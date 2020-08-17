Нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко дал первое интервью. Мы выбрали из него только главное и важное. Это не займет у вас много времени

Ровно Месяц назад Кирилл Шевченко заменил Якова Смолия в должности главы Национального банка. Первое интервью в новом качестве банкир дал изданию РБК-Украина.

Какие задачи ставил ему президент Зеленский, есть ли перспективы у дешевой ипотеки и почему Шевченко критиковали депутаты, которых связывают с Игорем Коломойским?

LIGA.nett выбрала ключевые тезисы нового главы НБУ. Коротко.

О НАЗНАЧЕНИИ И ЗАДАЧАХ ЗЕЛЕНСКОГО

Я не знаю, кто меня рекомендовал президенту. Но он консультироваля с представителями банковских кругов.

Президент не ставил мне конкретных задач: не было такого, что он, например, поставил задачу “курс”. НБУ должен и будет проводить независимую политику. Для президента важно, чтобы она была эффективной, чтобы люди чувствовали ее результаты. Такой у нас был разговор.

О “НОВОЙ” ПОЛИТИКЕ НАЦБАНКА И КРЕДИТОВАНИИ

Политика НБУ, которая касается макрофинансовой стабильности – неизменна. Это обозначено в Конституции и законе о Нацбанке.

У нас сегодня есть цель – оживление кредитования. Для меня это не просто красивая фраза. За первое полугодие 2020 гривневый корпоративный портфель банков сократился на 7% год к году, валютный – почти на 9%.

За последние месяц-полтора у нас уже появились, наконец, признаки оживления. С начала июля прирост гривневых кредитов предпринимателям составил +1,5%, физлицам – 0,4%.

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О КАДРАХ

Обновление персонала в НБУ – это непрерывный процесс. В 2014-2019 годах персональный состав правления и руководителей самостоятельных подразделений НБУ обновился примерно на 80%.

Все кадровые изменения, произошедшие в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, происходили в соответствии с законом.

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ОБ ИПОТЕКЕ

По ипотеке объемы выдач в июле существенно превысили докризисные показатели. Частично это эффект отложенного спроса, но и без этого фактора ипотечное кредитование оживает.

Национальный банк был и будет участником разработки любых программ кредитования, включая ипотеку. Приоритет, поставленный президентом, имеет ряд экономических обоснований. Рынок "первички" – это прямое влияние на ВВП, рабочие места, высокий уровень локализации (использование материалов/рабочей силы украинского происхождения, – Ред.). По разным подсчетам, одна гривня, направленная в жилищное строительство, может давать кратную отдачу в показателях роста экономики.

Раньше ипотеку ограничивали административные факторы. Но сейчас президент наложил вето на закон о моратории на взыскание валюных кредитов. Минюст решил и проблему прописки несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания. На новые кредиты, выданные после вступления в силу изменений Минюста, этот принцип распространяться не будет.

В декабре стоимость ипотеки составляла 19-20%, сегодня госбанки предлагают программы меньше 10%, отдельные частные банки – под 12-13%. Я уверен, что тренд будет сохраняться. Если НБУ будет поддерживать, ставки будут снижаться, и для населения, и для юридических лиц.

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О “СЛИШКОМ КРЕПКОЙ ГРИВНЕ”

Гривня в прошлом году укрепилась с 28 до 23,5 гривен/доллар, а в этом вернулась на фактически изначальный уровень. Да, курс плавающий, а значит, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась.

Но говорить о том, что такая волатильность – это нормально для нашего рынка, было бы неправильно.

О “ДОЛЛАРЕ ПО 30 ОТ ЗЕЛЕНСКОГО”

Президент не говорил, что нам нужно стремиться к курсу 30 гривень за доллар. Он сказал, что в законе о госбюджете заложен курс 30, а текущий курс – ниже. Он оперировал цифрами, заложенными в законе о бюджете, но не более того.

Конечно, любые заявления влияют на настроения [валютного рынка]. Но для этого у нас и есть политика плавающего курса. Ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохраняются. Мы будем сглаживать излишние колебания курса.

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ОБ МВФ

Точные даты первого пересмотра программы (согласно меморандуму, это должно произойти 1 сентября, - Ред.) будут понятны ближе к концу августа.

Наш макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума.

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О ПРИВАТБАНКЕ И СУДАХ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ

НБУ продолжит защищать законность решений государства о национализации.

Мы поддерживаем ту же политику, которая и была. Ревизия решений задним числом для меня неприемлема.

О КОЛОМОЙСКОМ И ДАВЛЕНИИ

С Игорем Коломойским мы не знакомы. Даже никогда по телефону не говорили.

Почему депутаты, которых связывают с ним, критиковали меня перед назначением? У них такая работа, они политики (особо активной критикой отличался депутат Слуги Народа и экс-журналист 1+1 Коломомойского Александр Дубинский, - Ред.). Я не исключаю, что это давление будет и в дальнейшем. Это могут быть любые депутаты, связанные с кем угодно. Но это неотъемлемая часть моей работы, и я это понимаю.

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