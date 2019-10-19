Доллар опять дороже 25 гривен. Что происходит с курсом - за минуту

Доллар впервые за полтора месяца стоит дороже 25 грн. Гривня дешевела всю неделю. Вечером пятницы на табло уличных обменников светились цифры в 25,2 грн/$ и выше. К концу недели Нацбанку даже пришлось "гасить" рост курса продажей валюты.

Гривна продолжит дешеветь и на следующей неделе, говорят опрошенные банкиры и финансисты. Что происходит с курсом и чего ждать дальше? Пять коротких объяснений от LIGA.net.

Доллар снова по 25 грн. Как это было

Короткая рабочая неделя (после выходного в День защитника Украины 14 октября) началась с резкого скачка курса: уже утром 15 числа банки продавали друг другу доллар по 24,8 грн/$, к концу дня - 24,77/24,88 грн/$.

Подорожание задало "настроение" на всю неделю. Особенно рост курса усилился в четверг и пятницу: доллар уверенно превысил уровень в 25 грн, подорожав до максимума с начала сентября – 25,09/25,13 грн/$. Официальный курс НБУ, установленный на 21 октября – 25,04 грн/$.

Наличный рынок: паники нет

В кассах банков вечером пятницы можно было купить доллары по среднему курсу 25,15 грн/$, сдать – по 24,8 грн/$. Большинство банковских обменников подняли курс до 25,2 грн/$ и выше, в некоторых банках можно было увидеть 25,5 грн/$ и даже 25,9 грн/$. Ниже 24,92 грн/$ не продавал никто.

В районе 25 грн многие продавали доллары и в начале недели – средний курс продажи во вторник находился на уровне 24,93 грн/$. Евро также подорожал к вечеру пятницы – за неделю на 40 копеек до 27,4/27,9 грн/€. Английский фунт стерлингов – на 80 копеек до 30,6/32,3 грн/£.

Наличные курсы сейчас, как правило, отличаются от межбанка примерно на 10 копеек.

Что двигало курсом: импортеры - есть, иностранцев - нет



Что стало причиной падения гривни? Есть три фактора.

Импортеры (особенно поставщики быттехники и электроники) активизировали покупки, опасаясь, что в ближайшее время настолько низкого курса уже не будет.

Нерезиденты, которые фактически проигнорировали очередной аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего госзайма (состоялся во вторник, 15 октября). Часть из иностранцев получив гривну от погашения ОВГЗ старых выпусков, не стала вкладываться в новые гривневые бумаги. Это стало дополнительным фактором повышенного спроса на доллар - особенно в четверг и пятницу, говорят участники рынка.

Справка. В этом году иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в гривневые долги правительства. Для этого они заводят в Украину валюту и меняют ее на гривну. Дополнительный источник предложения валюты на рынке стал ключевой причиной стабильного удешевления доллара, несмотря на свойственную нашему рынку сезонность, когда осенью гривна обычно девальвирует после укрепления летом.

НБУ, несмотря на общий тренд на снижение гривни, решил не отказываться от покупок валюты в резервы – 17 октября регулятор купил около $30 млн. Но уже на следующий день Нацбанку пришлось успокаивать рынок и выходить с продажей: он продал те же $30 млн.

Почему нерезиденты не поддержали гривну

Можно ли говорить о том, что гривна лишилась поддержки со стороны нерезидентов? Финансисты не дают однозначных оценок.

В целом интерес к украинскому госдолгу действительно снизился после того, как Украина отказалась размещать пятилетние ОВГЗ (эти бумаги пользовались наибольшим спросом со стороны иностранцев). Двухлетние бумаги их не привлекают, на краткосрочных сроках "работают" в основном украинские инвесторы.

На следующей неделе Минфин будет продавать трехлетние ОВГЗ – приток новой порции инвестиций иностранцев вполне возможен. К тому же, вероятно, для них это будет последняя возможность получить от Украины настолько высокую доходность (две недели назад Минфин размещал ОВГЗ с погашением в 2022 году в среднем под 15,42%) – уже в четверг НБУ скорее всего снизит учетную ставку (сейчас – 16,5%), от которой зависят и ставки по ОВГЗ.

Это может сдержать девальвацию или даже в очередной раз укрепить гривню вопреки сезонным тенденциям.

Что дальше? Прогноз на неделю

Опрошенные финансисты ожидают, что умеренная девальвация гривни продолжится. Консенсус-прогноз банкиров на следующую неделю находится в диапазоне 24,7-24,9/25,2-25,5 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали директор департамента казначейства ОТП Банка Антон Коваленко, Казначей Forward Bank Наталья Шишацкая, директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, аналитики Идея Банка и инвесткомпании ICU.