Главное откровение "пленок Гончарука": как жить при "долларе по 20" и когда это случится?

Примерно на 20-й минуте полной записи того самого совещания НБУ, Минфина и Минэкономики в офисе премьер-министра Алексея Гончарука 16 декабря, человек с голосом, похожим, на голос первой замглавы Нацбанка Катерины Рожковой произнес одну из главных фраз полуторачасового "слива":

"Мы будем подходить где-то к двадцати трем – двадцати. И где-то там мы будем находиться через год, через два, через три… Мое понимание: пока мы не видим факторов, которые действовали так, чтобы она ослаблялась".

"Она" – это гривня. В 2019 году доллар в Украине подешевел почти на 15% и это не было случайностью, считают представители главных экономических госструктур.

Едва ли не впервые в истории украинский бизнес получил столь серьезный макрополитический инсайд: гривня может не только девальвировать, но и остаться крепкой; доллар теперь – не обязательно "тихая гавань", на нем можно потерять.

Как с этим жить – сложный вопрос. В последние годы девальвация стала важной частью бизнес-цикла многих украинских компаний, от нее зависел госбюджет.

Действительно ли гривня способна укрепиться еще сильнее и как это повлияет на бизнес и обычных граждан?

LIGA.net разбиралась в одной из главных экономических интриг 2020 года.

Почему гривня способна быть крепкой. Шесть причин

Девальвация гривни к концу года – базовый ответ на вопрос "что будет с курсом" с тех пор, как НБУ окончательно отказался от фиксации пары "гривня/доллар" пользу плавающего курса. Де-факто это произошло в 2015 году.

Пять лет спустя украинский бизнес все еще ждет, что доллар рано или поздно все равно начнет дорожать. Согласно консенсус-прогнозу, который LIGA.net составляла в начале года, инвесткомпании, банки и госструктуры ожидают, что доллар к концу 2020-го подорожает почти на 13% до 26,7 грн/$.

Год начинался с 23,7 грн/$. Сейчас гривня действительно просела: 24,26 грн/$ на 22 января. Откуда тогда берутся разговоры о "долларе по 20", причем в среднесрочной перспективе? Утверждение, что гривня способна не только падать, имеет несколько оснований.

Кризис закончился. Украина еще не восстановила экономику после начала войны с Россией и потери территорий в 2014 году. Но ситуация стабилизировалась: ВВП растет пять лет подряд, чего не было с "нулевых", инфляция – ниже 4,1%, украинские ценные бумаги в валюте пользуются спросом на иностранных рынках.

Оснований для чрезмерно высокого курса доллара теперь гораздо меньше, чем два-три года назад, когда из-за нестабильности и бизнес, и население, при первой же возможности, покупали валюту.

Иностранцы продолжат заходить в украинский госдолг. Макрофинансовая стабильность была достигнута благодаря очень жесткой политике НБУ: высокие ставки и отсутствие серьезных потрясений привлекли в Украину спекулятивный капитал, который стабильно инвестирует в гривневые долги правительства, в том числе долгосрочные - более $4 млрд в прошлом году.

Это – главная причина, по которой доллар едва не пробил отметку в 23 грн/$ еще в 2019-м. В 2020 тренд сохранится: об этом говорит спрос на первых в этом году аукционах по продаже ОВГЗ. Уже в следующий вторник Минфин выставит суперлот – семилетние облигации, последний шанс нерезидентов зафиксировать доходность при учетной ставке в 13,5% (30 января ее точно снизят).

Гривню поддерживают "заробитчане". За 11 месяцев 2019-го украинцы, работающие за рубежом, перечислили в Украину $11,7 млрд Это фициальная цифра, в реальности - может и больше.

Эти деньги компенсируют постоянный торговый дефицит (экспортная выручка меньше затрат на импорт). Если бы денег нерезидентов не было, девальвации гривни могло бы и не быть.

Транзит газа остается. Украина договорилась с Газпромом, получив от России $3 млрд "живыми" деньгами в счет Стокгольмского арбитража.

Сам транзит даст еще около $7 млрд в ближайшие пять лет. Потенциально, это – дополнительное предложение доллара на украинском рынке.

МВФ принесет в страну валюту. В 2020-м Украине придется выплатить год $9 млрд долговой нагрузки. В резервах НБУ сейчас достаточно денег - $25,3 млрд, 7-летний максимум - чтобы спокойно покрыть выплаты ближайших лет. Зачем тогда нам деньги МВФ? Программа откроет другие источники валюты: евробонды, помощь ЕС и т.п. Тогда потребность в валюте у правительства существенно сократится.

Рынок земли, приватизация, концессии. Неизвестно, реализует ли правительство Гончарука свои планы, но каждая из этих реформ открывает путь для прямых иностранных инвестиций в Украину (по итогам 2019 – всего $2,5 млрд). Это главный залог среднесрочного укрепления гривни.

"Доллар по 20" уже в 2020-м – это реально?

Ревальвация гривни в этом году возможна, но ожидать "доллара по 20" – слишком оптимистично, считают опрошенные LIGA.net экономисты. Проблем несколько.

