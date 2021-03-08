Курс доллара на межбанке снизился благодаря подготовке к посевной. Гривне могут помочь и новые ограничения из-за COVID-19

Первая неделя марта стала одной из лучших для гривни в 2021 году.

Доллар снова с запасом стоит дешевле 28 грн/. И это – только начало общего тренда на укрепление гривни, которое продлится, как минимум, до конца марта, ожидают опрошенные LIGA.net финансисты.

Ухудшение ситуации с заболеваемостью на COVID-19 и потенциальный карантин в Украине может только усилить этот процесс.

Как он влияет и сколько доллар будет стоить через неделю?

Подробно о курсе – в традиционном обзоре LIGA.net.

Гривня возвращает позиции. Что происходит на валютном рынке

Февраль прошел неоднозначно для гривни: в первые две недели курс достиг минимума почти за полгода (27,66 грн/$), но к концу месяца курс вернулся к уровню 28 грн/$.

Опрошенные финансисты отмечали временный характер девальвации. Начало марта подтвердило эти прогнозы: уже в первую неделю месяца гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с пятницей, 26 февраля – до 27,77 грн/$. В этом году курс доллара опускался ниже только однажды – 8 февраля – до того самого курсового минимума с сентября 2020-го.

Вечером пятницы, 5 марта, доллар в банках можно было купить по 27,77 – 27,95 грн/$, евро – по 33,20-33,55 грн/€.

Агросезон, МВФ и возможный карантин. Что влияет на межбанк

Доллар будет дешеветь из-за посевной кампании

Переход курса в диапазон 27-27,5 грн/$ мог состояться еще в феврале, предполагали опрашиваемые LIGA.net банкиры. Помешали погодные условия, из-за которых украинские аграрии были вынуждены начать посевную кампанию 2021 года с задержкой в несколько недель.

Как это влияет на курс? Для посевной нужна гривня, что вынуждает агроэкспортеров активнее продавать валютную выручку (с лета 2020 у экспорта нет обязательств по продаже валюты в Украине, раньше – были).

Этот фактор будет влиять на валютный рынок до конца марта, ожидают опрошенные финансисты.

Помощь гривне – налоги и возможный карантин

Кроме посевной дополнительную поддержку гривне в конце февраля-начале марта оказали налоговые платежи (компании как раз в этот период проводили расчеты с бюджетом, тем у кого на руках была валюта приходилось менять ее на гривню).

Еще один фактор, играющий в пользу гривни – ситуация с коронавирусом. В четверг премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не исключает возможности еще одного жесткого локдауна из-за роста показателей заболеваемости.

Для экономики это значит очередное ослабление ритейл-импорта, а с ним – и спроса на валюту.

Нерезиденты скоро вернутся

Не исключено, что укрепление гривни начала марта могло быть еще более сильным, если бы иностранные инвесторы продолжили активно вкладываться в долги украинского правительства (ОВГЗ).

Их инвестиции приостановились в конце февраля на фоне ожиданий по повышению учетной ставки НБУ и проблем Украины в переговорах Киева с МВФ.

Опрошенные финансисты полагают, что это временная пауза. Учитывая, что без МВФ (следующий транш ожидается не раньше лета) у Минфина не будет особого выбора и для покрытия дефицита бюджета нужно будет сохранять высокие ставки по ОВГЗ, возвращение иностранных инвесторов в госдолг в марте выглядит очень вероятным, считают финансисты.

Нацбанк в этот раз не стал сбивать гривню

НБУ впервые за три недели вышел на рынок с интервенциями. В четверг он купил всего $20 млн, но более примечателен сам момент появления Нацбанка: практически до последнего регулятор не вмешивался в происходящее – даже, когда тренд на укрепление гривни был явным.

Банкиры связывают это с объемами торгов – НБУ не хотел проводить интервенции раньше, поскольку опасался, что это может в корне развернуть рыночный тренд.

Что дальше? Прогноз до 12 марта

Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают, что укрепление гривни продолжится и во вторую неделю марта.

Прогнозный диапазон до 12 марта – 27,5-27,8 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики компании ICU.

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