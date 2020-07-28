Курс доллара около 29 грн/$ – новая реальность, к которой украинская экономика может прийти уже в третьем – летне-осеннем – квартале 2020 года.

Еще месяц назад украинские экономисты и банкиры обсуждали такой сценарий с совсем другими временными горизонтами. Девальвация ближе к осени была вероятной из-за сезонного всплеска активности импортеров и возобновления деловой активности после карантина, но настолько сильного падения курса аналитики не ожидали.

В дело вмешалась политика: после скандальной смены главы НБУ и назначения Кирилла Шевченко вместо Якова Смолия темп, с которым гривня "уходит в 29", ускорился.

Что дальше и будут ли у девальвации гривни 2020 года не только политические, но и экономические причины?

Детали – в обзоре LIGA.net.

Как гривня обвалилась из-за НБУ и почему политики поддерживают девальвацию





На графике, который описывает динамику курса гривни в 2020 году, есть три отчетливых периода, когда доллар резко дорожал. Свой "спусковой крючок" был у каждого из всплесков.

Первый – февраль 2020. Кронавирус появился в Европе, инвесторы паникуют и уходят из рисковых активов в развивающихся странах (Украина ощутила это в резком снижении спроса на гривневые ОВГЗ).

Второй – март. Сначала резкое падение цен на нефть и обвал всех мировых финансовых рынков (развивающимся странам в таких случаях достается по умолчанию). Потом – начало двухмесячного локдауна и обвал с 25 до 28 грн/$ за две недели.

Третий – 1 июля. Отставка экс-главы НБУ Якова Смолия.

Смолий объявил, что уходит из Нацбанка из-за политического давления. Позже он объяснил, что речь о постоянном прессинге коллег из Верховной Рады, правительства и Офиса президента. Некоторые из них требовали "сделать нужный курс" или напечатать денег для покрытия дефицита бюджета.

В конце концов Смолий прямо спросил у президента Владимира Зеленского, хочет ли тот его отставки, президент ответил утвердительно. Впоследствии в НБУ был назначен экс-предправления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Это событие выбивается из череды кадровых топ-перестановок в экономическом блоке украинской власти последних месяцев. Оно, кроме всего прочего, стало отправной точкой для большой дискуссии о курсе гривни. Топ-политики, от министров до президента, регулярно стали высказываться о том, как нужно обустроить украинскую экономику и каким должен быть курс.

Такие разговоры сами по себе спровоцировали девальвацию. После того, как даже президент страны прямо заявил, что курс должен быть ближе к 30 грн/$, как записано в госбюджете, а не 27 грн, как было перед оставкой Смолия, спрос на доллар (пока он стоит относительно дешево), ожидаемо вырос.

ПОЧЕМУ ПОЛИТИКИ ХОТЯТ ДЕВАЛЬВАЦИИ ГРИВНИ Логика у тех, кто поддерживает ослабление гривни основана на трех аргументах: В прошлом году гривня укрепилась слишком сильно. Доллар в Украине подешевел за год более чем на 15% (с 28 до 24 грн/$) благодаря крупным вложениям иностранных инвесторов в украинский госдолг (ОВГЗ продавались с хорошей доходностью, поскольку учетная ставка НБУ большую часть года превышала 15%). Всего по этой линии в Украину зашло дополнительно более $4 млрд. Вместе с хорошей ситуацией у агро- и металлоэкспортеров (высокий урожай, неплохие цены на мировых рынках) это создавало регулярные излишки валюты, благодаря чему Нацбанк смог за год купить на межбанке $8,4 млрд. Критики валютной политики НБУ говорят, что нужно было покупать больше: таким образом регулятор создал бы чрезмерный спрос на доллар и не позволил бы гривне укрепиться настолько сильно. В Нацбанке отвечали, что не собираются ломать рыночные тренды "через колено". Экспортеры терпят убытки. В авангарде критики крепкой гривни – украинские экспортеры и их лоббисты, в том числе, в парламенте. Металлурги и аграрии, которые поставляют продукцию за границу были вынуждены продавать валютную выручку (чтобы платить налоги и зарплаты) по низкому курсу. Им это невыгодно: при стабильной сумме расходов в гривне экспортеры максимально заинтересованы в постоянной девальвации. Чем дороже доллар, тем больше гривни они получают за одно и то же количество проданной продукции. Бюджет теряет налоговые доходы. Бюджет 2020 года сверстан исходя из предположения, что среднегодовой курс доллара в этом году составит 30 грн/$ (чтобы прогноз реализовался гривня должна до декабря девальвировать примерно до 35 грн/$). Почему курс важен для бюджета? От него зависят налоговые поступления, которые приходят от таможни: импортный НДС начисляется на стоимость ввозимых товаров в долларах. Речь идет о трети всей доходной части госбюджета. Из-за расхождения реального курса с плановым Таможня в 2019 году потеряла более $2 млрд поступлений, говорил в одном из интервью министр финансов Сергей Марченко.

Новый глава НБУ - главный риск-фактор для гривни





Недовольство политиков курсом вместе со сменой руководства НБУ сильно подогрело девальвационные ожидания населения и бизнеса, рассказывают опрошенные LIGA.net аналитики.

