ФОП неприкасаемый. 7 первых идей Слуги народа в борьбе с уклонением от налогов

Фискальный блок партии Слуга народа пока не придумал, как решить проблему ФОПов, но уже подготовил ряд изменений, которыми депутаты надеются сократить масштабы уклонения от налогов среднего и крупного бизнеса.



LIGA.net узнала о ключевых новшествах, которые готовит в новой Раде партия власти. Для ФОПов сейчас обсуждают три нововведения. Первые законопроекты планируется зарегистрировать в стартовые дни работы нового парламента, который соберется 29 августа.



Чем Слуга народа собирается удивить бизнес?

Проблема ФОПов: от Ревы до Гетманцева

В ближайшее время ФОПам точно ничего не угрожает, но о планах изменить условия для их работы представители новой власти говорили еще до выборов.

"Мы брали на себя обязательство не менять налоговый режим – не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для ФОП по единому налогу, – заявлял "главный налоговик" ЗеКоманды Даниил Гетманцев. – Но им, кроме малых предпринимателей, пользуется средний и крупный бизнес. Мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФОПам работать на этой системе, а с другой – исключить уклонение".

Как это сделать – болезненный вопрос. Одна из причин - наполнение бюджета вечно дотационного Пенсионного фонда.

ПОЧЕМУ ФОПы СТАЛИ УГРОЗОЙ



Упрощенная система налогообложения – классический способ, с помощью которого государство стимулирует малое предпринимательство. Она ориентирована на физлиц (или фізичних осіб-підприємців - ФОП) и облегчает учет, а также снижает общую налоговую нагрузку для небольшого бизнеса – вместо трех разных налогов предприниматели платят один.



Всего в Украине действует 4 группы плательщиков единого налога:



1 группа. Физлица-предприниматели, которые работают сами и не используют чужой труд: репетиторы, садовники, сантехники и т.п. Условие по доходу – не больше 300 000 грн в год. Платят: до 10% от прожиточного минимума (1921 грн).



2 группа. Более крупные ФОПы, которые могут работать в ресторанном бизнесе и торговле. Условия – оборот до 1,5 млн грн и не более 10 работающих с ФОПом сотрудников. Платят: до 20% от минзарплаты (4173 грн).



3 группа. Не только физлица-предприниматели, но и небольшие юрлица с оборотом до 5 млн грн. Платят: неплательщики НДС – 5% от дохода, плательщики (компании или ФОПы с оборотом от 300 000 грн, которые претендуют на возмещение НДС, поскольку торгуют с другими плательщиками, что формирует двойной налог с одного товара) – 3%.



4 группа. Только сельхозпроизводители, в том числе частные. Налог платят местным органам власти с каждого гектара обрабатываемой земли, ставки колеблются от 0,3 до 1%.



Упрощенную систему активно использует более крупный бизнес, офомляя под видом ФОП штатных сотрудников. Это очень популярный вариант уклонения от "зарплатных" налогов: предположим, предприятие платит с одного сотрудника, который оформлен как ФОП третьей группы, 5% от поступлений плюс фиксировано 914 грн ЕСВ. В обычной ситуации при официальной зарплате в 30 000 грн ему пришлось бы уплатить 12450 грн налогов. В случае с сотрудником-"предпринимателем" — 2414 грн.



Схему часто используют рестораны, IT-компании, юрфирмы. Ярчайший пример ее воплощения – курорт Буковель, деятельность которого, по информации замглавы ПриватБанка (владеет ⅔ комплекса) Галины Пахачук, разбита между 6000 ФОПами. На них построен весь бизнес курорта - от ресторанов до подъемников.



По статистике ГФС, в Украине работает 2 млн плательщиков единого налога, 85% используют вторую и третью группы. По данным IT-ресурса DOU, как ФОПы оформлены 125 000 украинских IT-специалистов.

Наиболее радикально по теме высказывался министр соцполитики Андрей Рева. Минсоц даже разработал проект закона, в котором чиновники определили ряд признаков "мнимого" предпринимателя (свыше 75% доходов поступает из одного источника, работа на выделенном работодателем рабочем месте и пр). Штраф за нарушение – 30 минимальных зарплат или около 125 000 грн.

Мягкий вариант предлагал экс-глава телеком-комитета Верховной Рады Александр Данченко: IT по примеру аграриев, выделить в отдельную – пятую группу единого налога со ставкой в 10%. Несмотря на обещания Гетманцева вообще не трогать "упрощенку", тему повышения ставки для ФОП, обсуждают и сейчас.

От ФОПов до РРО: о чем думают "слуги народа"

Депутаты Слуги народа должны успеть с налоговыми предложениями еще до начала работы нового парламента 29 августа, обещал Гетманцев.

По словам собеседника LIGA.net, вовлеченного в процесс подготовки законопроектов, речь идет о семи ключевых изменениях. Их окончательные параметры пока не утверждены, но пять проектов уже дошли до стадии согласования перед внесением в парламент. Еще два - их будущие депутаты пока обсуждают.

Проблемы ФОПов изложены в трех инициативах:

- Первая группа (репетиторы, сантехники, водители и т.п.). Им предложат систему "патентов". Предприниматели, которые, как правило, вообще не платят налогов, смогут официально зарегистрировать свою деятельность в налоговой, "купив" право предоставлять услуги на определенный период за фиксированную плату (сколько – пока неизвестно), зарегистрировавшись по уведомительному принципу. Без оплаты патент аннулируется. Госбюджет получит хоть какие-то деньги, выгода плательщиков – переход в легальное поле.

