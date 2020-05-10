Гривня продолжает укрепляться несмотря на пандемию COVID-19. На этой неделе помог Нафтогаз. Что происходит с курсом – в еженедельном обзоре

Гривня продолжает отыгрывать мартовскую девальвацию. Курс межбанка опустился до 26,8 грн – маскимум с середины марта. На наличном рынке впервые за два с половиной месяца можно купить доллар дешевле 27 грн.

В мае у гривни есть все шансы укрепиться еще больше. Причина – Нафтогаз, который продает валюту, полученную от Газпрома в качестве компенсации и выплачивает дивиденды в госбюджет. Опрошенные LIGA.net банкиры не ожидают сильной ревальвации, но пока позитивная динамика для гривни сохранится, а НБУ сможет пополнить золотовалютные резервы.

Что происходит с курсом и сколько доллар будет стоить через неделю – в традиционном курсовом обзоре LIGA.net.

Гривня закрепляет успех

В конце апреля доллар впервые с начала карантинных ограничений в Украине, которые дали импульс для девальвации (это было в середине марта), опустился ниже отметки в 27 грн/$.

Первая полноценная неделя мая подтвердила тренд на укрепление гривни: после не спокойных понедельника и вторника, доллар стал резко дешеветь.

Итог недели: плюс 13 копеек для гривни и 26,81/26,84 грн/$ в пятницу, 8 мая. В розничных обменниках уже продают доллары в районе 27 грн и даже ниже, евро – около 29,1 – 29,4 грн/$.

Что влияет на курс



Нафтогаз становится главным



"В последние недели мы видим, что на межбанке нет спроса на валюту из-за остановки импорта”, – рассказывал народным депутатам в пятницу глава НБУ Яков Смолий.

LIGA.net рассказывала об этом факторе в предыдущих обзорах, но сейчас он заиграл новыми красками: на рынке появился еще один большой продавец валюты – НАК Нафтогаз.

Госкомпания начала продавать валюту, полученную в качестве компенсации от российского Газпрома в конце прошлого года – как раз в мае НАК будет выплачивать дивиденды в госбюджет. Всего речь идет почти о 40 млрд грн. Пока, по неофициальной информации от участников финансового рынка, НАК продал более $200 млн примерно на 6 млрд грн.

Для украинского межбанка, на котором действительно мало покупателей валюты, продажи Нафтогаза стали главным фактором укрепления гривни, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Банкиры ожидают, что Нафтогаз продолжит продавать крупные объемы валюты. Учитывая, что карантин в Украине ослаблен, но не отменен полностью, большого спроса на доллар, вероятно, как и прежде, не будет: у гривни есть все шансы укрепиться еще сильнее.

Благодаря Нафтогазу ОВГЗ не повлияли на курс

Еще одна важная роль "долларов Газпрома" на этой неделе: НАК нивелировал возможное влияние крупного погашения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) почти на 7 млрд грн.

Как это могло навредить гривне? Во-первых, нерезиденты, которые купили украинский госдолг в прошлом году, по-прежнему пытаются выйти в валюту (правда, на этой неделе портфель ОВГЗ у иностранцев сократился минимально). Во-вторых, дополнительная гривня в системе, означает, что у держателей валюты меньше поводов для выхода на рынок с продажей.

Помог и аукцион Мифнина по размещению ОВГЗ, на котором в бюджет привлекли почти 10 млрд грн. Часть гривни от погашений старого госдолга сразу перешла в новый, предполагают банкиры.

НБУ будет забирать валюту НАКа

На этой неделе Нацбанк купил в резервы почти $200 млн. Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают, что именно НБУ станет главным покупателем валюты Натфогаза в последующие недели, что сдержит темпы укрепления гривни.

Что дальше. Прогноз до 15 мая.

Доллар продолжит плавно дешеветь и на следующей неделе, полагают банкиры.

Прогнозный диапазон до 15 мая 26,7 – 27,06 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Forward Bank), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Юрий Ефремов (Аккордбанк), Евгений Миюц (ОТП Банк), аналитики инвесткомпании ICU.

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