"Пессимизм в этих ожиданиях был спровоцирован словами президента относительно оптимального курса для бюджета на уровне 30 грн/$ и заявлениями руководителей экономического комитета Верховной Рады (в том числе, Дмитрий Наталуха, – Ред.) о необходимости эмиссии, – говорит глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук. – Замена руководителя НБУ стала лишь дополнительным катализатором волнений относительно курса".

Новый глава НБУ Шевченко всеми силами пытался успокоить ситуацию: в своих первых "выходах к прессе" он подчеркивал, что не собирается менять валютную политику НБУ и будет дальше действовать по принципу “мы сглаживаем чрезмерные колебания”. На прошлой неделе Нацбанк даже активно выступил против девальвационного тренда и потратил на поддержку гривни $350 млн, не дав доллару пройти рубеж в 28 грн/$.

С другой стороны, одним из первых серьезных решений Шевченко в НБУ была замена многолетнего куратора валютного блока Олега Чурия (в середине июля у него закончился контракт) на выходца из министерства финансов Юрия Гелетия.

Будут ли Гелетий и Шевченко более сговорчивыми для нужно бюджету и экспортерам курса в год кризиса? Рынок пока не видит ответа на этот вопрос: опасения еще большей девальвации "по инциативе" Нацбанка сохраняются.

"Когда общие заявления идут вразрез с реальными действиями, рынок уже не верит одним только словам, – отмечает аналитик Альпари Максим Пархоменко. – А с учетом старых неформальных заявлений Шевченко, у рынка есть основания полагать, что мы увидим умеренную девальвацию до 28-29 грн/$".

Коронавирус и теплая зима "сломали" сезонность





Именно новостной фон стал главной причиной июльской девальвации гривни, экономики в ней – не так много, говорят аналитики.

"Экспортеры стали придерживать валюту, а импортеры ускорили покупку, – рассказывает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. – Но общий фон в экономике также способствует ослаблению гривни: внешнеторговый баланс ухудшается в результате сезонного снижения агроэкспорта и постепенного восстановления импорта на фоне выхода экономики из карантина".

После перехода Украины к плавающему курсообразованию летом 2015-го период с июля по сентябрь практически всегда отмечался сезонным всплеском девальвации гривни (исключением стал 2019-й: вложения нерезидентов в ОВГЗ изменили все рыночные тренды на украинском межбанке).

Причин несколько. Во-первых, резкий рост импорта с началом посевной кампании в агросекторе (компаниям нужно топливо и удобрения). Во-вторых, старт подготовки правительства к отопительному сезону (первые крупные закупки газа). В-третьих завершение активных продаж со стороны аграриев-экспортеров (в страну заходит меньше валюты).

В этом году ярко выраженной сезонности в Украине скорее всего не будет, главным курсовыми фактором останется политика, полагают опрошенные экономисты. Причины – в коронавирусе и неплохом наследстве 2019 года.

Дешевое топливо и теплая зима. "В этом году к отопительному сезону мы придем с низкой ценой на газ и заполненными хранилищами [благодаря теплой зиме 2019-20, – Ред.]. – говорит Пархоменко из Альпари. – В такой ситуации спрос энергетиков на доллар будет ниже, чем в прошлых годах. Вторая крупная часть импорта приходится на бензины и дизель, цены на которые также просели".

Карантин разбил бизнес-цикл. "Мы ожидаем постепенный рост импорта, – рассказывает Белан из Dragon Capital. – Но на данном этапе сложно сказать будет ли всплеск спроса на доллар и насколько сильный, поскольку это зависит от поведенческих факторов".

Экономику ограничивают и опасения второй волны пандемии коронавируса, добавляет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Многое зависит от дальнейшего развития эпидемической ситуации и жесткости мер противодействия ей. Это будет влиять на темпы восстановления бизнес-активности", – объясняет он.

Что дальше. Доллар по 29 - не предел?





Итоговый вывод экономистов о перспективах гривни в этом году: девальвация до 29 грн/$ может случиться раньше, чем считалось ранее.

"До июльских событий мы прогнозировали, что курс гривны ослабнет до 28 грн/$ до конца этого года и до 29,5 грн/$ – до конца следующего на фоне восстановления экономики и роста импорта, – рассказывает Белан из Dragon Capital. – Возможно, пересмотрим прогноз в сторону более быстрой девальвации, когда будет больше ясности, как на практике будет выглядеть политика НБУ".

О более быстром движении курса к 28-29 грн/$ говорит и Николайчук из ICU. В компании также не исключают более глубокой девальвации – опять же в зависимости от поведения Нацбанка.

Верхняя планка прогнозного диапазона, который указывает Приходько из банка Кредит Днепр – 28,5 грн/$ "в краткосрочной перспективе".

Пархоменко из Альпари ориентируется на 28-29 грн/$. Для более серьезного обвала гривни НБУ должен поступить гораздо боле радикально – включить так называемый "печатный станок", полагает он.

"За счет старой валютной и монетарной политики НБУ позиции гривни достаточно устойчивы. Курс толкают верх только внутренние участники, – говорит Пархоменко. – Для раскручивания маховика девальвации нам нужно более активное наполнение рынка деньгами. Но пока этого нет, курс вряд ли заберется выше 30 грн/$"

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