"Доллар по 23" уже во вторник? Что будет с курсом и почему гривня снова дорожает

Гривня продолжает обновлять рекорды: доллар стоит уже 23,75 грн/$, курс опустился ниже, чем было в декабре 2015 года.

Именно тогда – четыре года назад – украинцы в последний раз видели "доллар по 23". Уже на следующей неделе у гривни есть шанс вернуть эту цифру на табло уличных обменников.

Причина весомая – внеплановая и безлимитная распродажа обязательств правительства в ближайший вторник.

Как сильно обвалится доллар и может ли рынок преподнести сюрпризы? Все о курсе – в недельном обзоре LIGA.net.

Сколько сейчас стоит доллар

Вечером 6 декабря в Киеве было несложно найти обменник с курсом продажи доллара в 23,75-23,8 грн. Некоторые банки, в том числе крупные, по-прежнему продавали валюту дороже 24 грн, но большинство обменников "работали" в диапазоне 23,75-23,9 грн/$.

Новая фаза укрепления гривни началась в среду: к пятнице доллар на межбанке торговался в диапазоне 24,70/24,72 грн/$. Результат гривни за неделю – плюс 27 копеек.

Евро в розничных обменниках можно купить по 26,3 – 26,8 грн/$, британский фунт стерлингов – по 31 – 33 грн/$.

Госдолг и Нафтогаз. Что влияет на доллар

Что будет дальше? Ответ – гривня продолжит укрепляться. Сейчас ей помогают следующие факторы:

Большая распродажа долгов правительства. В четверг днем Минфин буквально взоврал офисы украинских финансиствов новостью: в следующий вторник министерство будет продавать 4-летние облигации внутреннего госзайма в гривне, причем в отличие от предыдущих аукционов, Минфин не будет лимитировать объемы размещения (до этого ограничивались 2,5 млрд грн, чтобы привлекать деньги под более низкий процент).

“Наши клиенты сразу же начали спрашивать, что произошло”, - рассказали LIGA.net в одной из крупных инвесткомпаний. Подготовку ко вторничному аукциону некоторые инвесторы начали еще в четверг-пятницу. Ажиотаж обещает быть серьезным: опрошенные банкиры прогнозируют 7-10 млрд грн (порядка $300-400 млн). Такая сумма способна обвалить доллар до 23 грн уже в понедельник-вторник.

До конца года Минфин планирует одолжить около 17 млрд грн. Это означает, что в 2019-м еще будет, как минимум, два крупных аукциона. При прочих равных 23 грн/$ – тоже не предел.

Нафтогаз опять продает. Госмонополия снова была одним из крупнейших продавцов валюты (продают доллары полученные от недавнего размещения еврооблигаций на $500 млн). Также на рынок заходили большие объемы валютной выручки от металлургов и агроэкспортеров.

ИНОСТРАНЦЫ ЦЕЛЫЙ ГОД ВАЛЯТ ДОЛЛАР. КАК И ПОЧЕМУ Что происходит? Просто факт: иностранные инвесторы с начала 2019 года инвестировали в долги украинского правительства $3,7 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году: около $350 млн. Кто они и что им здесь нужно? Как правило, такими вложениями занимаются не конкретные компании или физлица, а инвестфонды, которые специализируются на рисковых, но высокодоходных активах. Украина сейчас – именно такая страна: неоднозначная репутация, но ее долги дают одну из самых высоких доходностей в мире (сейчас 12,3-13%, раньше было на несколько процентных пунктов выше). Украина здесь не уникальна. Похожей популярностью со стороны международных "капиталистов" сейчас пользуются другие развивающиеся страны, например, Египет и Гана. Почему доллар из-за этого дешевеет? Такую высокую доходность дают гривневые долги правительства. Для их покупки нерезиденты продают валюту под каждый аукцион Минфина, который продает госдолг еженедельно по вторникам (отсюда и постоянное влияние нерезидентов на курс). В некоторых случаях за несколько дней на украинский рынок может зайти сразу $400-500 млн. Это большие деньги: объем обычных торгов на украинском межбанке – это $400-600 млн. Соответственно валюты в экономике становится больше, цена на нее падает. Раньше этого не было - почему? Иностранцы обратили внимание на Украину в начале 2018 года – сразу после резкого повышения учетной ставки НБУ (от нее зависят ставки ОВГЗ) с 14,5 до 16%. До этого мы были непривлекательной страной для нерезидентов: высокие риски дефолта из-за войны, слабой экономики и политической неопределенности плюс не такие высокие ставки. В начале 2018-го период относительной стабильности и восстановления экономики совпал с повышением ставок Нацбанком в ответ на рост инфляции. Когда это закончится? Тогда гривня рухнет? Опрошенные LIGA.net аналитики опасались, что девальвация из-за оттока средств нерезидентов начнется уже в июне 2019 года, но прогноз не оправдался. Поводом для снижения интереса могут стать более низкие ставки (это реальный сценарий: в последнее время инфляция в Украине замедляется, НБУ снижает ставку) или политические события (разрыв с МВФ). Главное отличие нынешней ситуации от прошлого года – иностранцев интересует возможность зафиксировать высокую доходность на срок от трех лет: наивысшей популярностью пользуются 4-5-летние облигации Минфина. “Выйти” из этой инвестиции будет не так просто: если ситуация в Украине резко ухудшится, долги ее правительства, тем более на такие длинные сроки будет просто некому продать. Почему из-за курса ругают НБУ? То, что курс доллара может опуститься до 23 грн – плохая новость для украинских экспортеров и госбюджета. Первые получают меньше выручки (весь их доход – в валюте), бюджет недополучает часть доходов от таможни, которая собирает импортный НДС исходя из долларовой стоимости товаров. Многие экономисты считают, что НБУ мог бы не допустить столь сильного укрепления гривни – для этого нужно было покупать еще больше валюты в золотовалютные резервы (с начала года купили $5 млрд). Ответ Нацбанка простой: он не хочет вмешиваться в рынок и задвать на нем тренды. Иначе Украина снова развернется в сторону политики фиксированного курса.

Когда ждать доллар "по 23"?

Опрошенные банкиры не верят в очередной обвал доллара, но у гривни есть все шансы укрепиться еще сильнее. Прогнозный диапазон на следующую неделю 23,5 - 23,95 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Антон Коваленко (ОТП Банк), Ярослав Кабин (Идея Банк), Михаил Демкив (ICU), Станислав Лисянский (Банк Альянс).