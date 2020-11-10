США избрали нового президента. Какой будет экономическая политика Джо Байдена и как она повлияет на украинскую экономику?

Джо Байден – избранный президент США. До января во главе крупнейшей экономики мира останется действующий президент Дональд Трамп, но весь мир уже начинает просчитывать глобальные экономические последствия американских выборов 2020 года.

Их влияние почувствует и Украина. Как избрание Джо Байдена скажется на стоимости доллара, ценах на бензин и госбюджете?

LIGA.net опросила экономистов и выделила четыре важных вывода.

Доллар будет дешеветь во всем мире. В Украине, возможно, тоже

Одно из ключевых предположений мировых финансистов – с Байденом США сохранят политику протекционизма, но она не будет такой жесткой и сумбурной, как при Трампе, рассказывает глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко.

На это указывает и реакция рынков на первые результаты американских выборов. После новостей о том, что в гонке лидирует Трамп, доллар стал укрепляться, отмечает управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

После победы Байдена, в мире, вероятно, продолжится тренд на ослабление доллара, говорят финансисты. Это связано с проблемами экономики США из-за коронавируса, а также большим пакетом финансовых вливаний со стороны государства ($3 трлн начиная с марта 2020), говорит Мартыненко.

Вторая причина – рост спроса на рисковые активы со стороны международных инвесторов. Из-за пандемии многие инвесторы вложились в гособлигации США – не сильно доходные но наиболее надежные ценные бумаги в мире – это укрепило доллар. С восстановлением экономики в 2021-м интерес к рисковым активам возобновится.

Для курса гривни это хорошие новости. В январе-феврале, когда политическая ситуация в Штатах стабилизируется и Байден официально займет пост президента, в Украину могут вернуться иностранные покупатели гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов в 2019 году помог гривне укрепиться с 28 до 24 грн/$. В 2021-м этот фактор способен снова сыграть ключевую роль на украинском валютном рынке. Это снизит курс доллара в Украине, не исключает Найман.

Госбюджет не спасется от огромных дыр, но одалживать станет проще

Более дешевый доллар – потенциальный плюс для украинского госбюджета. Из-за паузы в программе МВФ Минфин уже в этом году может столкнуться с нехваткой денег на финансирование всех расходов.

Без МВФ единственный источник недостающих денег (дефицит на 2021 год – около 270 млрд грн) – займы на внутреннем и внешнем рынках.

После смены президента США Минфину будет чуть проще. Стоимость заимствований может снизиться: на внутреннем рынке – за счет прихода нерезидентов, на внешнем – благодаря большему спросу на рисковые, но более доходные, чем ЦБ США, активы, говорит Мартыненко из ICU.

Нефть будет дорожать, пока Байден не договорится с Ираном

Пандемия в Северной Америке и Европе пока способствует снижению цен на нефть: из-за риска второй волны локдаунов цена барреля нефти марки Brent вряд ли превысит $45 (сейчас $43), не исключено и снижение цен до $35-40/бар, допускает аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

В следующем году рост, вероятно, возобновится, считает Мартыненко из ICU. Причина – экономики так или иначе начнут восстанавливаться вместе с мобильностью населения. Потребление топлива вырастет. Рост цен на нефть в мире означает подорожание бензина, в том числе и в Украине, отмечают Хорошун и Мартыненко.

"Фактор Байдена" может проявиться ближе к концу следующего года. В ICU и Concorde Capital не исключают новых переговоров о ядерной программе Ирана, что позволит стране вернуться на международные рынки с поставками нефти. Это может привести к новому витку падения цен.

Торговых конфликтов станет меньше. Это выгодно Украине

Важное последствие смены президента в США – возможное снижение риска серьезных торговых конфликтов и угасание "моды на протекционизм". До начала пандемии COVID-19 именно экономическое противостояние между Штатами и Китаем было главным по значимости риском для стабильного экономического роста в мире.

Однако демократы во главе с Байденом вряд ли кардинально изменят отношение к Китаю, хотя их риторика станет более дипломатичной, считает Хорошун из Concorde Capital. Для Украины смягчение торговой войны США-Китай означает, что китайцы не будут в такой же степени стимулировать внутренний спрос на железорудное сырье и сталь, как было раньше: цены на эту продукцию могу снизиться, ожидает Хорошун.

В остальном, все зависит от темпов восстановления глобальной экономики. "Мы ожидаем, что в следующем году должны подрасти цены на экспортную сталь благодаря некоторому восстановлению спроса в Европе, а также регионах Ближнего Востока и Африки", – рассказывает Мартыненко из ICU.

По прогнозу ICU, цены на железную руду, вероятно, снизятся. Цены на зерновые сейчас уже находятся на очень высоком уровне, и, скорее всего, будут умеренно снижаться, уточняет Мартыненко.

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