на укрепление может разве что крайне негативный для Украины исход. Но финансисты считают такой вариант маловероятным.
Какое значение для курса имеет энергетический кризис с которым сейчас столкнулась Украина? Опрошенные финансисты пока затрудняются оценить его влияние, однако если ситуация усугубится (что также маловероятно, подробнее о кризисе и его причинах читайте здесь), нервозности на валютном рынке станет больше.
НБУ вернулся на межбанк
На этой неделе гривня могла укрепиться еще сильнее, но этому помешал НБУ, который купил на рынке $90 млн (инвестиции нерезидентов в ОВГЗ – около $100 млн).
Регулятор вышел на межбанк впервые после двухнедельной паузы. Участники рынка ожидают, что Нацбанк будет активно пополнять резервы и в дальнейшем – это притормозит темпы укрепления курса.
Что дальше. Прогноз до 12 февраля
Опрошенные LIGA.net финансисты ориентируются на дальнейшее укрепление гривни на следующей неделе: курс может опуститься до 27,5 грн/$. В таком случае рынок достигнет самого низкого курса с августа прошлого года.
Прогнозный диапазон до 12 февраля – 27,50-27,90 грн/$.
В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк),аналитики компании ICU.
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