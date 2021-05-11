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Разбор | Доллар продолжит дешеветь. Есть три причины. Прогноз курса до 14 мая

11.05.2021, 08:40
Доллар продолжит дешеветь. Есть три причины. Прогноз курса до 14 мая - Фото
Коллаж: Евгений Адаменков/LIGA.net

Курс доллара на межбанке плавно снижается. Почему и продолжится ли ревальвация гривни? Еженедельный прогноз

Новый ориентир для украинского валютного рынка – 27,5 грн/$. Межбанк постепенно забывает о военно-политической напряженности, которая давила на гривню в апреле. Гривня настраивается на ревальвацию.

Как сильно подешевеет доллар? Это зависит от двух факторов – скорости закупки вакцин украинским правительством и желания НБУ ограничивать укрепление гривни.

Как это будет влиять на курс в ближайшие недели? Подробности – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Три недели плавной ревальвации. Что происходит на межбанке

Суперкороткая рабочая неделя с 5 по 7 мая закончилась минимальным укреплением гривни с 27,81 (по состоянию на последний перед праздниками рабочий день 30 апреля) до 27,76 грн/$.

Это – третья неделя кряду, когда доллар на межбанке дешевеет: ревальвация началась 21 апреля (в этот день российские власти объявили об отводе войск от границ с Украиной). Тогда курс достиг уровня 28,09 грн/$ – одного из самых высоких значений в этом году.

Сейчас тренд развернулся: в 2021-м гривня несколько раз приближалась к отметке в 27,6 грн/$ (в последний раз доллар стоил дешевле в конце лета 2020-го), но так и не пересекала ее. Сейчас у гривни есть шансы преодолеть этот уровень, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты.

Розничный рынок также движется в эту сторону. Утром во вторник, 11 мая, доллар в банках можно было купить по 27,75-27,9 грн/$, евро – по 33,5-33,9 грн/€.

Вакцина, длинные выходные и дивиденды. Что влияет на курс

Несмотря на межпраздничную рабочую неделю, торги на валютном межбанке были достаточно активными, отмечают опрошенные банкиры. Причин несколько.

Во-первых, на рынке появилась валютная выручка экспортеров, поступившая на их счета за первые дни мая (сделки и расчеты проходили вне зависимости от выходных в Украине). У компаний была дополнительная мотивация для продажи валюты – выплата зарплат, которая затянулась из-за праздников.

Во-вторых, финансисты отмечают активность в покупке валюты дочек иностранных компаний (многие сейчас выплачивают дивиденды по итогам 2020 года). Банкиры уверены, что этот фактор продержится до конца мая.

В-третьих, был и необычный источник спроса на доллар – госбанки. Только в четверг они купили дополнительно $100 млн (днем ранее весь межбанк вписывался в сопоставимую сумму).

Сразу несколько участников рынка допустили в комментарии LIGA.net, что это связано с закупками вакцины против COVID-19. Если эта тенденция сохранится и правительство продолжит наращивать темпы вакцинации, фактор покупок со стороны госбанков может притормозить сезонное укрепление гривни.

Надежды гривни – на ОВГЗ и нерезидентов

Хорошая новость для курса – участники валютного рынка осторожно прогнозируют возвращение в Украину иностранных инвесторов, которые покупают гривневые долги правительства (ОВГЗ), продавая для этого валюту.

Этот фактор экономисты называли одним из главных для укрепления гривни в первом полугодии 2021-го. Нерезиденты активно заходили в украинские активы до начала эскалации на Востоке со стороны России (с тех пор их портфель в ОВГЗ сократился на $300 млн). Возвращение иностранцев способно оказать решающее влияние на рынок и помочь гривне наконец-то сместиться в диапазон 27-27,5 грн/$, допускают собеседники LIGA.net.

НБУ может возобновить покупку валюты

Выход курса к отметке 27,5 грн/$ и ниже – вероятный сценарий на межбанке в мае-начале июня, полагают опрошенные банкиры. Произойдет ли это в ближайшую неделю?

Возможно, но гривне могут помешать уже упомянутые закупки валюты госбанками под покупку вакцины, а также спрос на доллар со стороны импортеров, которые постепенно восстанавливают деловую активность после полуторамесячного локдауна.

Еще один фактор – НБУ. Регулятор почти месяц не вмешивался в ситуацию на валютном рынке (даже когда на межбанке была мини-паника из-за агрессивного поведения России). С укреплением гривни Нацбанк может возобновить покупку валюты для пополнения золотовалютных резервов, допускают финансисты. Некоторые банкиры ожидают увидеть НБУ на рынке, когда курс опустится до 27,6-27,65 грн/$.

Что дальше. Прогноз до 14 мая

Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают, что во второй половине мая курс окончательно отодвинется от уровня 28 грн/$ и продолжит движение в сторону 27,5 грн/$.

Прогноз до 14 мая: 27,6-27,9 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики ОТП Банка и Райффайзен Банк Аваль.

Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
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