- Третья группа (проект только обсуждается). Повышение ставки налога до 8% в течение двух лет. Одновременно с этим – ликвидация для этой группы обязательной уплаты минимального ЕСВ (941 грн). Именно здесь сконцентрирована большая доля "минимизаторов" - тех же айтишников, рестораторов и т.д.

- Четвертая группа (борьба с "черной арендой" земли). Повышение минимальной ставки земельного налога, который устанавливают местные органы власти, до 0,8% - 1% от НГО (номинальная госоценка) и упразднение части льгот, а также введение понятия "безусловного налога" для всех участков товарной земли площадью от 2 га.

По данным Всемирного банка, в Украине обрабатывается всего 98% от всех участков товарной земли, а официально (то есть с них платятся налоги) – только около 60%. Благодаря уклонистам процветает теневая аренда земли (по информации проектного менеджера Офиса реформ Кабмина Андрея Мартына, теневики обычно "работают" за счет нулевой ставки земельного налога для пенсионеров). Эти новшества призваны усложнить теневые схемы и обеспечить минимальный налог с каждого гектара товарной земли.

Еще две идеи касаются обязательного применения кассовых аппаратов.

- Цифровые РРО (смартфоны или планшеты в качестве кассовых аппаратов). Сейчас кассовые аппараты (регистратор расчетных операций, РРО) обязательно должны иметь пункты обмена валюты, фарма (аптеки), нефтегазовая группа (заправки), подакцизные товары (алкоголь, табачка), сложная техника (магазины электроники), а также все компании с оборотом более 1 млн грн в год. Цифровые аналоги (программа в смартфоне или планшете) несопоставимо дешевле и доступнее обычных кассовых аппаратов. Регистрация чека происходит на сервере налоговой, чек можно распечатать на обычном принтере.

- Новый критерий РРО (обсуждается). Вместо (или в дополнение) к минимальной сумме оборота (1 млн грн) может быть использован более реалистичный критерий – порог торговой площади: от 30 кв. м в городах и от 100 кв. м. – в селах. Таким образом среднему и крупному бизнесу уже не будет особого смысла занижать оборот.

Также две позиции касаются борьбы с торговлей "серыми" товарами.

- Покупателей хотят мотивировать получать фискальные чеки. В системе Налоговой службы уже работает специальный реестр, в котором можно проверить подлинность каждого фискального чека. В случае, если чек ненастоящий (и проверка налоговиков подтвердит манипуляции), торговца оштрафуют на 200% от суммы продажи: половина этих денег пойдет бдительному покупателю (так называемый кэшбек), вторая половина – в госбюджет.

Обязательная регистрация товарно-транспортных накладных для рисковых групп товаров (пшеница, орехи, металлолом и металлопрокат, потенциально – лекарства и бытовая техника) по всей цепочке их перемещения. Так фискалам будет легче вычислить основных минимизаторов налогов.

Позиция бизнеса: не трогайте ФОПов, упраздняйте ЕСВ

Будущий глава парламентского комитета по налоговой, таможенной и финансовой политике Даниил Гетманцев не ответил на просьбу LIGA.net прокомментировать информацию о возможных налоговых новшествах.

Описанные идеи не впервые появляются "на публике". Например, часть проектов были озвучены в меморандуме между Украинской радой бизнеса, Экспертной экономической платформой и партией Слуга народа, отметил в комментарии LIGA.net координатор платформы Олег Гетман.

Пока президентская партия не делилась своими наработками с другими политсилами из состава нового парламента, рассказал собеседник из аппарата налогового комитета прошлого созыва. Но без их участия не обойдется – законопроекты будут обсуждаться в комитетах, где абсолютного большинства у "слуг" уже не будет, добавляет он.

Опрошенные LIGA.net представители бизнеса пока неохотно говорят о потенциальных изменениях в налогообложении – несмотря на подписанные меморандумы и предварительные договоренности, у них нет понимания, как будет действовать новый парламент с доминантной ролью президентской партии.

"В предвыборной программе президента Владимира Зеленского отдельное внимание было уделено налогу на выведенный капитал вместо налога на прибыль, – отмечает и.о. исполнительного директора Союза украинских предпринимателей Татьяна Паламарчук. – Но пока эта тема находится вне его внимания и риторики".

Упрощенная система налогообложения – принципиальная тема для бизнеса. Лимиты на оборот плательщиков первой – третьей групп нужно обязательно повышать, говорит член Национальной организации розничной торговли Николай Ганул.

Еще одна важная идея – снижение общей налоговой нагрузки на зарплатный фонд до 20% (сейчас – свыше 40%) в 2022 году, добавляет Ганул. Наиболее оправданный путь – через поэтапную ликвидацию ЕСВ, соглашается Паламарчук. Ганул также предлагает упразднение Пенсионного фонда и финансирование пенсий напрямую из бюджета.

"Но пока у нас есть только многолетний "опыт", когда правительство и парламент только создают дополнительную нагрузку но и вводят дополнительное регулирование", – сетует Пламарчук. Предприниматели надеются увидеть первые шаги новой власти уже в сентябре.

"Посмотрим, о чем новое руководство страны будет говорить через несколько недель в стенах парламента, – говорит глава Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе. – Если это будет расходиться с интересами бизнеса, мы молчать не станем".