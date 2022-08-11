Госстат обнародовал данные об инфляции в июле – помесячный рост цен замедлился до 0,7%. Последний раз такой невысокий показатель фиксировали в декабре 2021-го.

В то же время стоимость потребительской корзины в прошлом месяце продолжила рост, а годовая инфляция достигла 22,2%.

LIGA.net визуализировала и объяснит, на сколько и почему затормозила инфляция.

До сих пор рекордная, но тормозит

Рост годовой инфляции до 22,2% означает, что товар из потребительской корзины, который в июле прошлого года стоил 100 грн, в этом июле стоит 122,2 грн.

Июньская годовая инфляция составила 21,5%. То есть рост цен все равно происходит.

В то же время, если сравнивать с июньским ростом годовой инфляции (плюс 3,5 п.п.) — динамика роста замедлилась в пять раз. Это видно из следующей инфографики.

Статистика июля – рекордный показатель с 2016 года (когда инфляция достигала более 30%), с одним "но". За это лето впервые проявился сезонный эффект по уменьшению инфляции.

Месячная инфляция близится к нулю

Июльские цены увеличились месяц к месяцу на 0,7%. Динамика наконец-то типична для лета в противовес июню, когда этот показатель составлял 3,1%. В предыдущие годы — месячная инфляция летом опускалась почти до нуля.

Как правило, наибольшую роль в летнем удешевлении потребительской корзины играли сезонные продукты (фрукты, овощи, молочные).

Сейчас, хотя и не фиксируется дефляция (реальное падение цен), но существенное замедление инфляции есть. Пока что.

Какие товары подорожали

Две категории товаров – транспорт и пищевые продукты – до сих пор являются главными спонсорами общей годовой инфляции. В то же время, в месячном росте цен они играют посредственную роль.

Главную роль в июльской инфляции играли предметы домашнего обихода и связь, которые за месяц подорожали более чем на 2%. В то же время, именно падение цен на одежду и обувь позволило заметно опустить июльскую инфляцию — за месяц минус 3,5%.

В июле цены на овощи и фрукты начали падать с опозданием на месяц – минус 1,9% и минус 5,4% соответственно. Остальные категории держатся в диапазоне 0–2%. Существенно выросли цены на яйца и, соответственно, хлебопродукты.

Дальше рост цен будет больше

Хотя годовая инфляция уже высокая — 22,2%, а в июле рост цен замедлился, это не значит, что она уже достигла самой высокой точки.

"Проявляется эффект сезонности. О победе пока рано говорить. Индекс потребительских цен будет расти и дальше в годовом выражении", — отмечает для LIGA.net Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU.

Национальный банк Украины ожидает, что она превысит 30% к концу года. Если в августе продолжится тренд низкой летней инфляции, то осенью и в декабре рост цен будет шагать гораздо быстрее.

То есть в среднем ежемесячно в 2022-м годовая инфляция будет расти на около 2 п.п.

"Темпы инфляции будут выше в последующие месяцы. Мы вполне можем выйти к концу года на отметку более 30% прироста цен", — считает Демкив.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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