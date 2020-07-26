Курс доллара на межбанке вплотную приблизился к антирекорду за два года. Причина – не в экономике, а в политиках, которые о ней говорят

С начала июля доллар в Украине подорожал более чем на гривню. Сейчас американская валюта стоит 27,87 грн/$ – до антирекорда почти за два года осталось всего 35 копеек.

Тренд на девальвацию продолжился и в первую полноценную рабочую неделю для нового главы НБУ Кирилла Шевченко.

Именно ситуация со сменой руководителя Нацбанка стала катализатором для падения гривни: то, что доллар с небольшими паузами дорожает уже три недели подряд – больше "заслуга" украинских политиков, чем следствие ситуации в экономике, говорят опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Значит ли это, что девальвация лета-2020 не остановится на отметке 28? Подробно о курсе – в еженедельном разборе LIGA.net.

"Доллар по 28" снова рядом. Что происходит с курсом

15 июля президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить новым главой НБУ Кирилла Шевченко, на тот момент - предправления государственного Укразбанка. Уже на следующее утро депутаты без особых промедлений приняли предложение президента.

С этого момента доллар в Украине дорожал практически каждый день: за этот период гривня потеряла в цене более 80 копеек.

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На этой неделе тренд на девальвацию гривни лишь укрепился: по сравнению с пятницей, 17 июля, доллар подорожал на 42 копейки.

Вечером 24 июля, в кассах банков можно было купить доллары по 27,85-28,1 грн/$, евро – по 32,15-32,6 грн/€.

Шесть оттенков замены главы НБУ. Как политика обвалила гривню

Если бы не турбулентность "имени НБУ", помноженная на заявления топ-политиков о необходимости девальвации гривни, такого резкого падения курса могло и не быть, отмечают опрошенные LIGA.net банкиры.

Пока же ситуацию с курсом диктует политика и неопределенность, которую она вносит в экономику. Как это влияет на гривню?

Назначение Шевченко и интрига с политикой НБУ

С приходом в НБУ Кирилла Шевченко один из элементов неопределенности был снят: во главе регулятора оказался хорошо знакомый рынку сециалист, а в шорт-листе президента фигурировали и куда более тревожные фамилии.

В понедельник Шевченко впервые вышел к прессе. Он заявил, что не собирается ломать под себя принципы работы Нацбанка и пообещал сохранить политику, которую НБУ проводил в последние годы. В том числе в отношении курсообразования и учетной ставки.

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Слова нового главы регулятора, тем не менее, не успокоили рынок: несмотря на в целом адекватные месседжи, банкиры помнят, как Шевченко критиковал НБУ за чрезмерное укрепление гривни в 2019-м.

Пока рынок ждет конкретных действий обновленного Нацбанка. Первые сигналы появились уже на этой неделе: вокруг НБУ было несколько знаковых событий.

Первый важный шаг: учетная ставка осталась неизменной

В четверг Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%, объявив, что с высокой долей вероятности не будет снижать ее до конца 2022 года.

Решение впервые зачитывал сам Шевченко. Оно показало, что новый глава НБУ действительно пока не собирается во что бы то ни стало выполнять запросы политиков (напомним, прежний руководитель Нацбанка Яков Смолий ушел из-за "политического давления" и постоянной критики за слабое кредитование, чрезмерно крепкую гривню и т.п.) и забрасывать экономику дешевыми деньгами, говорили опрошенные LIGA.net экономисты.

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Это позитивно сказалось и на курсе: в четверг впервые за две недели гривня даже немного укрепилась (также помогли новости из-за рубежа: Украина подписала с ЕС соглашение на кредит в €1,2 млрд и успешно разместила еврооблигации на $2 млрд), хотя и в пятницу доллар снова отыграл позиции).

Тем не менее, неопределенность сохраняется: полной уверенности в том, что Шевченко на 100% схранит прежнюю политику Нацбанка, у рынка все же еще нет.

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Куратора валюты Чурия заменил выходец из Минфина

Одна из причин – пока не до конца понятная кадровая политика нового главы. Пока он сделал единственный, но важный шаг: многолетнего куратора валютного блока в Нацбанке Олега Чурия (у него недавно закончился контракт) заменил экс-замминистра финансов Юрий Гелетий.

Это назначение может стать знаковым: Нацбанк едва ли не больше всего критиковали за укрепление гривни с 28 до 23,5 грн/$ в прошлом году (ревальвация очень невыгодна экспортерам). По мнению критиков, направление Чурия недостаточно активно выкупало валюту в золотовалютные резервы, позволив доллару подешеветь слишком резко.

Как будет вести себя в Гелетий – еще не ясно. Но валютному рынку такая кадровая новость точно не добавляет спокойствия.

НБУ вернулся на рынок после недельной паузы

Замена куратора валютного блока Нацбанка стала еще более примечательной на фоне того, что на прошлой неделе регулятор впервые за два года вообще не выходил на рынок с интервенциями (хотя тренд на девальвацию гривни был довольно четким).

На этой неделе НБУ исправился: во вторник-четверг он потратил на поддержку гривни почти $350 млн, что не позволило доллару превысить отметку в 28 грн/$.

Опрошенные LIGA.net финансисты теряются в догадках. Часть из них не исключает, что Нацбанк в дальнейшем притормозит с продажами (и увеличит покупки, когда будет возможность), а эти $350 млн нужны были, чтобы не испортить Шевченко первую рабочую неделю курсовым антирекордом.

Другие – верят заявлениям нового главы, который пообещал, что НБУ продолжит прежнюю валютную политику, вмешиваясь в рынок только для сглаживания чрезмерных колебаний.

Политики хотят "доллар по 30" и обваливают гривню

Именно месседжи о "долларе по 30 и другие похожие комментарии политиков стали причиной июльской девальвации гривни, прямо заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге в четверг.

"Мы неоднократно повторяли, что практика завышения параметров бюджета для расширения его доходной части приводит к негативным последствиям, – сказал Сологуб. – Но это не должно влиять на политику Нацбанка. Мы не живем ожиданиями конкретного курса. Мы делаем все, чтобы он устанавливался рыночно".

О каких заявлениях идет речь? Примеров несколько: президент Владимир Зеленский прямо говорил: "как мы можем жить, если доллар стоит 27 грн, а в бюджете записано 30:, глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев утверждал, что "девальвация на 10% – это нормально", а министр экономики Игорь Петрашко считает, что инфляция в Украине должна быть выше 10-11%.

При такой информационной повестке от топ-руководства страны, количество желающих хранить сбережения в гривне/быстро продавать валютную выручку, точно не увеличивается, говорят финансисты.

Розничный рынок попытался уйти в отрыв

На этой неделе у рыночных спекулянтов впервые с начала карантина появилась возможность несколько раскачать наличный рынок (финансисты также связывают это с интригой вокруг первых шагов нового главы НБУ).

Розница оторвалась от межбанка и активно тестировала курсы выше 28 грн/$. Но после оглашения решения Нацбанка об учетной ставке ситуация успокоилась и наличный рынок вернулся к прежнему состоянию – синхронному с межбанком, рассказывают банкиры.

Пока без антирекордов. Сколько будет стоить доллар через неделю

Опрошенные LIGA.net банкиры не исключают, что в последнюю неделю июля доллар все же пройдет отметку в 28 грн/$. Но двухлетнего антирекорда пока не будет.

Прогнозный диапазон до 31 августа: 27,64 – 28,1 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики ОТП Банка и инвесткомпании ICU.

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