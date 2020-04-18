Валюта на межбанке дешевеет. Главная опасность для гривни – “антиколомойский” закон

Гривня постепенно отыгрывает коронавирусную девальвацию: доллар на межбанке вплотную приблизился к 27 грн/$. В последний раз таким низким курс был в середине марта – еще до того, как Украина полностью прекратила авиасообщение с внешним миром и сделала первый шаг к тотальному локдауну экономики.

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Что будет с гривней дальше – зависит от политиков. На следующей неделе должно состояться заседание финкомитета Рады по так называемому "антиколомойскому" закону и тысячам правок к нему. Возможно за ним последует и голосование, от которого зависит сотрудничество Украины с МВФ. Без этого свести концы с концами в бюджете, равно как и удержать гривню от нового витка девальвации будет крайне трудно.

Пока на валютном рынке спокойно. Затишье перед бурей? Об этом – в еженедельном курсовом разборе LIGA.net.

27 – новая норма. Сколько сейчас стоит доллар

Последняя полноценная рабочая неделя апреля не принесла особых потрясений для валютного рынка.

Все началось с резкого укрепления гривни до 27,02 грн/$ на торгах в понедельник, 13 апреля. Затем доллар немного отыграл позиции, вернувшись в район 27,3 грн/$, но ближе к концу недели - опять подешевел.

Гривня имела все шансы закрепиться на отметке около 27 грн/$ и даже пробить этот порог, но падение доллара сдержали покупки валюты со стороны Нацбанка.

Итог недели для курса – "плюс" 4 копейки и 27,06/27,09 грн/$, по сравнению с пятницей, 10 апреля.

В апреле курс не выходил за пределы диапазона 27,08 - 27,48 грн/$. В последний раз американская валюта стоила дешевле 27 грн 16 марта – за день до того, как Украина закрыла авиасообщение и за два – до почти полной остановки общественного транспорта по всей стране.

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Наличный рынок также работает без особых потрясений, по-прежнему обгоняя межбанк примерно на 20 копеек (но бывает и больше). Вечером пятницы в кассах банков можно было купить доллары по 27,3 – 27,5 грн/$, евро – по 29,5–30 грн/€.

Нерезиденты, скромные покупки НБУ, дефицит наличных. Что влияло на курс

Эта неделя была одной из самых спокойных для валютного рынка с начала коронакризиса, говорят опрошенные LIGA.net банкиры. Что влияло на курс?

Импортеры "минус", нерезиденты – "плюс"

В предыдущих обзорах LIGA.net отмечала, что спрос на валюту в Украине в последние недели значительно сократился. Главная причина – многие компании-импортеры, которые обычно выступают основными покупателями доллара/евро, закрылись на карантин.

В такой ситуации главным генератором спроса стали нерезиденты, которые по-прежнему пытаются вывести в доллар инвестиции прошлых лет в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма).

По информации участников рынка, во вторник и среду иностранцы продали облигаций на вторичном рынке (продают с дисконтом, покупают – в основном украинские банки) на 400 млн грн плюс некоторые получили проценты по старым выпускам. Для украинского рынка это очень небольшая сумма, но этого всплеска на фоне в целом спокойного рынка хватило, чтобы краткосрочно подтянуть курс до 27,3 грн/$, говорят банкиры.

НБУ: самая слабая неделя месяца

Откат курса действительно был недолгим: уже в четверг и пятницу рынок сам вернулся в район 27 грн/$.

НБУ не пришлось вмешиваться с продажами валюты. Только покупали: в понедельник и пятницу Нацбанк воспользовался курсовыми минимумами последнего месяца, купив в резервы $67,5 млн. Это самый скромный результат за последние три недели.

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Наличный рынок: намеки на дефицит

Кассы банков и уличные обменники продолжают работать в отрыве от межбанка на несколько десятков копеек. Пока розница гораздо сильнее реагирует на рост курса доллара, чем на ревальвацию гривни, которая в апреле только укрепляется.

Возможное объяснение: $550 млн наличных долларов, которые в начале месяца передал банкам НБУ, не удовлетворили всего спроса на валютный кэш. Рынок снова начинает ощущать определенный дефицит налички, отметил в разговоре с LIGA.net казначей одного из банков с иностранным капиталом.

Валютный рынок следит за Радой. Прогноз курса на следующую неделю

Опрошенные банкиры ожидают, что на следующей неделе у гривни есть все шансы окончательно закрепиться в районе 27 грн/$.

Условие – финальный этап подготовки "антиколомойского" закона ко второму чтению в Верховной Радеобойдется без сюрпризов (детали противостояния мы описывали здесь).

Прогнозный диапазон курса до 24 апреля: 27 – 27,45 грн/$.

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В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Ефремов (Аккордбанк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики Пиреус Банка и инвесткомпании ICU.