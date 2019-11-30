Доллар рекордно подешевел и стоит уже меньше 24 грн. И это не предел. Разбор LIGA.net

Доллар впервые за четыре года стоит меньше 24 грн: к концу недели (29 ноября) гривня на межбанке укрепилась на 13 копеек до 23,97/23,99 грн/$. Таким дешевым доллар не был с января 2016-го.

Вполне вероятно, что и это не предел: на следующей неделе курс может зарепиться в районе 23,7-23,8 грн, не исключают опрошенные LIGA.net банкиры. В пользу гривни, как и прежде, играют инвестиции иностранцев в украинский госдолг (ОВГЗ), но есть и нестандартные факторы: продажи валюты НАК Нафтогаз, экспортая выручка и даже День благодарения, который в США отмечали в прошлый четверг.

Как гривне удалось обновить четырехлетний рекорд и сколько доллар будет стоить на следующий неделе – в обзоре LIGA.net

Где и почем продают доллары

Уже в понедельник, 25 ноября, из происходящего на межбанковском валютном рынке стало понятно: “доллару по 24” быть. Весь свой недельный плюс гривня заработала в первый же рабочий день недели: после торгов понедельника особых курсовых колебаний на рынке не было.

Купить американскую валюту по 24 гривни уже можно и на наличном рынке. В пятницу вечером большинство банков продавали доллары в диапазоне 24-24,1 грн/$ (курс ниже 24 был только в одном небольшом банке с украинским капиталом). Самые высокие цены были у двух госбанков: 24,25 и 24,3 грн/$. Сдать доллары сейчас можно не дороже 23,9-23,95 грн/$.

Евро в конце недели продавался в диапазоне 26,4 – 26,75 грн/€, британский фунт стерлингов – по 31 – 33,1 грн/£.

Нафтогаз и иностранцы. Что обваливает доллар

На этой неделе гривню поддержали нерезиденты, экспортеры и одна большая госкомпания.

Госдолг снова покупают. Последний в этом году аукцион Министерства финансов по продаже 4-летних облигаций внутреннего госзайма вызвал ожидаемый ажиотаж среди иностранных инвесторов (их по-прежнему привлекает возможность зафиксировать доходность в 12-13% годовых на срок в 3 года и выше).

26 ноября Минфин привлек в бюджет 2,4 млрд грн, хотя мог в три раза больше. Это говорит о том, что иностранные инвесторы по-прежнему готовы заводить в Украину валюту для инвестрования в гривневые долги украинского правительства. В следующий вторник, 3 декабря, Минфин будет продавать 3-летние ОВГЗ в гривне, а также облигации в валюте сроком до 2 лет.

Гривневый аукцион, вероятно, снова привлечет повышенное внимание иностранных инвестфондов (плюс для гривни). Валютные ОВГЗ – могут создать на рынке дополнительный спрос на доллар (это минус).

Нафтогаз активно продает. На этой неделе монополист в очередной раз за последние недели вышел на рынок с крупной продажей валюты, что помогло “затмить” период выплаты возмещений НДС экспортерам (обычно в это время доллар дорожает, поскольку количество гривни на рынке увеличивается). Зачем НАК это делает? Однозначного ответа нет. Одна из распространенных версий: госкомпания выплачивает налоги авансом, тем самым помогая с наполнением проблемного бюджета-2019.

Импортеры пока пассивны. Еще одна нестандартная история – низкая акивность импортеров (прежде всего ритейлеров), которые осенью обычно увеличивают покупки валюты под предновогодние поставки продукции. Собседники LIGA.net прогнозируют, что спрос на валюту со стороны импорта усилится во второй половине декабря.

День благодарения помог гривне. В четверг в США был официальный выходной – День благодарения. Для украинских банков это означало, что проводить сделки клиентов в долларах через счета своих америкаских банков-корреспондентов в этот день было невозможно. Из-за этого все, кто хотел продать валюту на этой неделе (желающих было много из-за фактора конца месяца, когда нужно выплачивать зарплаты и закрывать налоги), сделали это в среду.

НБУ опять сдержал гривню. За неделю регулятор купил $184 млн для пополнения золотовалютных резервов. Покупка за год уже превысила $5 млрд.

Что дальше: курс на 23?

Опрошенные LIGA.net банкиры верят в дальнейшее укрепление гривни, хотя и не исключают отката курса к уровням середины ноября. Прогнозный диапазом на следующую неделю: 23,8 – 24,2.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталья Шишацкая (Forward Bank), Олег Куринной (банк Кредит Днепр ), Антон Коваленко (ОТП Банк), Ярослав Кабин (Идея Банк), аналитики инвесткомпании ICU.