Ревальвация гривни возвращается. Каким будет курс доллара в первые недели 2021 года и что об этом думают в НБУ?

Валютный рынок готовится к периоду укрепления гривни – в первом полугодии 2021 доллар в Украине будет дешеветь.

В начале января на межбанке проявились первые признаки этой тенденции: курс опускался ниже 28 грн/$.

Главное объяснение – иностранный "горячий" капитал продолжает заходить в украинский госдолг благодаря высоким ставкам. Как долго это продлится, есть ли шансы, что доллар снова подешевеет с 28 до 24 грн/$, как было в 2019 году, и каким будет курс через неделю?

Детали – в курсовом обзоре LIGA.net.

Как начался год

Прошлый год Украина закончила с курсом доллара в 28,33 грн/$. В сравнении с концом 2019-го гривня обвалилась почти на 20% или на 4,5 грн, но фактически курс остался примерно на том же уровне, что и два-три года назад. Декабрь 2017-го и 2018 годов межбанк также закрывал в районе 28 грн/$.

Начало 2021-го показало, что гривня пока точно не собирается обновлять антирекорды (осенью 2020 был достигнут курсовой минимум за два года в 28,62 грн/$, рекорд пяти лет – 28,92 – устоял) и даже наоборот – рынку стоит готовиться к ревальвации, о чем еще в конце прошлого года говорили многие украинские экономисты.

Пока тренд на укрепление не столь очевиден: в первые дни января доллар действительно подешевел с 28,45 до 28,05 грн/$, но к середине месяца курс откатился до 28,15-28,20 грн/$.

Днем 16 января (рабочая суббота в Украине) доллар в банках можно было купить по 28,20-28,40 грн/$, евро – по 34,1-34,5 грн/€.

Что сейчас влияет на курс

Нерезиденты – главная сила межбанка

Два первых в 2021 году аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (по сути – госдолг, так правительство наполняет бюджет) принесли Минфину 17,6 млрд грн. И если на первом аукционе 5 января министерство размещало в основном короткие ОВГЗ с погашением в марте, то уже 12 числа половину денег, привлеченных в бюджет, дали иностранные инвесторы.

Всего за первые две недели января их портфель вырос на 4,5 млрд грн. Это значит, что предложение валюты на межбанке за короткое время выросло на $160 млн.

Это – только начало большого тренда, под знаком которого пройдет едва ли не вся первая половина 2021 года, отмечают опрошенные банкиры и финансисты. Уже на следующей неделе (19 января) Минфин предложит рынку шестилетние ОВГЗ. Учитывая, что Украина по-прежнему привлекает госдолг под высокие, как для остального мира, ставки, "длинные" облигации точно привлекут внимание нерезидентов. Это принесет украинском рынку новые объемы дополнительной валюты, ожидают финансисты.

Еще один фактор в пользу возвращения нерезидентов – правительству нужно финансировать большой дефицит госбюджета. Транша МВФ – альтернативной финансовой подпитки, кроме рыночных ОВГЗ и евробондов – не будет, как минимум, до марта. Поэтому ставки по ОВГЗ будут оставаться высокими – это гарантирует повышенный интерес к ним со стороны иностранцев.

Означает ли это, что Украину ждет новый обвал доллара, как было в 2019 году? Снижение курса будет, но не такое сильное, как в 2019-м. В частности, в компании Dragon Capital прогнозировали, что инвестиции нерезидентов в ОВГЗ в 2021 ограничатся $1 млрд (в 2019-м было в четыре раза больше). Причин две: во-первых, доходность облигаций сейчас ниже, чем два года назад (12 против 15% годовых), во-вторых, маловероятно, что НБУ снова допустит укрепление гривни больше, чем на 10%.

В итоге, согласно консенсус-прогнозу опрошенных LIGA.net экономистов, курс доллара на конец первого полугодия снизится до 27,65 грн/$. Ожидаемый диапазон на первые месяцы 2021 – 27-28 грн/$, но не исключено краткосрочное укрепление гривни в район 26-27 грн/$.

Крупное погашение ОВГЗ поможет доллару

20 января Минфин должен выплатить 13,5 млрд грн держателям старых ОВГЗ, что может сгладить курсовой эффект от размещения шестилетних облигаций в следующий вторник.

Во-первых у нерезидентов (погашаются бумаги, выпущенные в начале 2019-го, вероятность того, что среди держателей есть иностранцы очень высока) будет на руках гривня для покупки новых бумаг, обменивать валюту им не придется. Во-вторых, это в целом повысит количество гривни в финансовой системе – часть этого ресурса может уйти на валютный рынок, спрос на доллар вырастет.

Налоги – плюс и минус для гривни

До 20 января украинские компании будут рассчитываться с бюджетом по налогам – некоторым понадобится дополнительная гривня, экспортеры будут продавать валюту.

Ближе к концу месяца налоговых фактор сыграет в обратную сторону: государство выплатит возмещения НДС, гривни у бизнеса будет достаточно, а предложение доллара – снизится.

Карантин подавляет импорт

Локдаун в Украине действует до 24 января (пока непонятно, будут ли власти продлевать его). Для экономики это значит очередной обвал импорта. Не такой сильный, как было во время карантина весной, но спрос на валюту со стороны импортеров все равно существенно снизился.

Нацбанк помогает доллару

В первую неделю января Нацбанк был едва ли не самым активным участником валютного рынка: сначала регулятор продал $20 млн, но почти сразу же купил аналогичную сумму.

После того, как рынок вернулся к нормальной работе, НБУ вмешивался в торги в моменты, когда курс опускался ниже 28 грн/$, рассказывают финансисты. Банкиры ожидают, что Нацбанк будет довольно решительно сдерживать укрепление гривни в ближайшие недели. Но это не поможет доллару долго удерживаться выше 28 грн/$.

Что дальше. Прогноз до 22 января

Опрошенные LIGA.net банкиры допускают: курс на этой неделе опустится ниже 28 грн/$, дальше возможен незначительный откат.

Прогнозный диапазон до 22 января: 27,89 – 28,3 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики компании ICU.

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