Нерезиденты будут менее активными. Ставки доходности по ОВГЗ, которые до сих пор так привлекали иностранные деньги в Украину, в этом году будут падать: в НБУ не исключают снижения учетной ставки с 13,5 до 8% уже по итогам 2020, а не 2021, как ожидалось ранее. Это значит, что желающих инвестировать в гривневые облигации будет все меньше, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. В ICU прогнозировали рост портфеля ОВГЗ у нерезидентов до 160 млрд грн (сейчас – 118 млрд) с заметным замедлением в середине года.

Еще один нюанс – сейчас иностранные покупатели смогут заводить в Украину меньше валюты, чем в 2019-м: на покупку новых облигаций они смогут потратить гривню, полученную от погашения бумаг, купленных в 2018-19 годах, добавляет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Экспорт пострадал от мировых цен и курса. В ноябре объемы украинского экпорта упали на 3,4% по сравнению с ноябрем 2018. Металлургия сильно пострадала от падения мировых цен и крепкой гривни. Цены на сталь просели на 20% за 2019-й.

Метинвест Рината Ахметова в октябре фиксировал снижение маржи в 5,4 раза, EBITDA – более чем в 6 раз: не помог даже фактор снижения стоимости импортного кокусующегося угля - сырья для производства чугуна.

Агрохолдинги не пострадали от цен и выиграли от ревальвации из-за удешевления импорта (в основном топливо и удобрения), но в 2020 году не стоит рассчитывать на повторение рекордных урожаев 2018-19, говорят финансисты.

Агроэкспорт – важный фактор ревальвации гривни в 2019-м: прошлой осенью продажи аграриев давали до $150 млн экспортной выручки в месяц, отмечает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Все это сигнал – в 2020-м вряд ли стоит рассчитывать на экспортные рекорды. С учетом замедления инвестиций в ОВГЗ, для такой же ревальвации, как в прошлом году, экспорт должен расти сильнее, полагает Приходько.

У экономики – структурные проблемы. С ними крепкая гривня долго не продержится. Гривня может укрепиться и стабилизироваться на текущем уровне, но объективных предпосылок для более резкого роста, кроме спекулятивных факторов, в украинской экономике не так много. Главная причина – украинская промышленность неконкурентоспособна по сравнению с экономиками ЕС, Китая и других стран, как в плане технологий в производстве, так и в доступности финансирования для модернизации, говорит Приходько из банка Кредит Днепр.

Возможная ревальвация гривни до 20 грн/$ только усугубит ситуацию. "Это приведет к потере почти 15% экспортной выручки, – прогнозирует Приходько. – Бизнес начнет оптимизировать дорогие гривневые расходы, в том числе, сокращать персонал и сворачивать капитальные инвестиции".

Без инвестиций повышения эффективности экспортеров, а значит и увеличения валютной выручки, скорее всего не будет. "Снизить торговый дефицит исключительно за счет изменений на внешних рынках Украине вряд ли удастся, для этого нужны большие изменения в промышленности и инфраструктуре", – считает руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Как Украина будет жить без девальвации. Три вывода

Что поменяется в жизни украинского бизнеса, если привычного цикла девальвации гривни не будет и в 2020 году? Финансисты выделяют три ключевых последствия.

Экспортерам придется платить за риски. В лексиконе украинских промышленников должно появиться новое словосочетание – хеджирование валютного риска. На украинском рынке это пока единственная возможность застраховать себя от курсовых колебаний, заранее договорившись с банком о продаже валюты в будущем по определенному курсу, объясняет директор по рынкам капитала Альфа-Банка Украина Татьяна Попович.

Украинские компании не привыкли управлять валютными рисками: зачем, если девальвацию гривни до сих пор было легко спрогнозировать? Сбой этой формулы в прошлом году уже отобразился на показателях некоторых отраслей: в машиностроении экспорт вырос, но общее производство сократилось. Почему? "Экспорт наращивали заводы, принадлежащие транснациональным компаниям, которые могут хеджировать валютные риски", – объясняет Приходько из банка Кредит Днепр.

Бюджет-2020 пересмотрят. Но долгосрочно крепкая гривня – это плюс. Правительство уже пообещало пересмотреть бюджет 2020 года из-за крепкой гривни: доходов, а значит и расходов, будет меньше.

Но устойчивый экономический рост, увеличение доходов граждан, улучшение ожиданий потребителей и бизнеса – более важные факторы для обеспечения роста доходов бюджета, чем импортные пошлины, гривневые объемы которых сокращаются с удешевлением доллара, считает Ахтырко из Concorde Capital.

Основа экономического роста последних лет в Украине – потребительский спрос и покупательная способность населения – пережили разрушительные последствия девальвации гривни 2014-15 годов, добавляет Мартыненко. Стабильная гривня поможет им восстановиться.

В любой непонятной ситуации покупайте доллар" Или уже нет? Украинцы, которые покупали доллары для сбережений в 2016-2018 годах, но были вынужден потратить их во второй половине 2019 года, остались в большом минусе, констатирует Ахтырко.

Означает ли это, что теперь население будет больше доверять гривне? Сейчас – вряд ли. Но, если прогноз НБУ о стабильно крепкой гривне сбудется, несколько экономически спокойных лет способны пошатнуть статус доллара в украинской экономике.