UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Что с курсом | Доллар возвращается: осенью гривню ждет девальвация. Почему? Прогноз до конца сентября

Доллар возвращается: осенью гривню ждет девальвация. Почему? Прогноз до конца сентября - Фото
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)
01.09.2021, 09:30

Эпоха самого дешевого доллара последнего года заканчивается. Как сильно подешевеет гривня?

Период укрепления гривни закончился: осенью доллар в Украине подорожает и будет стоить дороже 27 гривень, прогнозируют опрошенные LIGA.net финансисты.

Пика ревальвации национальная валюта достигла в середине августа: доллар в некоторые дни можно было купить по 26,6-26,7 грн/$, чего на украинском рынке не было больше года – с июня 2020-го.

Что ждет гривню осенью, почему доллар точно подорожает и каким курс будет в конце сентября?

LIGA.net спросила об этом у участников валютного рынка. Детали – в консенсус-прогнозе.

Гривня остановилась в шаге от рекорда. Что помешало?

После взрывной девальвации гривни в марте 2020 года с 25 до 28+ грн/$, курс доллара в Украине еще ни разу не опускался ниже 26,5 грн/$.

В августе 2021-го у гривни были хорошие шансы пройти эту точку, однако ревальвация остановилась на 26,62 грн/$.

Несмотря на это, июль и август 2021 стали  успешными для украинской валюты: доллар за этот период потерял в цене почти гривню. В июле опрошенные LIGA.net финансисты допускали такое развитие событий.

Коротко укрепление можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, "природное превышение" спроса над предложением валюты: экспортеры активно продавали валюту, тогда как импорт находился на вторых ролях.

Во-вторых, до 19-20 августа украинский бизнес платил квартальные налоги (в том числе важные для экспорта ренту и экологический налог). Это мотивировало экспортеров активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом в гривне.

В третьих, в конце августа гривню поддержал Укравтодор, который начал продавать валюту ($376 млн), полученную в кредит от консорциума из шести украинских банков.

Опрошенные банкиры отмечают, что гривня в последние недели лета-2021 могла укрепиться даже сильнее, чем 26,6 грн/$. Но этому прежде всего помешал НБУ, который с 19 июля купил на межбанке $388 млн – треть всей купленной валюты с начала года.

Другие факторы, которые сдерживали ревальвацию: оживление спроса со стороны импортеров (финансисты выделяют поставщиков быттехники и авто) и общий настрой бизнеса на сезонную девальвацию гривни, что заставляет многих участников рынка покупать доллары уже сейчас.  

Что будет с курсом в сентябре. Консенсус-прогноз

Гривня завершила лето-2021 на минорной ноте: за период с 25 по 31 августа доллар на межбанке подорожал на 20 копеек. Что дальше?

В сентябре банкиры и финансисты ориентируются на подорожание доллара: курс вернется в диапазон 27-27,5 грн/$, свидетельствует прогнозируют опрошенные аналитики. 

"В конце сентября состоится крупное погашение ОВГЗ на 13 млрд грн, что совпадет с периодом выплат НДС-возмещений. В этот период не исключена еще одна волна ослабления гривни" – отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Консенсус-прогноз среднего курса в сентябре – 27,13 грн/$, предполагаемое значение курса на конец месяца – 27,43 грн/$.

Доллар всегда дорожает осенью. Почему?

Укрепление гривни в марте-июле и девальвация в августе-декабре – типичная картина для украинского валютного рынка с тех пор, как страна в 2015 году перешла от фиксированного к плавающему курсу.

Причины ослабления гривни осенью повторяются из года в год (за исключением аномального 2019-го): начало уборочной кампании в агросекторе (влечет рост импорта горюче-смазочных материалов), увеличение деловой активности в ритейле (готовится к предновогоднему периоду), подготовка правительства к новому отопительному периоду с возможными дополнительными закупками газа и другого топлива.

Осень – по 28? Почему доллар будет дорожать

Что ждет гривню этой осенью? Вероятный сценарий – к концу года межбанк вернется в дипазон 27,5-28 грн/$, как было в течение всего первого полугодия 2021-го, полагает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Почему в последние месяцы года гривня будет девальвировать? Есть несколько причин.

Бизнес-сезон 

"Осенью ожидается низкая активность нерезидентов и меньшие объемы экспорта аграрной продукции на фоне более высокого импорта, – поясняет Котович. – Баланс на рынке будет смещен в сторону спроса на валюту".

Но здесь не все однозначно. Бизнес-цикл в очередной раз может изменить ситуация с коронавирусом. "Возможный локдаун приведет к падению деловой активности, – отмечает директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. – При таком сценарии, мы не ожидаем девальвации гривни".

Украина не привлекает иностранных инвесторов

За неделю с 20 по 28 августа портфель облигаций внутреннего госзайма в руках нерезидентов сократился на 2,3 млрд грн. Постепенный выход нерезидентов из ОВГЗ (иностранцев интересуют гривневые бумаги с очень высокой по мировым меркам доходностью; когда они покупают гособлигации, то продают валюту, когда хотят выйти из украинского актива – наоборот создают дополнительный спрос на доллар) – еще один фактор ослабления гривни осенью, полагает Волуйчак.

"Если НБУ решит повысить ставку (ближайшее решение Нацбанка о ставке – 9 сентября, - Ред.), гривня получит дополнительную поддержку: не исключено, что это может частично восстановить интерес нерезидентов к ОВГЗ, – отмечает Волуйчак. – Если же НБУ сохранит ставку временное давление на гривню неизбежно".

Внешние события

27 августа глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что американский центробанк допускает начало сворачивания мер поддержки экономики уже в этом году. Заявление оказалось намного более сдержанным, чем ожидали многие аналитики. Ужесточение политики ФРС означало бы отток капиталов с развивающихся рынков, что могло спровоцировать волну девальваций валют этих стран.

Для Украины это важно и в долгосрочной перспективе, считает начальник управления казначейства Форвард Банка Руслан Королик. "Шаги ФРС по сворачиванию антикризисных мер в сентябре, а также непонятная ситуация с очередной волной распространения коронавируса могут привести к замедлению роста мировой экономики, – полагает он. – Это грозит падением спроса на наши экспортные товары, весомый источник валюты".

Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
доллар на межбанке девальвация гривни прогноз курса доллара
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 